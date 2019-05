IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf sichert sich einen CBD-Liefervertrag mit Atalo Holdings für die Einführung einer branchenführenden Produktlinie für Haustiere

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.



: True Leaf sichert sich einen CBD-Liefervertrag mit Atalo Holdings für die Einführung einer branchenführenden Produktlinie für Haustiere

True Leaf sichert sich einen CBD-Liefervertrag mit Atalo Holdings für die Einführung einer branchenführenden Produktlinie für Haustiere

Das frische CBD-Öl des gesamten Pflanzenspektrums wird Schlüsselbestandteil der mit Spannung erwarteten Linie an CBD-Nahrungsergänzungsmitteln sein, die im Sommer 2019 vorgestellt wird

VERNON, BC - 28. Mai 2019 - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen am 15. Mai 2019 mit Atalo Holdings, Inc. (Atalo) seinen ersten Cannabidiol-(CBD) -Liefervertrag hinsichtlich der Lieferung von frischem CBD-Öl für die erste CBD-Produktlinie des Unternehmens für Haustiere, die in diesem Sommer auf der SuperZoo 2019 vorgestellt wird, unterzeichnet hat.

Atalo mit Sitz in Kentucky, The Hemp Capital of the World® (zu Deutsch etwa: Hanfzentrum der Welt), ist ein vertikal integriertes Agrar- und Biotechnologieunternehmen, das auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von industriellem Hanf spezialisiert ist. Atalo ist besonders bekannt für seinen Fokus auf nachhaltige Agronomie und sein eigens entwickeltes, international zertifiziertes, reinrassiges Saatgut, das ein frisches, beständiges Qualitätsprodukt liefert, das in Kentucky von Hanfbauern der siebten Generation angebaut und verarbeitet wird.

Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unserer ersten CBD-Produktlinie für Haustiere, meinte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Wir bemühen uns darum, eine branchenführende CBD-Produktlinie mit von Tierärzten entwickelten proprietären Rezepturen zu entwickeln, die von seed to shelf (vom Saatgut bis zum Ladenregal) getestet werden. Haustierhalter können sich daher sicher sein, dass sie das sicherste und wirksamste CBD-Produkt auf dem Markt erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der hochwertigen CBD-Versorgung durch Atalo in der Lage sind, die wachsende Marktnachfrage zu befriedigen und weiterhin die Marke im Bereich Cannabis für Haustiere zu sein, der Einzelhändler und Haustierhalter vertrauen können.

Mit der Liefervereinbarung mit Atalo sichert sich True Leaf den Zugang zu einer beständigen Versorgung mit CBD-Öl des gesamten Hanfpflanzenspektrums, um seine CBD-Produktlinie für Haustiere auf den Markt zu bringen. True Leaf bezieht von Atalo ein rechtskonformes, nicht-psychoaktives CBD-Produkt mit einem THC-Gehalt von weniger als 0,3 %.

Als einer der größten zugelassenen Hanfanbauer in den USA eignen wir uns bestens, um True Leaf mit CBD höchster Qualität zu beliefern, um die riesige Nachfrage nach CBD-Produkten für Haustiere decken, sagte William Hilliard, Chief Executive Officer von Atalo. Ebenso wie True Leaf haben wir uns der Produktqualität verschrieben, die auf jahrelanger Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und der Einhaltung strenger Qualitätsstandards beruht. Viele der Mitglieder des Teams von Atalo sind Haustierhalter und wir sind stolz, ein CBD-Produkt anzubieten, das zur Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren beitragen wird.

Die erste CBD-Produktlinie von True Leaf für Haustiere wird auf der SuperZoo, Nordamerikas führender Fachmesse für den Heimtierbedarf, vom 20. bis 22. August 2019 in Las Vegas (Nevada) vorgestellt. Die neuen Produkte werden unter Vorbehalt der behördlichen Zulassung voraussichtlich ab Herbst 2019 im Handel erhältlich sein.

Die Produktlinie wird durch die natürlich vorkommenden Cannabinoide eine besonders starke beruhigende Wirkung für ängstliche oder gestresste Haustiere sowie eine besonders wirksame Förderung der Hüften- und Gelenkfunktion bieten. Das CBD-Öl, das in den Produkten von True Leaf verwendet wird, ist nicht gentechnisch verändert, frei von Pestiziden und wird in der bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) registrierten Lebensmittelverarbeitungsanlage von Atalo verarbeitet; damit ist es eines der hochwertigsten CBD-Produkte in Nordamerika.

Die Laufzeit der Liefervereinbarung ist unbefristet und beide Parteien können den Vertrag nach vorheriger schriftlicher Mitteilung kündigen. Die Absatzmengen werden bei Vertragsablauf ermittelt.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Über Atalo

Atalo steht durch seine transformativen Technologien in der Hanfpflanzenforschung an der Spitze der aufstrebenden Hanfindustrie. Unser Hemp Research Campus ist ein Inkubator eines landwirtschaftlichen Modells für Saatgutverbesserung, Agronomie sowie mechanische Ernte- und Verarbeitungsmethoden in unserer Heimat, Winchester (Kentucky). Wir züchten, verarbeiten und liefern aus Hanf gewonnenes CBD und Superfood-Hanfprotein für den Großhandel und White-Label-Partner. Unser eigenes zertifiziertes, international anerkanntes Saatgut und unser Agrarmodell ermöglichen uns eine effiziente Skalierung, wobei die Konsistenz und Qualität von Reihe zu Reihe erhalten bleibt.

www.ataloholdings.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson (USA)

KSCA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com

Tel: 212-896-1233

Scott Eckstein (USA)

KSCA Strategic Communications

seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1210

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafpet

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46872

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46872&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785C1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.