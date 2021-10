IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf sichert sich Fremdfinanzierung zur Weiterentwicklung des Monashee Gateway Business Park

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.



: True Leaf sichert sich Fremdfinanzierung zur Weiterentwicklung des Monashee Gateway Business Park

5. Oktober 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (True Leaf oder das Unternehmen) hat eine Fremdfinanzierung verlängert und erhöht, um die Entwicklung seines geplanten Monashee Gateway Business Park in Lumby (British Columbia) voranzutreiben. Mit der neuen Finanzierung kann das Unternehmen die Versorgungsleitungen für die in Phase 1 angebotenen Grundstücke installieren. Das Unternehmen hat vor Kurzem sechs Grundstücke mit 7,8 Acres Gesamtfläche, die auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in der Okanagan-Region einen ungefähren Wert von 6,4 Millionen Dollar haben, zum Verkauf inseriert. Eine zusätzliche Fläche von 32 Acres wird in weiteren Phasen unterteilt und erschlossen werden.

True Leaf wird die neuen Geldmittel zur Installation von Wasser-, Kanalisations- und Stromleitungen sowie zur Landschaftsgestaltung der ersten Grundstücke verwenden. Die verbleibenden Mittel werden zur Zahlung der Grundsteuern des Unternehmens, zur Einzahlung in eine Zinsreserve und zur Begleichung von Hypothekenerneuerungsgebühren genutzt, was die Finanzlage des Unternehmens unmittelbar stärkt

Zur Sicherung der neuen Finanzierung hat True Leaf am 1. Oktober 2021 die erste Hypothek auf sein Grundstück bei Canguard Mortgage Investment Corporation verlängert und erhöht (die neue Hypothek). Die neue Hypothek stellt ein Hypothekendarlehen in Höhe von 4.000.0000 CAD mit 15 Monaten Laufzeit und einem festen Zinssatz von 10 % pro Jahr (monatlich berechnet; monatlich und nicht im Voraus zahlbar) dar. Das Fälligkeitsdatum ist nun der 31. Januar 2023 (zuvor war sie am 1. Dezember 2021 fällig). Vor Fälligkeit sind keine Tilgungszahlungen, nur Zinszahlungen zu leisten. Die neue Hypothek ist durch das Grundstück des Unternehmens in Lumby (British Columbia) (das Lumby-Grundstück) sowie durch ein erstrangiges Sicherungsrecht am gesamten vorhandenen und anschließend erworbenen beweglichen Vermögen des Unternehmens gesichert. Die neue Hypothek ersetzt die aktuelle Hypothek in Höhe von 3.000.000 CAD bei Canguard Mortgage Investment Corporation. Die neue Hypothek unterliegt bestimmten üblichen finanziellen Klauseln sowie den folgenden Bestimmungen bezüglich der zusätzlichen 1.000.000 CAD (der Vorschuss):

- Sechsmonatige Zinsreserve wird vom Vorschuss abgezogen und auf die Zinszahlungen der ersten sechs Monate angerechnet (200.000 CAD einschließlich der Zahlung vom 1. Oktober 2021);

- 2%ige Änderungs- und Verlängerungsgebühr (80.000 CAD) wird vom Vorschuss abgezogen;

- Ausstehende Grundsteuern müssen bezahlt werden (400.000 CAD);

- Der verbleibende Restbetrag (320.000 CAD) wird treuhänderisch verwaltet und direkt an die Auftragnehmer für die Arbeiten zur Anbindung der Grundstücke des Unternehmens ausgezahlt.

Der Verkauf der Grundstücke im Zuge der ersten Phase wird die Finanzposition von True Leaf erheblich stärken, während das Unternehmen seinen strategischen Plan umsetzt, der führende Anbieter von Verarbeitungs- und Vertriebsdienstleistungen für Craft-Cannabisproduzenten in British Columbia zu werden. Die 19.500 Quadratfuß große Craft-Cannabisanlage ist das Herzstück des Monashee Gateway Business Park, wo ein vielfältiges und wirtschaftliches Zentrum im Herzen des nördlichen Teils der Region Okanagan geschaffen werden soll.

True Leaf hat außerdem eine zweite Hypothek in Höhe von 1.700.000 CAD (die zweite Hypothek) auf das Grundstück in Lumby mit einem zweitrangigen Sicherungsrecht an dem gesamten vorhandenen und anschließend erworbenen beweglichen Vermögen von True Leaf Cannabis. Die zweite Hypothek hat eine Laufzeit von einem Jahr, ist zum 12. Dezember 2021 fällig und ist mit 12 % verzinst. Das Unternehmen ist bei diesem Darlehen bisher allen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen und beabsichtigt, die zweite Hypothek neu zu verhandeln oder mit dem Erlös aus dem Verkauf eines der unterteilten Grundstücke zu begleichen.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird von 19.500 Quadratfuß großen Anlage in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis bieten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

1 (250) 275-6063

Medienanfragen: media@trueleafbrands.com

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Änderung für zwei Chargen von Health Canada, den Erhalt der Lizenz für den Verkauf von Cannabisprodukten im Einzelhandel und den erwarteten Markt für Craft-Cannabis Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob das Unternehmen seine zweite Hypothek erfolgreich neu verhandeln oder begleichen kann; ob das Unternehmen eine bundesstaatliche Verkaufslizenz von Health Canada erhält; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

