IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet erste Vertriebsvereinbarung in Asien mit Eagle Vet

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet erste Vertriebsvereinbarung in Asien mit Eagle Vet

Die Zusammenarbeit mit dem führenden internationalen Vertriebshändler für Heimtierbedarf bedeutet den Markteinstieg von True Leaf in Asien, um seine Hanfprodukte für Haustiere zu vertreiben

VERNON, BC - 12. Juni 2019 - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt bekannt, dass das Unternehmen am 23. Mai 2019 mit Eagle Vet, einem internationalen Vertriebshändler für Heimtierbedarf, eine nicht verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet hat.



Damit wird die Expansion von True Leaf in den asiatischen Markt in die Wege geleitet.

Eagle Vet vertreibt Gesundheitsprodukte für Haustiere in mehr als 20 Ländern in Südostasien, Afrika und dem Nahen Osten. Im Rahmen der Vereinbarung wird Eagle Vet die Produkte von True Leaf zunächst auf dem expandierenden Heimtierbedarfsmarkt in Korea einführen; dieser soll laut Statista bis 2020 auf 4,8 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das Vertriebsnetz von Eagle Vet beinhaltet 5.000 Einzelhandelsgeschäfte und Tierarztpraxen in Korea sowie Coupang und Interpark, zwei der größten E-Commerce-Seiten Koreas.

Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung mit Eagle Vet bekannt zu geben, sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Die heutige Ankündigung spricht für das Vertrauen, das True Leaf auf dem globalen Markt aufgebaut hat, und die internationale Anerkennung, die wir als führende Marke im Bereich Hanf für Haustiere erlangt haben.

Die Produkte von True Leaf beruhen auf einer innovativen Rezeptur mit Wirkstoffen, verankert durch Hanf, um bestimmten gesundheitlichen Herausforderungen unter anderem durch eine beruhigende Wirkung, die Förderung der Hüft- und Gelenkfunktion und die Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren zu begegnen. Die fortschrittlichen Rezepturen des Unternehmens wurden von einem Team von erfahrenen Fachleuten aus der Heimtierbranche mit mehr als 200 Jahren kollektiver Erfahrung in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere entwickelt und sind derzeit in mehr als 3.500 Ladengeschäften weltweit erhältlich.

Die Produkte von True Leaf sind auch im Internet unter www.trueleaf.com erhältlich.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson (USA)

KSCA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com

Tel: 212-896-1233

Scott Eckstein (USA)

KSCA Strategic Communications

seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1210

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafpet

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47035

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47035&tr=1

