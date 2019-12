IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet Rekordergebnis für das zweite Quartal 2020

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet Rekordergebnis für das zweite Quartal 2020

Rekordquartal mit 70 % Umsatzwachstum

VERNON, BC, 2. Dezember 2019. True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) gibt heute sein Betriebs- und Finanzergebnis für zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020, das am 30. September 2019 endete, bekannt.





Wichtigste Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 und aktuelle Höhepunkte

- Die Tochter True Leaf Pet verzeichnete einen weltweiten Umsatzerlös von 706.752 CAD, ein Anstieg von 70 % gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 bzw. von 24 % im Jahresvergleich.

- Die Tochter True Leaf Cannabis erhielt von Health Canada drei Lizenzen für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis für medizinische Zwecke nach dem Cannabis Act für seine 18.000 Quadratfuß große Anlage, dem True Leaf Campus in Lumby (British Columbia). Die Lizenz gestattet den sofortigen Beginn der Cannabisproduktion.

- Umsetzung von Kostensparmaßnahmen bei beiden Tochtergesellschaften, die umgehend zu Einsparungen führen und in Zukunft weiter verbessert werden sollen.

- Ernennung von Mike Mardy, CPA, ehemalige Führungskraft von TUMI, in das Board of Directors des Unternehmens.

- Einführung der CBD-Nahrungsergänzungsmittel für Hunde auf der SuperZoo 2019, die seit Kurzem in Tierhandlungen in mehreren US-Bundesstaaten und online erhältlich sind.

- Abschluss einer Transaktion zwecks Tilgungsstreckung mit einer Gesellschaft, die von The Lind Partners, einem institutionellen Fondsmanager mit Sitz in New York, verwaltet wird.

True Leaf ist stolz, die stärksten Quartalszahlen in der Geschichte des Unternehmens bekannt zu geben, meint Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Dieses Rekordquartal lässt sich auf die erfolgreiche Einführung unserer neuen und erweiterten Linien mit natürlichen Heimtierprodukten, unsere Investitionen in den Ausbau unseres Teams und den Erfolg bei der Straffung der globalen Geschäftstätigkeit zurückführen. Dank der kontinuierlichen Umsetzung unserer globalen Wachstumspläne konnten wir der hohen Nachfrage nach unseren Produkten in Schlüsselmärkten wie Europa nachkommen.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des Quartals (in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben)

Drei Monate zum

Beschreibung 30. Septem30. Juni 201

ber 9

2019

$

$

Umsatz 706.752 414.657

Betriebsausgaben,(2.242.125(2.214.825)

)

gesamt

Gesamtverlust für(1.857.602(1.997.651)

den )

Zeitraum

Verlust pro (0,02) (0,02)

Aktie,

unverwässert

und

verwässert

Herr Bomford sagt weiter: Wir freuen uns auch, mitteilen zu können, dass unsere Tochter True Leaf Cannabis am 22. November 2019 als lizenzierter Cannabisproduzent zugelassen wurde und von Health Canada drei Lizenzen für unsere Anlage, den True Leaf Campus in Lumby (British Columbia), erhalten hat. Die Anlage wurde nach den EU-GMP- und HACCP-Standards errichtet und ist in der Lage, auch alternative Cannabisprodukte wie Esswaren, Topika und Kapseln zu produzieren, wodurch neue Chancen auf dem Cannabis 2.0-Markt in Kanada und dem wachstumsstarken europäischen Cannabismarkt eröffnet werden.

Er fügt hinzu: Das Unternehmen sucht aktiv nach einem Joint-Venture-Partner, der einen Teil des True Leaf Campus erwerben soll. Damit können wir uns eine CBD-Versorgung für unsere Haustierprodukte sichern und eine Rendite aus unseren Investitionen erzielen.

Um den Herausforderungen der Cannabisbranche zu begegnen, hat das Unternehmen eine Reihe strategischer Geschäftsentscheidungen getroffen, die auf die Verbesserung des Cashflows und die Umverteilung von Kapital abzielen, um das langfristige Wachstum des Unternehmens zu sichern. Bei beiden Tochtergesellschaften wurden Kostensparmaßnahmen umgesetzt, die erwartungsgemäß umgehend zu Einsparungen führen und in Zukunft verbessert werden sollen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2020, der auf der Website des Unternehmens unter ir.trueleaf.com veröffentlicht wurde.

Sonstige Angelegenheiten

Das Unternehmen hat Darren Battersby, CPA, zum Chief Financial Officer ernannt. Er tritt die Nachfolge von Kerry Biggs an, der mit Wirkung zum 30. November 2019 von diesem Posten zurückgetreten ist, um anderen Aufgaben nachzugehen. Herr Battersby ist Darcy Bomford, dem Chief Executive Officer des Unternehmens, unterstellt.

Herr Battersby ist ehemaliger CFO von zwei börsennotierten Unternehmen, Rainmaker Entertainment und OneMove Technologies Inc., und unterstützte True Leaf zuvor als Finanzberater. Er war hauptsächlich für Unternehmen in der Startup- oder Wachstumsphase tätig und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Geschäftsstrategie, Fusionen und Übernahmen sowie Risikomanagement. Herr Battersby erwarb einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und Finanzen von der Simon Fraser University. Er wurde 1997 zum Chartered Accountant ernannt.

Über True Leaf

True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis in Lumby (British Columbia).

True Leaf Pet Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist eines globales Unternehmen für Heimtierpflege, dessen Hauptaugenmerk auf den Vertrieb pflanzlicher Wellness-Produkte gerichtet ist, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren abzielen. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Mission Return the Love, die von der bedingungslosen Liebe inspiriert wurde, die uns Haustiere jeden Tag schenken.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

