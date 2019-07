IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2019

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2019

Rekordumsatz von 2,3 Mio.



CAD erzielt, ein Anstieg von 65 % gegenüber Vorjahr; Einzelhandelspräsenz auf 3.500 Geschäfte weltweit ausgebaut mit erweitertem Vertrieb in den USA, Kanada und 15 europäischen Ländern

VERNON, BC - 29. Juli 2019 - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute sein Betriebs- und Finanzergebnis für das am 31. März 2019 endende Geschäftsjahr bekannt. Es wurde unter anderem ein Rekordumsatz von 2,3 Millionen CAD erzielt.

Höhepunkte des Geschäftsjahres 2019

- Der Umsatz stieg in dem am 31. März 2019 endenden Geschäftsjahr um 65 % auf 2,3 Millionen CAD, den bislang höchsten Jahresumsatz des Unternehmens.

- Das Unternehmen erweiterte seine globale Einzelhandelspräsenz auf insgesamt 3.500 Ladengeschäfte, nachdem es Pet Planet als Einzelhandelspartner in Nordamerika gewinnen konnte.

- True Leaf hat das Qualitätssiegel des National Animal Supplement Council (NASC), eine der höchsten Zertifizierungen in der Heimtierbranche, für seine True Hemp-Produktlinie erhalten.

- Kerry Biggs, CPA, MBA, eine ehemalige Führungskraft von lululemon, wurde zum Chief Financial Officer ernannt.

- Das Unternehmen hat die aktuelle Bauphase des True Leaf Campus, der Cannabisanbau- und -produktionsanlage des Unternehmens in Lumby (British Columbia), abgeschlossen.

- True Leaf erweitert seine Präsenz im europäischen Markt mit dem Launch von E-Commerce-Direktverkaufsstellen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich weiter. Das Unternehmen hat zudem Partnerschaften mit neuen Vertriebshändlern in Norwegen, Holland, Belgien, der Schweiz und Griechenland abgeschlossen.

- True Leaf brachte seine erste speziell für Katzen entwickelte Produktlinie auf Hanfbasis auf den europäischen Markt.

- Das Unternehmen schloss mit The Lind Partners, einem institutionellen Fondsmanager mit Sitz in New York, eine Finanzierungsvereinbarung über eine Wandelanleihe mit einem Bruttoerlös von 4,5 Millionen CAD ab.

- Im Februar 2019 wurden die Aktien von True Leaf unter dem Kürzel TRLFF in den Handel im OTCQX® Best Market der OTC Markts Group hochgestuft.

- True Leaf enthüllte eine neue Markenidentität, ein neues Logo und neue Produktinnovationen auf der Global Pet Expo 2019, u.a. Everyday Omega, ein neues Omega-3-Ergänzungsmittel für Hund, und die ersten speziell für Haustiere entwickelten Produkte mit Oregano-Öl.

Höhepunkte nach Ende des Geschäftsjahres 2019

- Das Unternehmen nahm im Mai 2019 einen Erlös von fast 1 Millionen CAD aus der erfolgreichen Ausübung von Warrants ein.

- Kevin Cole, ehemalige Führungskraft von Mars Petcare, verstärkt True Leaf als President von True Leaf Pet. Darcy Bomford geht nach wie vor seinen Aufgaben als Director und Chief Executive Officer von True Leaf Brands Inc. nach.

- True Leaf unterzeichnete mit Atalo Holdings, Inc. seinen ersten Cannabidiol-(CBD) -Liefervertrag hinsichtlich der Lieferung von frischem CBD-Öl für die erste CBD-Produktlinie des Unternehmens für Haustiere, die diesen August auf der SuperZoo 2019 vorgestellt wird.

- Im Juni 2019 dehnte True Leaf seine Vertriebsreichweite in Europa durch Vereinbarungen mit OSCAR Pet Foods im Vereinigten Königreich und Pocurull in Spanien und Portugal weiter aus.

- Das Unternehmen gab Umfirmierung in True Leaf Brands Inc. bekannt.

- True Leaf unterzeichnete mit Eagle Vet, einem internationalen Vertriebshändler für Heimtierbedarf, eine nicht verbindliche Absichtserklärung, um die Expansion von True Leaf in den asiatischen Markt in die Wege zu leiten.

- Allen Fujimoto, ehemalige Führungskraft von Petco, verstärkt True Leaf als Senior Vice-President, Operations.

- True Leaf unterzeichnete eine Liefer- und Erwerbsvereinbarung mit Namaste Technologies, dem führenden Online-Marktplatz für Cannabis, um sein Vertriebsnetz für den Direktverkauf an Verbraucher zu erweitern.

Wir verzeichneten im Geschäftsjahr 2019 erneut ein Rekordumsatzwachstum, wobei der Umsatz um 65 % auf 2,3 Millionen CAD stieg, nachdem unser Wachstum weiterhin von der Nachfrage nach natürlichen, pflanzlichen Heimtierprodukten angetrieben wird, sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Im Laufe des Jahres haben wir auch wichtige Schritte unternommen, um den langfristigen und nachhaltigen Wert von True Leaf sicherzustellen. Dazu gehörte auch die Erweiterung unserer globalen Einzelhandelspräsenz auf 3,500 Ladengeschäfte. In diesem Zusammenhang haben wir unsere Liquiditätsausstattung durch eine erfolgreiche Finanzierung und die Ausübung von Warrants gestärkt.

Herr Bomford weiter: Wir haben auch ein unübertroffenes Team an Experten aus den Bereichen Heimtierbranche, Veterinärmedizin, Lieferkettenmanagement, Herstellung, Marketing und Verkauf sowie Vertrieb in dieser Produktkategorie aufgebaut. Dies hat bereits zu unserem Erfolg beigetragen und True Leaf ist gut aufgestellt, um seine Marktdurchdringung in Schlüsselmärkten wie den USA, dem Vereinigten Königreich und Asien weiter zu steigern, während wir uns auf die Einführung unserer neuen Linie von CBD-Produkten für Haustiere vorbereiten. Für die Zukunft verfügt True Leaf über eine solide Grundlage, um die Chancen des großen Marktes für unsere Heimtierprodukte zu nutzen, und wir freuen uns darauf, diese wachsende Nachfrage zu bedienen.

Finanz- und Betriebsergebnisse (in kanadischen Dollar (CAD) ausgewiesen, sofern nicht anderweitig angegeben)

Der Umsatz des Unternehmens in den zwölf Monaten zum 31. März 2019 belief sich auf 2,3 Millionen CAD, ein Anstieg von 65 % gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr (1.400.511 CAD). Außerdem verzeichnete das Unternehmen im Jahresvergleich eine Steigerung des Umsatzes im vierten Quartal von 54 %, von 386.733 CAD auf 595.261 CAD.

Das Umsatzwachstum wurde in erster Linie von der steigenden Zahl an führenden Einzelhändlern getragen, die die Produkte von True Leaf Pet verkaufen. Die Produkte sind nunmehr in mehr als 3.500 Ladengeschäften in Nordamerika und Europa, einschließlich in Filialen von Pet Supplies Plus (USA), Pets Corner (Vereinigtes Königreich), Das Futterhaus (Deutschland) und PetSmart (Kanada), erhältlich.

Die Betriebstätigkeit des Unternehmens in Europa steuerte 412.551 CAD zum Gesamtumsatz in diesem Zeitraum bei, was einem Anstieg von 148 % gegenüber 166.320 CAD im Vorjahr entspricht. Das Wachstum in Europa wurde auch durch eine höhere Marktdurchdringung in den bestehenden Märkten sowie eine geographische Expansion und Steigerung der Einzelhandelspräsenz in neuen europäischen Ländern getragen, darunter Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Ungarn, Slowenien und Kroatien.

Das Unternehmen gab 2019 den Abschluss der aktuellen Bauphase seines True Leaf Campus, der Cannabisanbau- und -produktionsanlage des Unternehmens, bekannt und steigerte damit den Vermögenswert des Unternehmens auf 17.346.915 CAD. Die erste Phase umfasst ein zweistöckiges 18.000 Quadratfuß großes Zentrum mit ersten Flächen für den Cannabisanbau, die den Antrag des Unternehmens bei Health Canada auf Erteilung einer Produktionslizenz stützen.

Die Betriebsausgaben beliefen sich in den zwölf Monaten zum 31. März 2019 auf 6,8 Millionen CAD, verglichen mit 4,8 Millionen CAD im vorherigen Geschäftsjahr. Die Betriebsausgaben verteilen sich in erster Linie auf Vertrieb und Marketing, Verwaltung und Büro, Forschung und Entwicklung sowie aktienbasierte Vergütungen. Der Anstieg ist auf höhere Vertriebs- und Marketingkosten sowie Büro- und Verwaltungsaufwendungen zurückzuführen; ausgeglichen wurde dies durch geringere aktienbasierte Vergütungen. Das Unternehmen verzeichnete in den zwölf Monaten zum 31. März 2019 einen Nettoverlust von 5,5 Millionen CAD, verglichen mit etwa 4,0 Millionen CAD im vorherigen Geschäftsjahr.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des Geschäftsjahres

Geschäftsjahr zum

Beschreibung 31. März 231. März 201

019 8

$ $

Umsatz 2.311.036 1.400.511

Verlust und (5.509.148(3.967.936)

Gesamtverlust für )

de

n Zeitraum

Gesamtvermögen 17.346.91516.300.731

Langfristige 1.808.056 -

Verbindlichkeiten,

ges

amt

Ausgewählte Betriebsergebnisse des Quartals

Drei Monate zum

Beschreibung 31. März 20131. März 201

9 8

*

$ $

Umsatz 595.261 386.733

Betriebsausgaben, gesamt (2.406.733) (2.201.461)

Verlust und (1.968.923) (1.839.674)

Gesamtverlust für

de

n Zeitraum

Verlust pro Aktie, (0,03) (0,02)

unverwässert und

verwässert

* Bestimmte Vergleichszahlen für die Quartale des Geschäftsjahres zum 31. März 2018 wurden im Konzernabschluss für das Jahr zum 31. März 2018 umgegliedert und die obigen Quartalszahlen spiegeln diese Umgliederungen wider.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2019, die auf der Website des Unternehmens unter ir.trueleaf.com veröffentlicht wurde.

Informationen zur Telefonkonferenz und dem Webcast

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 31. Juli 2019, um 8:00 Uhr PT (11:00 Uhr ET/17:00 Uhr MEZ) eine Live-Telefonkonferenz und einen Audio-Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern und Fragen zu beantworten.

Einwahlnummern:

Einwahlnummer für Anrufer aus den USA & Kanada: 1-800-458-4121

Einwahlnummer für internationale Anrufer (außerhalb der USA & Kanada): 1-323-794-2597

*Die Teilnehmer werden gebeten, den True Leaf Earnings Call anzufordern oder den Zugangscode 1710468 anzugeben.

Link zum Webcast (für Live-Übertragung oder Aufzeichnung): http://public.viavid.com/index.php?id=135520

Unmittelbar nach den Ausführungen von True Leaf wird das Management eine Frage-und-Antwort-Runde (Q&A) veranstalten, um auf die Fragen der Aktionäre einzugehen. True Leaf lädt alle Investoren, Medienvertreter und Interessenten ein, ihre Fragen an ir@trueleaf.com oder an den IR-Berater von True Leaf unter trueleaf@kcsa.com zu schicken.

Kurz nach Ende der Live-Konferenz kann bis zum 7. August 2019 um 23:59 Uhr ET eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz unter 1-844-512-2921 (in Kanada) oder 1-412-317-6671 (international) abgerufen werden. Der Zugangscode für die Telefonkonferenz und die Aufzeichnung lautet 1710468. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss an die Konferenz online zur Verfügung stehen.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Investoren:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson / Scott Eckstein (USA)

KCSA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1233 / 212-896-1210

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafpet

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48434

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48434&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785F1009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.