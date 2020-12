IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf kündigt Zusammenlegung der Stammaktien an

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.



: True Leaf kündigt Zusammenlegung der Stammaktien an

Vernon (BC), 9. Dezember 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLA) (True Leaf oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Zusammenlegung aller seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die Aktie und zusammen die Aktien) im Verhältnis von neun (9) zu eins (1) plant (die Zusammenlegung). Die Zusammenlegung wurde bereits am 17. November 2020 im Rahmen des Umstrukturierungsplans des Unternehmens angekündigt.

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2020 - und dem Stichtag 11. Dezember 2020 - wird der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange voraussichtlich auf Basis nach der Zusammenlegung, aber unter seinem bestehenden Namen und Handelssymbol beginnen. Die neue CUSIP der Aktien lautet 89785F209, die neue ISIN CA89785F2098.

Vor der Zusammenlegung verfügte das Unternehmen über 102.370.431 ausgegebene und ausstehende Aktien. Nach der Zusammenlegung werden sich rund 11.374.492 Aktien des Unternehmens im Umlauf befinden. Sollte die Zusammenlegung zu Aktienbruchteilen führen, werden keine Aktienbruchteile ausgegeben, wobei Aktienbruchteile von weniger als einer halben Aktie annulliert werden und alle Aktienbruchteile von mehr als einer halben Aktie zur nächsten ganzen Stammaktie aufgerundet werden. Abgesehen von Änderungen infolge der oben beschriebenen Rundungen wird die Änderung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, die sich aus der Zusammenlegung ergeben, keine Änderung des den Aktien zurechenbaren Grundkapitals bewirken.

Den eingetragenen Aktionären wird ein Übermittlungsschreiben mit Anweisungen dazu geschickt, wie sie ihre Aktienzertifikate, die die vor der Zusammenlegung in ihrem Besitz befindlichen Stammaktien repräsentieren, in neue Aktienzertifikate bzw. Direct Registration Advice (DRS), die die ihnen infolge der Zusammenlegung zustehenden Stammaktien nach der Zusammenlegung repräsentieren, umtauschen können. Bis zur Abgabe wird jedes Zertifikat, das die Aktien vor der Zusammenlegung repräsentiert, für alle Zwecke als die Anzahl der gesamten Aktien nach der Zusammenlegung angesehen, auf die ihr Inhaber infolge der Zusammenlegung Anspruch hat. Für Aktionäre, die ihre Stammaktien in Anlagekonten oder in Girosammelverwahrung halten, besteht kein Handlungsbedarf, um ihre vor der Zusammenlegung gehaltenen Aktien abzugeben oder umzutauschen.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen. Seine Tochtergesellschaft True Leaf Cannabis Inc. ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis s in Lumby (British Columbia).

ir.trueleafbrands.com

Ansprechpartner für Anleger :

Darcy Bomford

Interimistischer Chief Executive Officer

darcy@trueleafbrands.com

250-260-0676

True Leaf Brands Inc.

32 - 100 Kalamalka Lake Road

Vernon, BC V1T 9G1 Kanada

1-778-475-5323

info@trueleaf.com

www.trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aktienzusammenlegung.

Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Meldung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich der Durchführung der Aktienzusammenlegung und des Zeitplans. Es besteht das Risiko, dass die Zusammenlegung nicht oder nicht wie geplant durchgeführt wird, und es besteht das Risiko, dass das Eintreten oder Ausbleiben solcher Ereignisse (ob überhaupt oder wie geplant) unvorhergesehene negative Auswirkungen auf das Unternehmen, den Markt für seine Wertpapiere und/oder seine zukünftigen Geschäftsaussichten (einschließlich Mittelbeschaffung und betrieblicher Angelegenheiten) haben können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden auf der Grundlage der Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen getroffen, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichtete Aussagen mit unangemessener Sicherheit zu versehen. Für weitere Informationen über Risiken wird Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere Offenlegungsberichte des Unternehmens, die bei den Aufsichtsbehörden der CSE eingereicht werden, einzusehen. Finden können Sie diese unter www.sedar.com.

Die Canadian Securities Exchange (von der CNSX Markets Inc. betrieben) hat die Vorzüge der geplanten Transaktion in keiner Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54614

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54614&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89785F1009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.