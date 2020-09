IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf kündigt Handelsverbot für das Management gemäß National Policy 12-203 an

Weitere Suchergebnisse zu "True Leaf Brands":

Vernon (British Columbia), 16. September 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) (True Leaf oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die British Columbia Securities Commission (Anm.: Wertpapieraufsichtsbehörde von British Columbia) (die BCSC) dem Antrag des Unternehmens auf Erteilung eines Handelsverbots für das Management (Management Cease Trade Order, das MCTO) stattgegeben hat.

Wie bereits am 15. September 2020 angekündigt wurde, stellte das Unternehmen den Antrag auf Erteilung des MCTO aufgrund einer Verzögerung bei der Fertigstellung und Einreichung seiner geprüften Betriebs- und Finanzergebnisse für das zum 31. März 2020 endende Geschäftsjahr, der entsprechenden Begleitunterlagen (Managements Discussion and Analysis) und der damit verbundenen CEO- und CFO-Zertifizierungen (zusammen der Jahresabschluss), deren Einreichungsfrist am 29. Juli 2020 ablief. Das Unternehmen stützte sich auf die temporäre Fristverlängerung gemäß Vorschrift BC Instrument 51-517, die dem Unternehmen eine zusätzliche Frist von bis zu 45 Tagen für die Einreichung seines Jahresabschlusses einräumte. Diese Frist lief am 14. September 2020 ab.

Das MCTO beschränkt den gesamten Handel mit Wertpapieren des Unternehmens - direkt oder indirekt - durch den Chief Executive Officer, den Chief Financial Officer und die Board-Mitglieder des Unternehmens, bis das Unternehmen den Jahresabschluss eingereicht hat und das MCTO aufgehoben wurde. Das MCTO hat keine Auswirkungen auf die Fähigkeit von Aktionären, die keine Insider des Unternehmens sind, mit ihren Wertpapieren zu handeln. Die zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden könnten jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, ein allgemeines Handelsverbot für alle Wertpapiere des Unternehmens verhängen.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin eng mit seinem Wirtschaftsprüfer zusammen und geht davon aus, dass der Jahresabschluss bis spätestens 14. Oktober 2020 eingereicht wird.

Das Unternehmen bestätigt, dass es während der Gültigkeit des MCTO den Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien gemäß National Policy 12-203 - Management Cease Trade Orders nachkommen wird, solange es sich in Verzug befindet. Dazu gehört auch die Herausgabe von zweiwöchentlichen Statusberichten in Form von Pressemeldungen. Darüber wird das Unternehmen für den Fall, dass es während des Zeitraums, in dem es hinsichtlich der Einreichung des Jahresabschlusses in Verzug ist, seinen Gläubigern Informationen bereitstellt, auch entsprechende Material Change Reports (Anm.: Berichte über wesentliche Änderungen) mit diesen Informationen auf SEDAR einreichen. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine wesentlichen Informationen über die Angelegenheiten des Unternehmens gibt, die zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung nicht allgemein bekannt gegeben wurden.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen. True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis sowie die allgemeine industrielle Nutzung in Lumby (British Columbia).

ir.trueleafbrands.com

Ansprechpartner für Anleger :

Darcy Bomford

Interimistischer Chief Executive Officer

darcy@trueleafbrands.com

250-260-0676

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete Verzögerung bei der Fertigstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Audit abzuschließen und den Jahresabschluss bis 14. Oktober 2020 einzureichen.

Die Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: dass True Leaf sein Audit nicht abschließen und den Jahresabschluss wie aktuell erwartet oder überhaupt einreichen kann; dass True Leaf Gegenstand eines allgemeinen Handelsverbots wird, falls der Jahresabschluss nicht fertiggestellt und eingereicht wird; sowie andere Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Unterlagen von True Leaf beschrieben sind. Folglich sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diesen vorsorglichen Hinweis und andere vorsorgliche Hinweise oder hierin enthaltene Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder - selbst, wenn sie im Wesentlichen realisiert werden - sie die erwarteten Auswirkungen auf True Leaf haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt True Leaf keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um anschließenden Informationen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (von der CNSX Markets Inc. betrieben) hat die Vorzüge der geplanten Transaktion in keiner Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

