IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf erhält vorläufige Genehmigung für Grundstücksunterteilung zur Schaffung des ersten Cannabis-Gewerbegebiets im Okanagan

: True Leaf erhält vorläufige Genehmigung für Grundstücksunterteilung zur Schaffung des ersten Cannabis-Gewerbegebiets im Okanagan

15. April 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) hat von der Ortschaft Lumby die vorläufige Genehmigung für die Grundstückserteilung erhalten hat, womit das erste Cannabis-Gewerbegebiet seiner Art im Okanagan Valley entstehen soll.

Das 40 Acres große Grundstück von True Leaf in Lumby ist als Cannabisproduktionsfläche gewidmet. Das Unternehmen plant, das Grundstück in mehreren Phasen in 14 Parzellen zu unterteilen, um regionalen Mikro-Züchtern Anbauflächen anbieten zu können. Damit soll ein Zentrum für die Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis direkt neben dem bestehenden Betrieb des Unternehmens in seiner Anbauanlage, dem True Leaf Campus, entstehen.

Wir freuen uns, in die nächste Phase unseres Plans zur Unterstützung von Mikro-Züchtern überzugehen, indem wir ein regionales Zentrum für die handwerkliche Cannabis-Community schaffen, meint True Leaf-CEO Darcy Bomford. Zusätzlich zur eigenen Cannabisproduktion und dem zukünftigen Angebot von Seed-to-Shelf-Lösungen für Mikro-Züchter erschließt True Leaf den enormen Wert seines 40 Acre großen Grundstücks mit Widmung für die Cannabisproduktion.

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Region Central Interior in BC ist hoch, wobei Flächen in der Gegend von Kelowna mit 1 Millionen Dollar pro Acre bewertet werden. Lumby bietet eine ideal gelegene Alternative, da der Ort nur 45 Minuten Fahrtzeit vom Flughafen Kelowna entfernt ist.

Der Bürgermeister von Lumby, Kevin Acton, bekräftigte seine Unterstützung für die Pläne des Unternehmens: Die Region North Okanagan bietet ein enormes Potenzial, um Unternehmen wie True Leaf zu unterstützen. Ich freue mich sehr über das Interesse von True Leaf, sein Geschäft in der Region aufzubauen, und bin gespannt auf den Übergang dieses Projekts in die nächste Planungsphase.

Das Unternehmen erhielt die vorläufige Genehmigung für die Phase-I-Unterteilung, die den Standort der Anbauanlage und drei zusätzliche Parzellen an der Shuswap Avenue umfasst. Die Grundstücke werden an die kommunale Wasser- und Stromversorgung angebunden sein, was ideal für Mikro-Züchter und andere Unternehmen ist, die in dieser Gegend nach einem Standort suchen. Das Unternehmen bereitet derzeit die vollständigen Pläne zur Unterteilung vor, die es in wenigen Wochen einreichen will, und erwartet, dass die Vermarktung der ersten Phase noch in diesem Sommer beginnen kann.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Seed-to-Shelf-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück des True Leaf Campus in Lumby (BC, Kanada) aus durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Dienstleistungen in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und Verpackung für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten.

