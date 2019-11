IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf erhält von Health Canada drei Lizenzen für den Anbau, die Verarbeitung und der Verkauf von medizinischem Cannabis

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf erhält von Health Canada drei Lizenzen für den Anbau, die Verarbeitung und der Verkauf von medizinischem Cannabis

In der Anlage, dem True Leaf Campus, darf nun die Produktion von Cannabisprodukten aufgenommen werden

VERNON, BC - 25. November 2019 - True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Health Canada drei Lizenzen für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis für medizinische Zwecke nach dem Cannabis Act für seine 18.000 Quadratfuß große Anlage, dem True Leaf Campus in Lumby (British Columbia), erhalten hat.





Die Lizenz gestattet True Leaf, sofort mit dem Anbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von medizinischem Cannabis an seinem Standort zu beginnen und alternative Cannabisprodukte wie Esswaren, Topika und Kapseln zu produzieren. Der True Leaf Campus liegt auf einem 40 Acres großen Gewerbegrundstück, das sich vollständig im Besitz von True Leaf befindet.

Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für True Leaf, da die Zulassung als lizenzierter Produzent die weitere Entwicklung unserer therapeutischen Heimtierprodukte unterstützt, sagt Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Unsere Anlage ist nun lizenziert und erfüllt die EU-GMP- und HACCP-Standard. Dies ist die Voraussetzung für den Cannabis 2.0-Markt in Kanada und öffnet zudem die Türen für den Export von Cannabis in den boomenden europäischen Markt.

Während des Zulassungsverfahrens trat das Unternehmen mit True Leaf Pet in die Heimtierbranche ein. True Leaf Pet ist eine Marke für natürliche Heimtierpflege mit einer Reihe von Hanf- und CBD-Produkten für Haustiere, die mittlerweile in 3.500 Ladengeschäften in Nordamerika, Europa und Asien erhältlich sind.

Herr Bomford fügte hinzu: Mit diesen drei Lizenzen wollen wir uns nun einen Joint Venture-Partner für den Geschäftsbereich True Leaf Cannabis Inc. sichern. Wir sind der Ansicht, dass die Gewinnung eines strategischen Partners für den True Leaf Campus neue Möglichkeiten schaffen wird, um mit dieser Anlage den größtmöglichen Wert für unsere Aktionäre zu erzielen. Daneben können wir uns auf den Ausbau unseres globalen Heimtiergeschäfts konzentrieren und zugleich die CBD-Versorgung für zukünftige Produkte sicherstellen.

Über True Leaf

True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis in Lumby (British Columbia).

True Leaf Pet Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist eines globales Unternehmen für Heimtierpflege, dessen Hauptaugenmerk auf den Vertrieb pflanzlicher Wellness-Produkte gerichtet ist, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren abzielen. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Mission Return the Love, die von der bedingungslosen Liebe inspiriert wurde, die uns Haustiere jeden Tag schenken.

www.trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

