IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf bietet erste Grundstücke im Monashee Gateway Business Park zum Verkauf an

: True Leaf bietet erste Grundstücke im Monashee Gateway Business Park zum Verkauf an

Die erste Phase der Grundstücksverkäufe werden einen Grundstückswert von 6,4 Millionen Dollar erschließen und die Finanzlage des Unternehmens deutlich stärken

20. September 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (True Leaf oder das Unternehmen) treibt seine Pläne zur Stärkung der finanziellen Position des Unternehmens voran und bereitet sich auf die Aufnahme des umfassenden Cannabisbetriebs vor. Das Unternehmen bietet nun die ersten Grundstücke (Phase 1) im Rahmen seines Projekts Monashee Gateway Business Park in Lumby zum Verkauf an. Diese erste Phase umfasst sechs Grundstücke mit 7,8 Acres Gesamtfläche, die auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in der Okanagan-Region einen ungefähren Wert von 6,4 Millionen Dollar haben. Eine zusätzliche Fläche von 32 Acres wird in weiteren Phasen unterteilt und erschlossen werden.

Dieses Projekt ist eine innovative finanzielle Lösung, die die Zukunft von True Leaf sichert, erklärt Darcy Bomford, CEO von True Leaf. Wenn wir erfolgreich sind, können wir weiter in unser neues Geschäftsmodell investieren und unser Dienstleistungsprogramm, mit dem wir Mikro-Züchter beim Markteinstieg unterstützen wollen, auf solider finanzieller Grundlage einführen. Unser Hauptaugenmerk ist nach wie vor auf eine starke und nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre gerichtet.

Die 19.500 Quadratfuß große Craft-Cannabisanlage von True Leaf ist das Herzstück des Monashee Gateway Business Park. Das Projekt, das die volle Unterstützung der kommunalen Regierung und der Gemeinde genießt, wird ein vielseitiges und lebendiges wirtschaftliches Zentrum in Lumby schaffen. Der Standort bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für den maßgeschneiderten Bau von Gewerbe-, Fertigungs- und Büroräumen. Über das Projekt können Craft-Züchter auch Zugang zu Flächen, die für regulierte Cannabisaktivitäten zugelassen sind, erhalten.

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in British Columbia ist so hoch wie nie zuvor, erläutert Jeff Brown, Teamleiter bei William Wright Commercial Real Estate Services und Verkaufsvertreter für das Projekt. Die Resonanz auf dieses Projekt ist bis dato äußerst positiv gewesen; es bietet sich hier die Gelegenheit, ein Grundstück zu einem Bruchteil der Kosten einer vergleichbaren Immobilie in der Nachbarstadt, die nur 10 Autominuten entfernt liegt, zu erwerben. Wir freuen uns darauf, neue Geschäfte nach Lumby zu locken, und gehen davon aus, dass dies zu einem allgemeinen Trend werden wird, da sich Unternehmen aufgrund günstigerer Immobilienkosten Nebenmärkten zuwenden.

Nähere Infomationen zum Monashee Gateway Business Park finden Sie unter www.williamwright.ca.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis bieten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

1 (250) 275-6063

Medienanfragen: media@trueleafbrands.com

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Änderung für zwei Chargen von Health Canada, den Erhalt der Lizenz für den Verkauf von Cannabisprodukten im Einzelhandel und den erfolgreichen Verkauf von Grundstücken in der ersten Phase des Monashee Gateway Business Park. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob das Unternehmen eine bundesstaatliche Verkaufslizenz von Health Canada erhält; ob das Unternehmen die Grundstücke im Rahmen der ersten Phase des Monashee Gateway Business Park verkaufen kann; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

