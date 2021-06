IRW-News: True Leaf Brands Inc.: Schreiben des CEO von True Leaf Brands Inc. an die Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "True Leaf Brands":

Vernon, British Columbia, den 8. Juni 2021

Sehr geehrte Aktionäre von True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (True Leaf oder das Unternehmen),

True Leaf 2.0 ist aus 2020, einem Jahr mit großen Herausforderungen, als ein Unternehmen mit einer vielversprechenden Zukunft hervorgegangen. Wir glauben, dass wir durch unsere Umstrukturierung im vergangenen Jahr einen neuen strategischen Plan auf einer starken finanziellen Basis erarbeiten und in die Wege leiten konnten.

Wir starteten im ersten Quartal 2021 voll durch und enthüllten unseren Plan, das erste Zentrum für handwerklichen Cannabis seiner Art zu schaffen, das darauf ausgelegt ist, Mikro-Züchter beim Aufbau ihres Geschäfts und dem Eintritt in den legalen Einzelhandelsmarkt zu unterstützen.

Im März freuten wir uns, dass unsere neue Mission, die Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis zu unterstützen, starke Unterstützung von Investoren erhielt, und schlossen eine erste überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 1,5 Millionen CAD ab.

Diese erfolgreiche Kapitalerhöhung war der Startschuss für ein arbeitsreiches zweites Quartal 2021 bei True Leaf. Im April kündigten wir den Start des Cannabisbetriebs in unserer Anlage in Lumby an und erhielten die vorläufige Genehmigung für eine Grundstücksunterteilung zur Schaffung unseres Cannabis-Gewerbegebiets.

Bringen Sie zusammen mit uns hochwertiges, handwerkliches Cannabis auf den Markt

Zu Beginn des Monats kündigte True Leaf eine Möglichkeit für die Öffentlichkeit an, in unseren Plan zu investieren, der auf eine enorme Chance abzielt: die Gewinnung von Verbrauchern aus dem mehrere Milliarden Dollar schweren grauen Markt.

Wir sind der Ansicht, dass die Verbraucher von heute eine starke Präferenz für handwerklich angebautes Cannabis haben. Sie sind enttäuscht über das Ergebnis der Legalisierung im Jahr 2018: ein Einzelhandelsmarkt voll mit minderwertigem, überteuertem und oft verstrahltem Cannabis. True Leaf plant, dieses Problem durch eine Zusammenarbeit mit den handwerklichen Züchtern in BC anzugehen, um hochwertigen Cannabis auf dem regulierten Markt einzuführen.

Mit dem Erlös aus dem Angebot planen wir, einer der branchenweit führenden Anbieter von Seed-to-Shelf-Lösungen für Mikro-Züchter zu werden. Das Unternehmen ist angesichts der bereits bestehenden wichtigen Infrastruktur und Ressourcen für ein schnelles Wachstum gerüstet.

Wie es bei True Leaf weitergeht

Wir hoffen, dass Sie sich True Leaf bei der Revolution der kanadischen Cannabisbranche anschließen werden. Wir haben sowohl eine traditionelle Privatplatzierung als auch ein Eigenkapital-basiertes Crowdfunding-Angebot gestartet, sodass institutionelle Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit gleichermaßen die Möglichkeit haben, in das innovative Geschäftsmodell des Unternehmens zu investieren.

Bei Cannabis dreht sich alles um Gemeinschaft - wir wollen jedem die Chance geben, Aktionär und somit ein Teil unserer Vision zu werden.

Mehr über eine Investition in True Leaf können Sie unter invest.trueleaf.com erfahren.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Hochachtungsvoll,

Darcy Bomford, CEO

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Seed-to-Shelf-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück des Unternehmens in Lumby (BC, Kanada) aus durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Dienstleistungen in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und Verpackung für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Nick Foufoulas

ir@trueleafbrands.com

250.275.6063 DW 201

Medienanfragen: media@trueleafbrands.com

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Schreiben enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt des geplanten Angebots, die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und den erwarteten Markt für handwerklich hergestellte Cannabisprodukte. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: die endgültigen Konditionen des Angebots, die vorherrschende Marktlage; das im Rahmen des Angebots beschaffte erwartete Kapital, dessen Umfang infolge der Marktbedingungen und anderer Faktoren unterschiedlich ausfallen könnte; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Schreiben sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in einem Staat verkauft werden, in denen ein solches Verkaufsangebot, Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren rechtswidrig wäre. Jegliche Angebote der Wertpapiere werden nur mittels eines Zeichnungsprospekts und einer geltenden Befreiung von der Registrierungs- und Prospektpflicht erfolgen. In den Vereinigten Staaten steht das Angebot ausschließlich zugelassenen Investoren (Accredited Investors) gemäß Rule 506(c) von Regulation D (Rule 506(c)) der Securities and Exchange Comission (die SEC) gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) offen. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, sind gesetzliche Weiterverkaufsbeschränkungen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum in Kanada und einer gesetzlichen Frist gemäß Rule 144 des Gesetzes von 1933 gebunden.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der geplanten Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58830

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58830&tr=1

