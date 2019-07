IRW-News: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold schließt vierte Tranche seiner Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: Triumph Gold Corp.



: Triumph Gold schließt vierte Tranche seiner Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia - 18. Juli 2019 - Triumph Gold Corp. (Triumph Gold oder das Unternehmen) (TSX Venture Exchange: TIG) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die mittlerweile vierte Tranche seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung), wie in der Pressemeldung vom 9. Mai 2019 beschrieben, abschließen konnte. In Verbindung mit dem Abschluss der vierten Tranche der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 1.284.316 Flow-Through-Einheiten (die FT-Einheiten) zum Preis von 0,49 CAD pro FT-Einheit sowie insgesamt 142.842 Non-Flow-Through-Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,35 CAD pro Einheit begeben und daraus einen Bruttoerlös von insgesamt 679.309,54 CAD erzielt.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens (eine Aktie) und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein Warrant) zusammen. Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Aktie und der Hälfte eines Warrants. Jeder ganze Warrant berechtigt bis zum 18. Juli 2021 zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,60 CAD pro Aktie und kann somit innerhalb von 24 Monaten ab Ausgabedatum ausgeübt werden.

Triumph Gold plant, den Erlös aus der Platzierung für Explorationsarbeiten im Projekt Freegold Mountain sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

In Verbindung mit der vierten Tranche der Platzierung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Provisionen (Finders' Fees) in Höhe von 3.499,63 CAD zu bezahlen sowie 9.999 Finders' Warrants zu begeben. Jeder Finder's Warrant berechtigt bis zum 18. Juli 2021 zum Erwerb einer Aktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,60 CAD pro Aktie und kann somit innerhalb von 24 Monaten ab Ausgabedatum ausgeübt werden.

Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sowie die Aktien, die bei Ausübung solcher Wertpapiere begeben werden, sind ab dem Ausgabedatum solcher Wertpapiere an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über Triumph Gold Corp.

Triumph Gold Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Triumph Gold Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern. Lagepläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.triumphgoldcorp.com.

