IRW-News: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold entdeckt bei Bohrungen 300 Meter abseits der Lagerstätte Nucleus im Yukon eine Goldmineralisierung im Bereich der Verwerfungszone Big Creek South Fault

IRW-PRESS: Triumph Gold Corp.: Triumph Gold entdeckt bei Bohrungen 300 Meter abseits der Lagerstätte Nucleus im Yukon eine Goldmineralisierung im Bereich der Verwerfungszone Big Creek South Fault

Vancouver, British Columbia, 4. Mai 2022 - Triumph Gold Corp. (TSX-V: TIG | OTCMKTS: TIGCF | Frankfurt: 8N61) (Triumph Gold oder das Unternehmen) gibt hiermit die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten 2021 im Konzessionsgebiet Freegold Mountain im Yukon bekannt. Es werden die besten Ergebnisse aus den Bohrungen N21-05, N21-06 und N21-07 im Bereich der Verwerfungszone Big Creek South Fault und der Lagerstätte Nucleus veröffentlicht (Abbildung 1 - https://triumphgoldcorp.com/site/assets/files/5106/pr22-02_figure1.pdf).

Im Konzessionsgebiet Freegold Mountain wurden 6.615 Meter Diamantbohrungen absolviert. Die Bohrungen wurden rund um die Zonen Blue Sky und WAu im Bereich der Lagerstätten Revenue und Nucleus durchgeführt. Zusätzlich wurden Stepout-Bohrungen zur Erkundung der Zonen Big Creek South Fault und Orbit niedergebracht.

In jedem bisher gemeldeten Bohrloch des Explorationsprogramms 2021 wurden anomale Gold-, Silber- und Kupferwerte durchteuft (5 bei Nucleus und 7 bei Revenue). Die Ergebnisse zeigen ein breites Mineralisierungssystem mit Zonen, die große Erztonnagen beherbergen und gleichermaßen Oxid-, Übergangs- und Sulfiderze enthalten. Die wichtigsten bisher gemeldeten Bohrabschnitte sind in Tabelle 1 zusammengefasst; die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten bedeutenden Abschnitte sind grau unterlegt. In den Bohrlöchern N21-05 und N21-07 wurde eine Goldoxidmineralisierung durchteuft, die in der Zyanidanalyse eine hervorragende Ausbeute erbrachte (Tabelle 3).

Wichtigste Eckdaten:

N21-05 (300 Meter abseits von Nucleus)

- 0,80 g/t Oxidgold auf 2,00 Meter ab 47,00 Metern Tiefe (Abbildung 2 - https://triumphgoldcorp.com/site/assets/files/5106/pr22-02_figure2.pdf)

- 0,67 g/t Gold auf 1,5 Meter ab 190,5 Metern Tiefe

N21-06 (300 Meter abseits von Nucleus)

- 0,62 g/t Gold auf 1,35 Meter ab 240,00 Metern Tiefe

- 0,53 g/t Gold auf 6,67 Meter ab 276,38 Metern Tiefe, einschließlich 2,01 g/t Gold auf 1,32 Meter (Abbildung 3 - https://triumphgoldcorp.com/site/assets/files/5106/pr22-02_figure3.pdf)

N21-07

- 1,21 g/t Oxidgold auf 1,58 Meter ab 35,00 Metern Tiefe (Abbildung 4 - https://triumphgoldcorp.com/site/assets/files/5106/pr22-02_figure4.pdf)

- 0,55 g/t Oxidgold auf 1,50 Meter ab 47,00 Metern Tiefe

- 0,28 g/t Gold auf 10,12 Meter ab 59,38 Metern Tiefe, einschließlich 0,96 g/t Gold auf 1,37 Meter

- 0,50 g/t Gold auf 1,9 Meter ab 75,00 Metern Tiefe

- 1,97 g/t Oxidgold auf 1 Meter ab 81,00 Metern Tiefe

- 0,53 g/t Gold auf 10 Meter ab 229,00 Metern Tiefe, einschließlich 3,49 g/t Gold auf 1,07 Meter (Abbildung 5 - https://triumphgoldcorp.com/site/assets/files/5106/pr22-02_figure5.pdf)

Tabelle 1. Highlights der Bohrungen 2021

Loch Von Bis AbschnAu Ag Cu Mo W AuÄq Zone

(m) (m)itt (g/ (g/(%) (%) (%(g/t)

(m) t) t) )

RVD2136,3145,108,650,181,950,10,000,00,40 Revenue (W

-01 4 00 0 5 02 Au

)

RVD2173,5107,33,50 0,131,770,00,000,00,38 Revenue (W

-02 0 00 8 5 15 Au

)

RVD21370,450,80,50 1,523,740,10,010,01,96 Revenue (W

-03 00 50 8 1 07 Au

)

RVD21164,172,8,28 0,280,290,00,000,00,40 Revenue (W

-04 00 25 2 1 17 Au

)

RVD21120,226,106,500,275,430,20,01- 0,76 Revenue

-05 00 50 2 4 (Blue

Sky)

RVD21169,196,26,82 0,501,540,00,00- 0,67 Revenue

-06 18 00 7 4 (Blue

Sky)

RVD21204,275,71,00 0,191,390,00,03- 0,51 Revenue

-07 00 00 6 6 (Blue

Sky)

N21-012,134,021,81 0,311,110,0- - 0,40 Nucleus

1 9 0 5

N21-013,763,549,78 0,540,520,0- - 0,58 Nucleus

2 2 0 3

N21-0Ergebnisse ausstehend Nucleus/Bi

3 g Creek

South

N21-0Ergebnisse ausstehend Nucleus

4

N21-047,049,02,00 0,780,380,0- - 0,80 Nucleus/Bi

5 0 0 1 g Creek

South

N21-0276,283,6,67 0,531,700,1- - 0,84 Nucleus

6 38 05 9

einsc276,277,1,52 2,010,900,0- - 2,11 Nucleus

hl. 38 90 6

N21-035,036,51,58 1,216,000,0- - 1,34 Nucleus

7 0 8 3

N21-0229,239,10,00 0,532,020,0- - 0,67 Nucleus

7 00 00 7

einsc232,233,1,07 3,498,900,2- - 3,97 Nucleus

hl. 00 07 3

N21-0Ergebnisse ausstehend Nucleus

8

N21-0Ergebnisse ausstehend Nucleus

9

N21-1Ergebnisse ausstehend Nucleus

0

N21-1Ergebnisse ausstehend Nucleus

1

O21-0Ergebnisse ausstehend Orbit

1

1 Siehe den Abschnitt " Referenzen und Offenlegungen" weiter unten für Zusammensetzungsmethoden, AuÄq-Berechnungen. Neu veröffentlichte signifikante Abschnitte sind grau hinterlegt. CN-Gewinnung = Brandprobe Gold / Cyanid-Gold * 100 %.

Abbildung 1. Lageplan der Bohrungen 2021. Die in dieser Pressemeldung angeführten Löcher sind hervorgehoben

Detaillierte Auswertung und Geologie (N21-05, N21-06, N21-07)

Allgemeines

- Lithologie: In erster Linie Metasedimente (Yukon Tanana-Terran), die stellenweise von Gesteinsgängen aus Quarz-Feldspat-Porphyr und Leukogranit durchzogen sind

- Stellenweise epithermale Mineralisierung ausgehend von Erzgangmaterial und stellenweise Sulfidverdrängung

- Gesucht wurde nach schwach magnetischen Signaturen

N21-05

- Bohrung in Richtung der Verwerfungszone Big Creek South Fault

- 300 Meter abseits der Lagerstätte Nucleus

- Oxidation bis in 64 Meter Tiefe

- Ziele: Epithermale, schwach magnetische und mit mehreren Elementen mineralisierte geochemische Signaturen

N21-06

- Bohrung von derselben Bohrplattform ausgehend wie Loch N21-05

- Oxidation bis in 30,55 Meter Tiefe

- Ziel: Ein südlicher Ausläufer der Lagerstätte Nucleus; gesucht wurde nach einer epithermalen Mineralisierung bzw. Skarnverdrängungsmineralisierung

N21-07

- Bohrung am Nordwestrand der Lagerstätte Nucleus

- Oxidation bis in 170,38 Meter Tiefe

- Ziel: Nordwestliche Erweiterung der Lagerstätte Nucleus; gesucht wurde nach einer Kontinuität der Goldmineralisierung unweit des geplanten Tagebaubetriebs

Tabelle 2. Zusammenfassung der Bohrungen 2021 (Koordinaten in UTM NAD 83 Zone 8N) - N21-05, 06, 07

BohruOstausrichNordausrichHöhe (m)Azimut FallwinTiefe

ng tung tung (°) kel (m)

(m) (m) (°)

N21-0378859 6913336 974 220 -60 288,04

5

N21-0378859 6913336 974 40 -60 316,99

6

N21-0379111 6914021 1003 70 -70 312,42

7

Tabelle 3. Goldoxidabschnitte 2021 mit Ausbeute im Rahmen der Zyanidanalyse (N21-05, N21-06, N21-07)

Bohrunvon bis AbschnAu AusbeuteMineralisierungstyp

g (m) (m)itt (g/t Zyanida

(m) ) nalyse

N21-0547,048,01,00 0,74 61% Epithermal

0 0 (Erzadern);

Limonit-Hämatit

N21-0735,536,51,08 1,21 60% Epithermal

0 8 (Erzadern);

Limonit-Hämatit

N21-0747,048,51,50 0,55 78% Epithermal

0 0 (Erzadern);

Limonit-Hämatit

N21-0781,082,01,00 1,97 68% Epithermal

0 0 (Erzadern);

Limonit-Hämatit

Abbildung 2. N21-05 Oxidzone. Abschnitt von 47,00 bis 49,00 Meter mit 0,80 g/t.

Abbildung 3. N21-06 Sulfidzone. Abschnitt von 276,38 bis 277,90 Meter mit 2,01 g/t Au.

Abbildung 4. N21-07 Oxidzone. Abschnitt von 35,00 bis 36,58 Meter mit 1,21 g/t Au.

Abbildung 5. N21-07 Sulfidzone. Abschnitt von 229,00 bis 239,00 Meter mit 0,53 g/t Au, einschließlich 3,49 g/t Au von 232,00 bis 233,00 Meter.

Referenzen und Offenlegungen

1 Goldäquivalent wird zur Veranschaulichung verwendet, um den kombinierten Wert von Gold, Silber, und Kupfer als Goldanteil auszudrücken. Verluste bei der Gewinnung, die in einem Abbauszenario auftreten würden, wurden nicht berücksichtigt.

Nucleus/Big Creek South

Goldäquivalent wird unter Anwendung von Preisen von 1.750,00 USD/oz Gold, 24,00 USD/oz Silber und 4,00 USD pro Pfund Kupfer.

Goldäquivalent = Gold (g/t) + (Silber (g/t) × 24,00 $ / 1.750,00 $) + (Kupfer (%) × 4,00 $ × 22,0462) / (1.750,00 $ / 31,10)

Revenue

Goldäquivalent wird unter Anwendung von Preisen von 1.750,00 USD/oz Gold, 24,00 USD/oz Silber, 4,00 USD pro Pfund Kupfer und 15,00 USD pro Pfund Molybdän berechnet:

Goldäquivalent = Gold (g/t) + (Silber (g/t) × 24,00 $ / 1.750,00 $) + (Kupfer (%) × 4,00 $ × 22,0462) / (1.750,00 $ / 31,10) + (Mo% × 15,00 $ × 22,0462) / (1750,00 $ / 31,10)

Die gemeldeten Analyseergebnisse sind ungeschnittene gewichtete Durchschnittswerte und stellen gebohrte Kernlängen dar. Die wahre Mächtigkeit der gemeldeten Mineralisierung ist unbekannt.

Probenaufbereitung und QS/QK

Die Diamantbohrlöcher beim Projekt Freegold Mountain werden in HTW- und NTW-Kerngrößen (70,92 bzw. 56,00 mm Durchmesser) gebohrt. Die Probenaufbereitung wird bei ALS Whitehorse durchgeführt, wobei die Proben zur Analyse an ALS Vancouver geschickt werden. Die Proben werden getrocknet und mittels einer 250-g-Riffelteilung auf 70 %, weniger als 2 mm, zerkleinert und auf über 85 %, auf 75 µm, (PREP-31) pulverisiert.

Eine 50-g-Probe von der Trübe wird mittels Brandprobetechniken und Atomabsorptionsspektroskopie mit Nachweisgrenzen von 0,005 bis 10 ppm auf Gold analysiert (Au-AA24). Goldwerte über dem Grenzwert werden mittels eines gravimetrischen Abschlusses mit einer oberen Nachweisgrenze von 10.000 ppm (Au-GRA22) erneut analysiert. Eine 0,25-g-Probe von der Trübe wird mit einer geochemischen Untersuchung auf mehrere Elemente (ME-ICP61) unter Anwendung eines nahezu vollständigen Aufschlusses aus vier Säuren und einer induzierten, gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert, die 33 Elemente liefert.

Die Methoden zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK) der Proben beinhalten unmarkiertes zertifiziertes Referenzmaterial (CRM), Gesteinsleerproben und Feldduplikate, die in die Probensequenz eingefügt werden und 5 % der Proben ausmachen, die für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher beim Labor eingereicht werden. Weitere QS/QK-Prüfungen werden gemäß den Standards von NI 43-101 durchgeführt.

National Instrument 43-101 Offenlegung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde vom President von Triumph Gold, Brian May, P.Geo., einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators, geprüft und genehmigt. Er hat auch die veröffentlichten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, sowie die zugrundeliegenden technischen Informationen in dieser Pressemeldung überprüft.

Über Triumph Gold Corp.

Triumph Gold Corp. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Explorations- und -erschließungsunternehmen mit einem großflächigen Landpaket im bergbaufreundlichen Yukon. Das zu 100 % unternehmenseigene, über Straßen zugängliche Vorzeigeprojekt Freegold Mountain liegt im Kupfer-Gold-Gürtel Dawson Range und beherbergt drei NI 43-101-konforme Minerallagerstätten (Nucleus, Revenue und Tinta Hill). Das Projekt umfasst 200 Quadratkilometer und deckt einen umfangreichen Bereich der Verwerfungszone Big Creek ab, einer Struktur, die in direktem Zusammenhang mit einer epithermalen Gold- und Silbermineralisierung sowie einer goldhaltigen Porphyr-Kupfermineralisierung steht.

Von einer erfahrenen Geschäftsleitung und einem erfahrenen technischen Team geführt, befasst sich Triumph Gold mit der aktiven Entwicklung des Projekts Freegold Mountain mit Hilfe multi-disziplinärer Explorations- und Bewertungstechnologien.

Das Unternehmen besitzt 100 % der Gold-Silber-Kupfer-Liegenschaften Big Creek und Tad / Toro, die sich entlang des Streichens des Projekts Freegold Mountain in der Dawson Range befinden.

Das Unternehmen besitzt auch 100 % des Kupfer-Gold-Konzessionsgebietes Andalusite Peak, das sich 36 km südöstlich von Dease Lake innerhalb der Stikine Range in British Columbia befindet.

Triumph Gold erkennt die traditionellen Territorien der Little Salmon Carmacks First Nation und der Selkirk First Nation an, auf denen sich die Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens in Yukon befinden. Triumph Gold praktiziert seit jeher eine kontinuierliche Einbindung dieser First Nations mittels Kommunikation, Umweltverantwortung und Beschäftigung vor Ort.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter triumphgoldcorp.com.

Für das Board of Directors

gez.: John Anderson

John Anderson, Executive Chairman

Zusätzliche Informationen über Triumph Gold erhalten Sie über:

John Anderson, Executive Chairman

Triumph Gold Corp.

(604) 218-7400

janderson@triumphgoldcorp.com

Nancy Massicotte

IR Pro Communications Inc.

(604) 507-3377

nancy@irprocommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65618

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65618&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8968121043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.