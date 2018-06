IRW-News: Tristar Gold Inc. : TriStar meldet positive Bohrergebnisse aus Castelo de Sonhos

IRW-PRESS: Tristar Gold Inc.



: TriStar meldet positive Bohrergebnisse aus Castelo de Sonhos

12. Juni 2018, TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich, bekannt zu geben, dass die Ergebnisse aus 13 neuen Bohrlöchern der Bohrkampagne 2018 in seinem Goldprojekt Castelo de Sonhos (CDS) nun vorliegen und mineralisiertes anstehendes Konglomeratgestein außerhalb der Grenzen der bestehenden Mineralressource identifiziert haben.

President und CEO Herr Nick Appleyard sagte dazu: Die jüngsten Bohrergebnisse sind spannend, da wir neue Daten aus Esperança East, unserem größten ungetesteten Gebiet, haben. Hier haben sowohl das anstehende Konglomeratgestein als auch die gleichzeitige geochemische Gold-in-Boden-Anomalie hohe Priorität. Angesichts von Ergebnissen wie Bohrloch RC-18-317 bei Esperança East, das in 27 Meter Tiefe einen Abschnitt von 2 Metern mit 3,53 g/t Gold bzw. von 4 Metern mit 2,7 g/t Gold in 92 Meter Tiefe lieferte, scheint es, als ob wir hier zwei Konglomerate vorgefunden haben, die denen bei Esperança South ähneln (siehe Abbildung 1a), was sehr vielversprechend ist.

Bohrungen

Seit Beginn des Bohrprogramms 2018 wurden insgesamt 34 Bohrlöcher mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, RC) mit 3.972 Metern und 8 Kernlöcher mit 960 Metern niedergebracht. Damit ist die erste Phase der Bohrkampagne 2018 abgeschlossen. Die Analyseergebnisse aus 13 Bohrlöchern mit 1.560 Metern (siehe Abbildung 1 für Standorte) liegen nun vor und sind sehr vielversprechend, da die positiven Ergebnisse bei Esperança East möglicherweise eine große neue Zone jenseits der vorhandenen Mineralressourcen eröffnen. Zwei Löcher bei Esperança South enthielten keine bedeutenden Abschnitte; alle anderen Löcher durchschnitten mindestens einen, aber häufig mehrere Abschnitte mit den erwarteten Gehalten und Mächtigkeiten. Die Ergebnisse entsprechen im Allgemeinen den Erwartungen und tragen weiterhin zu unserem Vertrauen und unserer Wissensbasis bei CDS bei.

Auf der Seite zum Projekt CDS der Website des Unternehmens (www.tristargold.com) wurden detaillierte Zusammenfassungen der Bohrlochstandorte und bedeutenden Abschnitte sowie eine vollständige Liste aller bedeutenden Abschnitte aus dem Projekt hinzugefügt.

Untersuchungsverfahren, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

2018 werden alle Bohrproben anhand einer Leachwell-Analyse von 1 kg Material untersucht, das entweder einem halben Bohrkern aus Diamantbohrlöchern oder einem Viertel der Gesteinsproben aus RC-Bohrlöchern entnommen wird. Die Proben werden per Lkw vom Standort zum Labor ALS in Goiania, Brasilien, gebracht, wo sie getrocknet, gemahlen, pulverisiert und für den Versand zum Analyselabor der ALS in Lima, Peru, verpackt werden.

Die ALS Aufbereitungs- und Analyselabore sind nach ISO 17025:2005 UKAS Ref. 4028 akkreditiert und verfügen über interne QA/QC-Programme zur Präzisionsüberwachung. Darüber hinaus untersucht TriStar im Rahmen eines externen QA/QC-Programms Standardmaterial, Leerproben und Feldduplikate, um eine von den Laboranalysen unabhängige Kontrolle sicherzustellen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43669/PR June 2018 v03_DE_PRCOM-neu.001.png

Abbildung 1a

Abbildung 1b

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43669/PR June 2018 v03_DE_PRCOM-neu.002.png

Abbildung 1. a) Standorte der neuen Bohrlöcher bei Esperança East und Esperança South. b) Blick mit Südwest-Perspektive auf Esperança South mit Angabe der zwei identifizierten Konglomerate und des Grubenmodells, das für die Begrenzung der Ressourcen verwendet wurde.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und ihre Veröffentlichung genehmigt.

Über TriStar:

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch das Ausmaß und der Erfolg des geplanten Explorationsprogramms im Projekt Castelo de Sonhos und die Meinung des Unternehmens, dass es einen klaren Rechtsanspruch auf das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos hat. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

