IRW-News: Tristar Gold Inc. : TriStar Gold verstärkt Board und Management und meldet Unternehmensupdate

IRW-PRESS: Tristar Gold Inc.



: TriStar Gold verstärkt Board und Management und meldet Unternehmensupdate

TriStar Gold Inc. (TriStar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der ersten Bohrungen auf etwa 900 Metern bis Ende November eintreffen sollen. Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens findet am 10. Dezember in Vancouver statt und umfasst die Nominierung aller aktuellen Board-Mitglieder zur Wiederwahl sowie die Aufnahme eines neuen unabhängigen Director, Eric Zaunscherb. Außerdem wurden zwei neue Vice Presidents ernannt, um das Team zu verstärken, das Castelo de Sonhos weiterentwickelt.

Jahreshauptversammlung der Aktionäre und Nominierungen von Directors für das Board

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre von TriStar Gold Inc. (das Unternehmen) findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, um 13 Uhr (Vancouver-Zeit) unter der Anschrift Suite 910-800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6, statt. Das Management des Unternehmens plant, die sechs Mitglieder des aktuellen Boards - Nick Appleyard, Mark Jones, Brian Irwin, Carlos Vilhena, Quinton Hennigh und Rod McKeen - sowie Eric Zaunscherb zu nominieren.

Eric Zaunscherb, CFA, ist ein kanadischer Geologe mit einer Erfahrung von über 32 Jahren als Bergbauanalyst. Zuletzt war er als Managing Director, Research - Metals & Mining Analyst von Canaccord Genuity tätig, wo er das globale Bergbau-Kapitalanalyse-Team des Unternehmens koordinierte. Er hat in Toronto, Vancouver und London bei mehreren führenden Unternehmen gearbeitet, die besten Praktiken im Bereich Kapitalmärkte kennengelernt und weltweit Hunderte von Standortbesichtigungen von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauprojekten durchgeführt. Er setzt sich für neue Technologien und Industrieinitiativen hinsichtlich Vielfalt und sozial verantwortlicher Investitionen ein und sorgt dafür, dass die lokalen Communitys dauerhaft von der Erschließung von Mineralressourcen profitieren.

Neue Vice Presidents

Darüber hinaus hat TriStar zwei neue Vice President-Positionen geschaffen: Fabio Mozzer wurde zum VP of Exploration und Andrew Grant zum VP of Sustainability ernannt.

Fabio ist ein technischer Geologe mit einem Bachelor-Diplom von der staatlichen Universität Ouro Preto. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung sowohl im Bergbau als auch in der Exploration - vorwiegend mit Gold und Diamanten in ganz Brasilien, aber auch im Umweltmanagement. Fabio ist seit dessen Gründung bei TriStar, davor hatte er für Brazauro und Rio Tinto gearbeitet.

Andrew besitzt ein Master-Diplom in Corporate Social Responsibility von der Universität Barcelona, ist Absolvent des Latin American Management Program des McRae Institute of International Management und besitzt ein Bachelor-Diplom in Spanisch und Wirtschaftswissenschaften von der University of Victoria. Er ist Spezialist für soziale Verantwortung von Unternehmen und strategische Betriebe. Er hat in über 40 Ländern gearbeitet und setzt Strategien zur Einbindung von Interessensvertretern um, indem er Partnerschaften zwischen Unternehmen, der Zivilgesellschaft und Regierungen aufbaut, um die positiven Auswirkungen von Sozial- und Umweltinvestitionen zu maximieren.

Bohrungen

Das aktuelle Bohrprogramm bei Castelo de Sonhos geht mit zwei RC-Bohrgeräten und einem Kernbohrgerät gut voran.- Die Ergebnisse des ersten Probensatzes, der ins Labor geschickt wurde, sollen bis Ende November eintreffen. Danach sollten die Ergebnisse in absehbarer Zukunft kontinuierlich eintreffen. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, stammen diese ersten Proben sowohl von Esperança South als auch von Esperança East. Der nächste Probensatz wird Proben von den ersten Bohrlöchern enthalten, mit denen das CDS Deeps-Konzept getestet werden soll. Dieses aktuelle Explorationsprogramm wird voraussichtlich bis Mitte 2021 fortgesetzt werden, um alle Explorationsziele zu erproben und etwaige positive Ergebnisse nachzuverfolgen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54249/Nov PR Corp Update_de_PRCOM.001.png

Abb. 1: Standorte der Bohrlöcher mit Proben, die zurzeit im Labor analysiert werden Gebiet 1 ist Esperança East und Gebiet 2 ist Esperança South. Die grün dargestellten Bohrkragen sind Ergänzungsbohrlöcher, die hellblau dargestellten sind Explorationsbohrlöcher.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung - einschließlich der Datenverifizierung - überprüft und deren Veröffentlichung genehmigt hat.

Über TriStar:

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist derzeit das Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG bzw. am OTCQB-Markt unter dem Kürzel TSGZF gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS DES UNTERNEHMENS

Nick Appleyard

President und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TriStar Gold Inc.

Nick Appleyard

President & CEO

480-794-1244

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen über die Pläne des Unternehmens, eine Vormachbarkeitsstudie für das Projekt CDS durchzuführen; die Ergebnisse weiterer Ergänzungsbohrungen im Konzessionsgebiet CDS; die Fähigkeit des Unternehmens, das aktuelle Ergänzungsbohrprogramm abzuschließen; die Ergebnisse weiterer Arbeiten zur Ermittlung von Explorationszielen und die erwarteten Auswirkungen des COVID-19-Virus. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Auswirkungen des COVID-19-Virus auf alle Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54249

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54249&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89678B1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.