IRW-News: Tristar Gold Inc. : TriStar Gold veröffentlicht Unternehmens-Update für das Projekt Castelo de Sonhos

TriStar Gold veröffentlicht Unternehmens-Update für das Projekt Castelo de Sonhos

(Scottsdale, Arizona, USA), TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) ist stolz, die folgende Zusammenfassung der kürzlich erreichten wichtigsten Meilensteine sowie ein Unternehmens-Update über die für 2019 geplanten Arbeiten zu veröffentlichen.

Zu den wichtigsten Meilensteinen im Jahr 2018 gehören:

- Das geplante, 5.000 Meter umfassende Bohrprogramm wurde rechtzeitig abgeschlossen und lag im veranschlagten Budget.

- Aktualisierte Mineralressource im September (über einem Cut-Off-Gehalt von 0,3 g/t) aus:

- angezeigt: 17,7 Mio. Tonnen mit 1,2 g/t bzw. 0,7 Mio. Unzen Gold

abgeleitet: 39,8 Mio. Tonnen mit 1,0 g/t bzw. 1,3 Mio. Unzen Gold

- Einzelheiten finden sich in der Pressemitteilung vom 17. September 2018 mit dem Titel 35%ige Steigerung der Ressourcen bei Castelo de Sonhos, Beginn der wirtschaftlichen Erstbewertung

- Allererste wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für die Lagerstätte Castelo de Sonhos veröffentlicht

- Interner Zinsfuß vor Steuern 51%, nach Steuern 43% (unter Anwendung eines Goldpreises von 1250 $ pro Unze)

- Amortisationsdauer von 1,9 Jahren

- Gesamte Unterhaltskosten (All in sustaining cost, AISC) von 687 $ / Unze

- Trotz nachteiliger Bedingungen auf den Aktienmärkten wurden zwei Privatplatzierungen mit einem Bruttoerlös von 4,9 Mio. CAD abgeschlossen.

Nick Appleyard, TriStars President und CEO, sagte dazu: In diesem Jahr konnten wir ein paar erstaunliche Meilensteine für das Projekt erreichen. Die Mineralressource wächst weiter wie für diese Art von Lagerstätte vorhergesehen, aber nicht nur die Größe ist erfreulich, denn mit 700.000 Unzen in der Kategorie Angezeigte Ressourcen gewinnt sie auch an Vertrauen. Die Ergebnisse der unabhängigen PEA sind außergewöhnlich gut und übersteigen unsere internen Erwartungen. Unser Plan ist jetzt, weiterzumachen, was bedeutet, nach mehr Ressourcen zu bohren, das Risiko des Projekts weiter zu verringern und weitere wichtige Meilensteine mit dieser außergewöhnlichen Lagerstätte zu erzielen. Bis heute haben wir nur rund 60% des Tagebau-Ziels erbohrt, es gibt also noch viel zu lernen und hoffentlich noch einige Werte zu entdecken. Außerdem möchte ich erwähnen, dass die kürzlich stattgefundenen Wahlen in Brasilien zu einem neuen Präsidenten geführt haben, der vorteilhaft für ausländische Investitionen und das Voranbringen von Projekten zu sein scheint, während er gleichzeitig eine harte Linie gegen Korruption fährt.

Die PEA hat vorläufigen Charakter und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, um aus wirtschaftlicher Sicht als Mineralreserven eingestuft zu werden. Es besteht keine Gewissheit, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse der PEA eintreten werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und sind daher nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Für 2019 geplante Arbeiten auf CDS

Sofern die Finanzierung steht, möchte das Unternehmen 2019 mit den Bohrungen fortfahren, um Ressourcen zu erweitern und eine Höherstufung der Ressourcenklassifizierung zu erzielen. Die geplanten sozialen und Umweltarbeiten, die für eine mögliche Abbaugenehmigung in der Zukunft erforderlich sind, werden ebenso beginnen.

Qualifizierter Sachverständiger und Qualitätssicherung/-kontrolle (QA/QC)

R. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und deren Veröffentlichung genehmigt hat.

Jahreshauptversammlung 2018

Auf der Jahreshauptversammlung 2018 wurden alle Beschlüsse angenommen, einschließlich der Wahl von sechs Directors, nämlich Mark Jones III, Nick Appleyard, Brian Irwin, Len Krol, Quinton Hennigh und Carlos Vilhena. Außerdem ernannten die Aktionäre erneut die Auditors des Unternehmens für das nächste Jahr. Frau Garrett konnte sich dieses Jahr aufgrund ihrer Arbeitsanforderungen nicht zur Wiederwahl stellen; das Unternehmen möchte Frau Garrett für ihren engagierten Einsatz für TriStar in den vergangenen Jahren danken.

Über TriStar:

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TriStar Gold Inc.

Nick Appleyard

President & CEO

480-794-1244

info@tristargold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch alle Schätzungen aus der PEA wie die des Cashflows, des IZF, des NPV, der Investitionskosten, der AISC, des anfänglichen Kapitalbedarfs, der LOM-Produktion, der durchschnittlichen Jahresproduktion und der Amortisationsdauer sowie die Absicht des Unternehmens, 2019 weitere Bohrungen durchzuführen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45455

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45455&tr=1

