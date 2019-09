IRW-News: Tristar Gold Inc. : Aufnahme der Bohrungen für die Machbarkeitsstudie im Projekt Castelo de Sonhos von TriStar

IRW-PRESS: Tristar Gold Inc.



: Aufnahme der Bohrungen für die Machbarkeitsstudie im Projekt Castelo de Sonhos von TriStar

12. September 2019 - TriStar Gold Inc. (das Unternehmen oder TriStar) freut sich, zu berichten, dass in seinem Projekt Castelo de Sonhos (CDS) Infill-Bohrungen aufgenommen wurden. Dieses Bohrprogramm mit rund 200 Löchern (20.000 bis 25.000 m) konzentriert sich auf Esperança South und soll das Konfidenzniveau der Ressourcenschätzungen erhöhen. Die Ressourcenschätzungen dienen als Grundlage für die Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die PFS), die voraussichtlich bis Ende 2020 abgeschlossen wird. Die Bohrungen wurden diese Woche mit dem ersten Umkehrspülungs-Bohrgerät eingeleitet; ein zweites Gerät wird in den kommenden Wochen in Betrieb genommen.

Dank der jüngsten Investition durch Royal Gold verfügt TriStar über die notwendigen Mittel für den Abschluss dieser Studie. Unser Team konzentriert sich nun ausschließlich darauf, dieses großartige Projekt aggressiv weiterzuentwickeln, so President und CEO Nick Appleyard. Die Bemühungen in den nächsten 12 Monaten bei Castelo de Sonhos zielen darauf ab, unsere Wissensbasis zu erweitern und die Risiken zu verringern, damit wir den vollständigen Wert dieses Projekts in einem scheinbar zukunftsträchtigen Goldmarkt erschließen können.

Wie in Abbildung 1 dargestellt, wird sich der Bohrlochabstand bei Esperança South mit dieser Bohrkampagne auf 50 m verringern. In allen vorherigen Ressourcenschätzungen für das Projekt CDS war ein 50-m-Abstand ausreichend für die Klassifizierung von angezeigten Mineralressourcen. Außerhalb von Esperança South, in Bereichen, in denen Bohrungen im Abstand von jeweils 100 m bereits abgeleitete Mineralressourcen abgegrenzt haben, und in Bereichen mit ausbeißendem mineralisiertem Trümmergestein, in denen noch keine Bohrungen absolviert wurden, besteht ein beachtliches Potenzial für die Abgrenzung weiterer Ressourcen.

Ein Bohrlochfernseher (Optical Televiewer, OTV) wird verwendet, um Bilder des Inneren der Bohrlöcher aufzunehmen. Der vorherige Einsatz eines OTV durch TriStar bestätigte, dass die hochwertigen Bilder hervorragende Daten über die Lithologien und sedimentären Strukturen liefern und als ideale Grundlage für genaue Messungen der Ausrichtung der Schichten und Strukturen, die die Goldmineralisierung begrenzen, dienen.

TriStar freut sich ebenfalls bekannt zu geben, dass CSAGlobal aus Toronto (Kanada) als Hauptberater für die Vormachbarkeitsphase ausgewählt wurde.

Die wichtigsten Ergebnisse der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA), die am 16. November 2018 veröffentlicht wurde, beinhalten:

- Förderbares Gold während der Lebensdauer der Mine von 1,1 Millionen Unzen

- Interner Zinsfuß (IZF) vor Steuern von 51 %, nach Steuern von 43 % (bei einem Goldpreis von 1.250 $ pro Unze)

- Gesamte Unterhaltskosten (All in sustaining cost, AISC) von 687 $ pro Unze

Die PEA aus dem vergangenen Jahr hat vorläufigen Charakter und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die als zu spekulativ gelten, um aus wirtschaftlicher Sicht als Mineralreserven eingestuft zu werden. Es besteht keine Gewissheit, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse der PEA eintreten werden. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und sind daher nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Mohan Srivastava (P.Geo.), Vice President von TriStar, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger geprüft und ihre Veröffentlichung genehmigt.

Über TriStar:

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TriStar Gold Inc.

Nick Appleyard

President & CEO

480-794-1244

info@tristargold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören der Umfang und der Erfolg des geplanten Explorationsprogramms für das Projekt Castelo de Sonhos; und die Einschätzung des Unternehmens, dass es das klare Eigentum am Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos hat. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

