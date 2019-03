IRW-News: Trintech Inc.: Trintech expandiert mit seiner Adra Suite nach Nordamerika und bestellt neuen President

IRW-PRESS: Trintech Inc.: Trintech expandiert mit seiner Adra Suite nach Nordamerika und bestellt neuen President

Trintech expandiert mit seiner Adra Suite nach Nordamerika und bestellt neuen President

Finanzabschluss- und Kontenabstimmungslösung zur Beschleunigung und Vereinfachung der Finanzbuchhaltung in mittelständischen Unternehmen in Nordamerika ab sofort verfügbar

DALLAS, TEXAS / 13. März 2019 / Trintech, ein international führender Anbieter von Record-to-Report-(R2R)-Softwarelösungen für Finanzabteilungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit seiner Softwarelösung Adra Suite einen internationalen Expansionskurs - aktuell nach Nordamerika - verfolgt, um mittelständische Unternehmen mit einer raschen und einfachen Lösung für ihre Finanzbuchhaltung zu unterstützen.





Die derzeit von mehr als 1.800 Unternehmen weltweit verwendete Adra Suite (https://www.trintech.com/adra-suite/) beinhaltet cloudbasierte Lösungen für den Finanzabschluss und Kontenabstimmung in mittelständischen Unternehmen, die an einer optimierten Effizienz, Steuerung und Sichtbarkeit aller kritischen Bereiche ihrer Finanzbuchhaltung interessiert sind. Dazu zählen Lösungen für die Bilanzabstimmung (Adra Balancer), den Transaktionsabgleich (Adra Matcher) sowie das Financial Task Management und Controlling (Adra Task Manager). Trintech hat den enormen Bedarf an einer für mittelständische Unternehmen optimierten Lösung erkannt und maßgeblich in die Entwicklung dieses bewährten Lösungspakets investiert, das speziell auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist und eine Ergänzung zur ebenfalls vom Trintech entwickelten Cadency-Lösung (https://www.trintech.com/products/cadency/) für größere Unternehmen darstellt.

Trintech hat Adra Solutions (https://www.trintech.com/blog/news-and-announcements/trintech-acquires-adra-software/) im November 2017 übernommen und investiert derzeit größere Summen, um die Softwarelösung im Hinblick auf Funktionalität und Kundenerlebnis zu optimieren. Um eine kontinuierliche Fokussierung und Entwicklung sicherzustellen, freuen wir uns bekannt geben zu können, dass sich Herr Darren Heffernan (https://www.trintech.com/about-trintech/executive-team/) für die Funktion des President, Mid-Market bei Trintech zur Verfügung stellen und die Leitung dieser eigenen, speziell auf mittelständische Unternehmen zugeschnittenen Geschäftssparte übernehmen wird.

Herr Heffernan trat 2001 in das Unternehmen Trintech ein und hat seither verschiedene Positionen in der strategischen Planung und betrieblichen Entwicklung bekleidet. Er hat das enorme Wachstum des Unternehmens, sowohl als börsennotierte als auch als private Gesellschaft, maßgeblich mitgetragen und gefördert. Herr Heffernan hat 25 Jahre Erfahrung in Finanzwesen und Betriebsführung und konnte den Innovationskurs namhafter Firmen wie GE, Paramount / Universal Studios, IAWS und Anglo American mitbestimmen. Herr Heffernan ist ein Fellow der Association of Chartered Certified Accountants und Mitglied im Committee on Finance & IT (CFIT) von Financial Executives International (FEI).

Die von Trintech entwickelte Cadency-Plattform richtet sich vornehmlich an Großbetriebe, die ihre Finanzprozesse transformieren wollen. Wir haben aber erkannt, dass auch andere Firmen nach einer Lösung suchen, um ihre Prozesse zu optimieren anstatt sie neu zu definieren, erklärt Darren Heffernan, President, Mid-Market von Trintech. Genau diese Lösung haben wir mit Adra gefunden.

Adra ist eine bewährte Suite von Softwarelösungen, die ein automatisiertes und effizientes Arbeiten erlaubt, die Genauigkeit verbessert, Risiken minimiert und einen rascheren Abschluss mit gutem Gewissen ermöglicht, so Herr Heffernan weiter. Ich freue mich schon darauf, diese neue Geschäftssparte zu leiten und Adra jenen mittelständischen Unternehmen präsentieren zu können, die reif für Herausforderungen jenseits der Tabellenkalkulation sind.

Wir haben Textmarker verwendet und Kontoauszüge ausgedruckt, um die Vielzahl unserer Transaktionen bewältigen zu können, erzählt Kristi Clay, Director of Business Services an der Ouachita Baptist University. Durch unsere Zusammenarbeit mit Trintech bei einer anderen Organisation haben wir entdeckt, dass es eine effizientere, wirtschaftlichere und umweltfreundlichere Lösung für den Kontenabgleich gibt. Nachdem wir uns auf dem Markt umgesehen und die verschiedenen Möglichkeiten verglichen haben, war uns klar, dass Adra Matcher (https://www.trintech.com/adra-suite/adra-matcher/) die perfekte Lösung für uns ist.

Dank seiner 25 Jahre Erfahrung als führender Anbieter von Record-to-Report-Lösungen weiß Trintech, dass jede Organisation ganz spezielle Bedürfnisse und Anforderungen hat. Mit der Expansion unserer Adra Suite in die internationalen Märkte wollen wir von Trintech neuerlich zum Ausdruck bringen, dass es unser Anspruch ist, jedem Betrieb, der seine Finanzprozesse transformieren und optimieren möchte, unabhängig davon, wie groß oder komplex er ist, automatisierte Finanzlösungen anzubieten.

Adra unterstützt derzeit mehr als 1.800 Kunden weltweit bei der Modernisierung ihrer Finanzbuchhaltung. Wenn Sie gerne mehr über Adra Suite und die Vorteile dieser Software für ihre Organisation erfahren möchten, wenden Sie sich gerne an uns (https://www.trintech.com/contact/request-demo/).

Über Trintech

Trintech Inc. ( https://www.trintech.com/), ein Vorreiter auf dem Gebiet der sogenannten Financial Corporate Performance Management-Software (FCPM), entwickelt unter Einsatz unübertroffener technischer und finanztechnischer Methoden innovative, cloudbasierte Softwarelösungen, mit denen eine hochwertige Finanzbuchhaltung sichergestellt werden kann. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und einer effizienten Finanzabstimmung im operativen Betrieb, über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabgleichen sowie zwischenbetrieblichen Vergleichen von Bestandskonten, Journaleinträgen, treuhänderischer Buchhaltung und Berichterstattung sowie der Analyse von Bankgebühren, bis hin zu Betriebsführung, Risikomanagement und Compliance - mit Trintechs Produktpalette von Finanzlösungen wie z.B. Cadency® Plattform, Adra® Suite sowie gezielten Instrumenten, Trintech Disclosure Management®, ReconNET, T-Recs®, und UPCS®, werden sämtliche Aspekte der Finanzbuchhaltung abgedeckt. Mehr als 3.100 Kunden weltweit - darunter auch die meisten der Fortune-100-Unternehmen - nutzen die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategische Aussagekraft ihres Rechnungswesens kontinuierlich zu optimieren.

Von seinem Hauptsitz in Dallas (Texas) aus betreibt Trintech Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Australien, Singapur, Frankreich, Irland sowie in den Niederlanden und den Nordischen Ländern und verfügt über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Trintech erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.trintech.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Medienkontakt:

Kelli Shoevlin

1 (972) 739-1680

Kelli.Shoevlin@trintech.com

Quelle: Trintech, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46168

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46168&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US8966822004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.