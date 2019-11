IRW-News: Trintech Inc.: Mehrheit der Fortune 100-Unternehmen wählt zur Transformation ihrer Finanzprozesse die Firma Trintech

IRW-PRESS: Trintech Inc.: Mehrheit der Fortune 100-Unternehmen wählt zur Transformation ihrer Finanzprozesse die Firma Trintech

Bank of America, Honeywell International, Kroger, Microsoft, Target, Valero und Walgreens zählen zu Trintechs Kundenstamm

DALLAS, TX / 7. November 2019 / Trintech, ein international führender Anbieter von Record-to-Report-(R2R)-Softwarelösungen für Finanzabteilungen, hat heute bekannt gegeben, dass die Mehrheit der Fortune 100-Unternehmen, einschließlich 7 der Fortune 10-Unternehmen, ein Partnerschaftsabkommen mit Trintech unterzeichnet haben, um ihre Finanzprozesse zu optimieren und sich erstklassiges Know-how zu sichern.





Trintech ist bereits seit über 30 Jahren ein führender Anbieter von Lösungen für Großunternehmen, erklärt Teresa Mackintosh, CEO von Trintech. Jede Organisation, die im Auftrag von Großunternehmen tätig ist, weiß, dass dieses Segment aufgrund seiner Komplexität in puncto Größe, Leistung, Sicherheit und Diversität sowie seinen regulatorischen und geographischen Rahmenbedingungen am schwierigsten zu bedienen ist. Wir bezeichnen die Lösung als 'Enterprise Grade Financial Accounting-Software' und sie ist auch der Kern unserer Cadency-Lösung.

Cadency ist das einzige System of Financial Controls, das sämtliche Aktivitäten der modernen Finanzbuchhaltung zu einem einzigen nahtlosen Prozess zusammenfügt. Dazu zählen unter anderem die Abstimmung betrieblicher Prozesse, die Transaktionsabwicklung zwischen Unternehmen, der Bilanzausgleich, die Verwaltung von Journaleinträgen, die Verwaltung einzelner Finanzabschlussprozesse (Close Management), die Regelkonformität (Compliance) sowie die Berichterstattung bzw. Offenlegung von Finanzdaten (Disclosure Management). Komplexe, multinationale Konzerne, die zu den Fortune 100-Unternehmen zählen, benötigen eine nahtlose, integrierte und konfigurierbare Lösung mit End-to-End-Verschlüsselung, die in der Lage ist, riesige Transaktionsvolumina in einem Umfeld mit zahlreichen Usern zu bewältigen und die über 100 ERP-Anwendungen wie SAP®, Oracle® und NetSuite® unterstützt. Cadency ist die einzige Lösung, die diese Anforderungen erfüllen kann.

Hier einige der Fortune 100-Unternehmen, die Trintech unter Vertrag genommen haben, um ihre Finanzprozesse zu transformieren: Albertsons, Anthem, Bank of America, Capital One, Enterprise Products, Honeywell International, Kroger, Microsoft, Target, Valero, und Walgreens.

Wir bewältigen auch komplexe Rahmenbedingungen, die in Organisationen dieser Größe unumgänglich sind, so Mackintosh weiter. Auch dann, wenn Unternehmen eine Vereinfachung ihrer ERP-Systeme planen, ist es absolut wichtig, in eine Lösung zu investieren, die sich an derart komplexen Rahmenbedingungen orientiert und Finanzkontrollaufgaben erfüllen kann, die den gesamten Geschäftsbereich abdecken. Immer mehr Firmen erkennen, dass sie für die umfassenden Finanzbuchhaltungsaufgaben in einem Großunternehmen mehr benötigen als nur eine Reseller-Vereinbarung.

Trintech hat in die Entwicklung eines umfassenden Portfolios von Finanzlösungen investiert, um die Anforderungen jeder beliebigen Organisation - von Firmengründungen bis hin zu Großkonzernen - abdecken zu können. Die zwei Vorzeigeprodukte von Trintech, Adra und Cadency, sind effizient, benutzerfreundlich und für die Verwaltung, Automatisierung und Optimierung von Finanzbuchhaltungsprozessen perfekt geeignet. Mit diesen Lösungen verfügen Organisationen über ein erstklassiges Know-how, das für die Prozessoptimierung im Betrieb sowie für strategische Entscheidungen unumgänglich ist.

Über Trintech

Trintech Inc., ein Vorreiter auf dem Gebiet der sogenannten Financial Corporate Performance Management-Software (FCPM), entwickelt unter Einsatz unübertroffener technischer und finanztechnischer Methoden innovative, cloudbasierte Softwarelösungen, mit denen eine hochwertige Finanzbuchhaltung sichergestellt werden kann. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und einem effizienten Finanzabgleich im täglichen Betrieb, über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabgleichen sowie zwischenbetrieblichen Vergleichen von Bestandskonten, Journaleinträgen, treuhänderischer Buchhaltung und Berichterstattung sowie Analyse von Bankgebühren, bis hin zu Betriebsführung, Risikomanagement und Compliance - mit Trintechs Produktpalette von Finanzlösungen wie z.B. Cadency® Plattform, Adra®-Suite sowie gezielten Instrumenten, ReconNET, T-Recs®, und UPCS®, werden sämtliche Aspekte der Finanzbuchhaltung abgedeckt. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter auch die meisten der Fortune-100-Unternehmen - nutzen die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategische Aussagekraft ihres Rechnungswesens kontinuierlich zu optimieren.

Von seinem Hauptsitz in Dallas (Texas) aus betreibt Trintech Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Australien, Singapur, Frankreich, Irland sowie in den Niederlanden und den Nordischen Ländern und verfügt über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Trintech erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.trintech.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

