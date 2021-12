IRW-News: Trillium Gold Mines Inc. : Trillium Gold unterzeichnet endgültige Vereinbarung über den Erwerb des angrenzenden Confederation Lake Landpakets in Red Lake in Ontario

IRW-PRESS: Trillium Gold Mines Inc. : Trillium Gold unterzeichnet endgültige Vereinbarung über den Erwerb des angrenzenden Confederation Lake Landpakets in Red Lake in Ontario

Vancouver, BC, Kanada - 15. Dezember 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich, bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die zuvor gemeldete unverbindliche Absichtserklärung ein endgültiges Abkommen (das "endgültige Abkommen") über den Erwerb sämtlicher Grundstücke von Infinite Ore Corp. ("Infinite Ore") in Eastern Vision in der Confederation Lake-Assemblage des Birch-Uchi-Grünsteingürtels im Red Lake Mining District, Ontario, unterzeichnet hat. (siehe Pressemitteilung vom 19. Juli 2021).

Das Grundstück erstreckt sich über 16.991 Hektar zwischen den Grundstücken Fredart, Garnet Lake, Confederation North und Confederation South (siehe Abbildung unten), wodurch Trillium Gold die Kontrolle über einen beträchtlichen Teil der Confederation Lake-Ansammlung erlangt und ein zusammenhängendes Grundstückspaket geschaffen wird, das sich über mehr als 100 km einer günstigen Struktur erstreckt, die mit der Dixie-Lagerstätte von Great Bear Resources zusammenfällt.

Das endgültige Abkommen sieht die Emission von 4.000.000 Stammaktien von Trillium Gold sowie die Zahlung von 175.000 $ in bar an Infinite Ore vor. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen sämtliche Barzahlungsverpflichtungen von Infinite Ore im Rahmen der bestehenden Optionsvereinbarungen, während Infinite Ore seine Verpflichtungen zur Aktienemission beibehält.

Das endgültige Abkommen gilt als wichtiger Schritt zur Stärkung des strategischen Vorteils von Trillium Gold bei der Konsolidierung des Grünsteingürtels und positioniert das Unternehmen als das dominierende Explorationsunternehmen im Bergbaudistrikt Red Lake.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com, (416) 722-2456.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr, Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Nordwesten Ontarios befasst. Das Unternehmen hat über 55.000 Hektar Land zusammengetragen, das als äußerst aussichtsreich für Gold gilt, einschließlich des Projekts Newman Todd, das in Richtung Tagebau vorangetrieben wird, und eines der umfangreichsten Grundstückspakete in der Confederation Lake-Ansammlung des Birch-Uchi-Grünsteingürtels.

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Beteiligungen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und in den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

