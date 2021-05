IRW-News: Trillium Gold Mines Inc. : Trillium Gold ernennt Finanzberater

IRW-PRESS: Trillium Gold Mines Inc.



: Trillium Gold ernennt Finanzberater

Vancouver, British Columbia, Kanada - 4. Mai 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM) (OTCQB: TGLDF) (FRA: 0702) ("Trillium" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich, die Ernennung von Ian M. MacNeily CPA,CA zum Financial Advisor mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr MacNeily bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzmanagement und als Führungskraft im Bergbausektor mit. Als leitender Angestellter einer Reihe von globalen Bergbau- und Erschließungsunternehmen verfügt er über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen strategische Planung, Akquisitionen, Finanzkontrolle und -berichterstattung, Kapitalrestrukturierung und -finanzierung, Metallhandel und Implementierung erfolgreicher Finanzprogramme, die zu einer verbesserten Finanzlage und einem erhöhten Shareholder Value geführt haben. Zu den früheren Bergbauunternehmen, bei denen er in leitender Funktion im Finanzbereich tätig war, gehören Abacus Mining Corp., North American Palladium Ltd., SRA Corporation, Desert Sun Mining und Pangea Goldfields Inc. wo er die erfolgreiche $210 Millionen Akquisition durch Barrick Gold Corporation leitete.

Bevor er in den Ressourcensektor eintrat, war er sieben Jahre lang bei Burns Fry (jetzt BMO Nesbitt Burns) in Toronto und London, Großbritannien, tätig und leitete dort das Treasury und die operativen Aktivitäten des Unternehmens.

Russell Starr, CEO von Trillium Gold, kommentierte: "Wir freuen uns, Ian zu diesem sehr günstigen Zeitpunkt in unserer Wachstumsphase in unserem Team zu haben. Er ist ein vollendeter Fachmann, dessen Urteilsvermögen und umfassende Finanzkenntnisse für Trillium von großem Nutzen sein werden, während wir im 40.000-Meter-Explorationsprogramm bei Newman Todd und Gold Centre im Red Lake Camp vorankommen."

Trillium Gold gibt außerdem bekannt, dass das Board of Directors die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen an bestimmte leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens genehmigt hat, die den Erwerb von insgesamt bis zu 300.000 Aktien des Unternehmens ermöglichen. Die Zuteilung erfolgt gemäß den Bedingungen des bestehenden Aktienoptionsplans der Gesellschaft und unterliegt diesen. Die Optionen sind für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausübbar und unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange und allen behördlichen Genehmigungen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es die Rückgabe von 50.000 Incentive-Aktienoptionen von Rohan Hazelton, dem ehemaligen Senior Financial Advisor des Unternehmens, zur Löschung akzeptiert hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com , (+1416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com , +1604-688-9588

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

Im Namen des Vorstandes,

Trillium Gold Mines Inc.

"Russell Starr"

Russell Starr

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Norden Ontarios befasst. Das Unternehmen hat vor kurzem seinen Besitz in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi sowie in sehr aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec erweitert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58206

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58206&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89623Q1028

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.