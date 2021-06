IRW-News: Trillium Gold Mines Inc. : Trillium Gold Mines startet Phase 1 Explorationsprogramm auf Confederation Belt Grundstücken, östlich von Red Lake, Ontario

IRW-PRESS: Trillium Gold Mines Inc.



: Trillium Gold Mines startet Phase 1 Explorationsprogramm auf Confederation Belt Grundstücken, östlich von Red Lake, Ontario

Vancouver, British Columbia, Kanada - 1. Juni 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) gibt bekannt, dass die Feldarbeiten auf seinen Confederation-Grünsteingürtelgrundstücken begonnen haben. Diese Grundstücke liegen alle innerhalb des Confederation-Grünsteingürtels und erstrecken sich über etwa 65 Kilometer gold- und basismetallhaltigen Boden. Sie umfassen die Grundstücke Confederation Belt, Copperlode West, Karas Lake und Moose Creek sowie das Grundstück Caribou Creek (Abb. 1). Der Großteil der Confederation-Grünsteingürtel-Grundstücke ist per Fahrzeug oder Boot erreichbar und liegt neben einer Wasserleitung, die parallel zur Wenasaga Road verläuft, zwischen Ear Falls und Pickle Lake, Ontario.

In der Vergangenheit wurde der Gürtel in dieser Region in erster Linie auf Basismetalle erkundet. Die zusammengestellten historischen Daten zeigen jedoch erhöhte Goldwerte entlang mehrerer stratigrafischer und struktureller Trends innerhalb des Gürtels, zusätzlich zu den früheren Basismetall-Explorationsarbeiten. In Anbetracht der jüngsten Goldexplorationserfolge im Südwesten beim Projekt Dixie von Great Bear Resources werden diese Projektgebiete nun als äußerst aussichtsreich und attraktiv angesehen.

Russell Starr, CEO von Trillium Gold, kommentierte: "Unsere Strategie, das Red Lake Gold Camp zu konsolidieren und den Großteil unserer 55.000 Hektar großen Landansammlung im Confederation-Grünsteingürtel zu 100 % zu erwerben, verschafft Trillium Gold einen Vorteil auf Distriktniveau. Mit dem Potenzial, eine Goldmineralisierung im Stil der "LP Zone" zu beherbergen, sorgen unsere aktiven Explorationsprogramme sowohl an der Basis als auch bei Bohrungen in der Nähe von Weltklassebetrieben für ein sehr spannendes Jahr."

Es wurde ein umfassendes Explorationsprogramm entwickelt, um die Grundstücke flächendeckend auf Goldmineralisierungen in Gebieten mit hoher Priorität zu testen. Diese Arbeiten werden Bodenproben, Schürfarbeiten, Gesteinsproben, Kartierungen und luftgestützte magnetische Untersuchungen umfassen (Abb. 2). Fladgate Exploration Consulting wurde mit der Entnahme von Bodenproben in Zusammenarbeit mit Activation Laboratories aus Ancaster (ON) beauftragt.

"Die Sommer-Basisexploration hat auf unseren Confederation-Grünsteingürtel-Grundstücken begonnen. Unsere Kompilierungsarbeiten haben uns gezeigt, dass es eine Reihe von aussichtsreichen Trends in der gesamten Gruppe gibt und wir erwarten positive Ergebnisse aus dieser ersten Phase der Arbeiten. Die relativ wenigen Goldexplorationsarbeiten, die in diesem Gebiet durchgeführt wurden, deuten auf ein ungenutztes Goldpotenzial hin und wir freuen uns darauf, mehrere Bohrziele für Folgearbeiten zu umreißen", sagte Bill Paterson, Vice President of Exploration von Trillium Gold.

Die Confederation-Gürtel-Grundstücke von Trillium Gold befinden sich im archaischen Birch-Uchi-Grünsteingürtel der Superior-Provinz. Der Großteil der Grundstücke wird von der bogenförmigen Confederation-Assemblage (2745-2735 Ma) unterlagert, die hauptsächlich mafische bis felsische vulkanische und epiklastische Gesteine sowie räumlich damit verbundene neoarchäische Plutone und Intrusivgesteine umfasst.

Die LP-Verwerfungszone von Great Bear hat wahrscheinlich zahlreiche unidentifizierte Analogien im gesamten Grünsteingürtel der Konföderation. Sie befindet sich in einer Zone mit hoher Verformung am Kontakt zwischen mafischen vulkanischen und felsischen vulkanischen/sedimentären Stratigraphien. Die Gesteine zeigen eine starke Abflachung der Stratigraphie, mylonitische Texturen, eine Verschiebung der primären Merkmale und eine weit verbreitete Alteration. Der Kontakt ist eine tief liegende Struktur, die hohe Flüssigkeitsströme aus großen Tiefen ermöglicht, was zu metamorphen Graden führt, die höher sind als die, die typischerweise im Distrikt vorkommen, auf Amphibolit- bis oberen Grünschiefer-Ebenen.

Ein Großteil der oben beschriebenen Stratigraphie und Struktur wurde auf vielen Grundstücken des Confederation-Gürtels identifiziert, vor allem auf den Grundstücken Moose Creek, Caribou Creek, Joy, Lucky 7 und der gesamten Gruppe im Nordosten (Fly Moth und Blocks 1-3). Im gesamten Gürtel wurden viele Basismetall-Explorationen durchgeführt, jedoch weniger Goldexplorationen. Tabelle 1 listet die bemerkenswerteren Goldergebnisse sowohl von Oberflächenproben als auch von historischen Bohrungen auf.

Provenienz Von Bis (Au ppm

(m) m)

Joy ddh - JW-1993-07 245.6246.71.764

Joy ddh - JW-1994-12 253.8254.21.490

5

Joy ddh - JW-1994-18 270.1270.61.800

Joy ddh - JW-1995-22 170.9171.60.55

Fly-Moth-Block 3 - - 0.23

historische

Oberfläche

Fly-Moth-Block 3 - - 0.21

historische

Oberfläche

Fly-Moth-Block 3 - - 0.19

historische

Oberfläche

Fly-Moth-Block 3 - - 0.18

historische

Oberfläche

Fly-Moth-Block 3 - - 0.11

historische

Oberfläche

Fly-Moth-Block 3 - - 0.1

historische

Oberfläche

Garnet Lake historisch 474.4474.86.63

ddh

Garnet Lake historisch 456.1457.122.3

ddh

Garnet Lake historisch 584.5585 4.54

ddh

Garnet Lake historisch 478 478.57.98

ddh

Garnet Lake historisch 320.9321.369.8

ddh

Tabelle 1: Ausgewählte Goldwerte aus historischen Arbeiten auf den Confederation Belt Grundstücken. Die Proben von Garnet Lake liegen nicht auf den TGM-Claims, zeigen aber den Tenor der Goldwerte im Trend des Trillium-Gold-Geländes.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58711/01062021_Trillium_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Die Grundstücke von Trillium Gold im Confederation-Gürtel zeigen einen Teil der historischen Golddaten entlang der stratigrafischen und strukturellen Trends und heben die aussichtsreichen Horizonte und Trends hervor, die als Goldexplorationsziele in Betracht kommen. Die Zusammenstellung der historischen Daten ist noch nicht abgeschlossen. (Die geologische Basiskarte stammt aus GSC OF4265).

Die Untersuchung der Oberflächenmorphologie über einen Großteil der Projektgebiete hat ergeben, dass es zahlreiche oberflächliche Lagerstättentypen gibt, von denen viele für herkömmliche Bodenproben nicht geeignet sind. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat das Unternehmen mit raumzeitlichen geochemischen Kohlenwasserstoff-Probenahmen (SGH) begonnen. Kohlenwasserstoffverbindungen, die biologisch aus einem mineralischen Ziel in der Tiefe freigesetzt werden, werden an das Oberflächenmaterial adsorbiert. Es werden Oberflächenproben (eines beliebigen Mediums) entnommen und ein umfangreicher Satz von schweren Kohlenwasserstoffen wird im Labor analysiert, um eine Identifizierung der Mineralisierung in der Tiefe zu ermöglichen. Diese Methode eliminiert das Problem der Probennahme in den meisten transportierten Oberflächenmaterialien und mobilisierten Anomalien. Frühere Fallstudien von SGH haben sich in schwierigem Gelände und bei der Identifizierung von vergrabenen Zielen als erfolgreich erwiesen. Arbeiten, die von Great Bear Resources auf dem nahegelegenen Grundstück Dixie durchgeführt wurden, zeigten, dass die SGH-Vermessung in der Lage ist, Goldmineralisierungen im Grundgestein entlang ihrer Hinge- und LP-Fault-Zonen zu erkennen (Great Bear Resources Ltd., Pressemitteilung vom 1. August 2019).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58711/01062021_Trillium_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Geologische Karte mit den von Trillium Gold geplanten Explorationsarbeiten der Phase 1, einschließlich geophysikalischer Untersuchungen in den westlichsten Gebieten, Moose Creek und Caribou Creek, sowie im westlichen Teil des Grundstücks Joy. Bodenuntersuchungen, die sich über die Grundstücke erstrecken, sind im Gange. (Die geologische Grundkarte stammt aus GSC OF4265).

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der erfolgreiche Abschluss der luftgestützten Magnetik und der SGH-Vermessung über den im letzten Winter und zu Beginn des Frühjahrs entwickelten Zielen zusätzliche und verfeinerte Ziele hervorbringen wird. Parallel dazu werden während der Sommerfeldsaison Schürfungen, Kartierungen, Probenahmen und möglicherweise detaillierte geophysikalische Rasteruntersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Phase-1-Explorationsprogramms werden dem Unternehmen ein verbessertes geologisches Verständnis der Grundstücke vermitteln und zur Entwicklung eines Phase-2-Explorationsprogramms mit Bohrzielen im späteren Verlauf des Jahres 2021 führen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person hat die offengelegten Daten aus früheren Berichten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den in der schriftlichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, nicht überprüft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com , (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com , 604-688-9588.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

Im Namen des Vorstandes,

Trillium Gold Mines Inc.

"Russell Starr"

Russell Starr

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Norden Ontarios befasst. Das Unternehmen hat vor kurzem seine Beteiligungen in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi sowie in sehr aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec erweitert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58711

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58711&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89623Q1028

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.