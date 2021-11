IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy meldet wichtigste Finanzergebnisse des dritten Quartals

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy meldet wichtigste Finanzergebnisse des dritten Quartals

Einnahmen steigen aufgrund höherer Rohstoffpreise um 60 % im Jahresvergleich

VANCOUVER, British Columbia, 17. November 2021 -- Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) freut sich, die wichtigsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2021 endete, bekannt zu geben.

Wichtigste Finanzergebnisse des dritten Quartals:

Die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft beliefen sich im neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2021 endete, auf 2.837.024 USD, verglichen mit 1.773.073 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2020, was einem Anstieg von 60 % entspricht. In den drei Monaten bis zum 30. September 2021 betrugen die Einnahmen 879.207 USD gegenüber 493.609 USD im Vergleichszeitraum 2020, was einem Anstieg von 78 % entspricht. Der Anstieg der Einnahmen ist auf die gestiegenen Rohstoffpreise zurückzuführen.

Das Nettoergebnis des Unternehmens im dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2021 endete, belief sich auf 5.418.647 USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 139.613 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Der Nettoverlust in den neun Monaten bis zum 30. September 2021 lag bei 2.162.312 USD gegenüber 2.403.660 USD im Vergleichszeitraum 2020.

Der Barmittelbestand des Unternehmens belief sich zum Quartalsende auf 1.465.568 USD.

Mit Stand vom 30. September 2021 lag die Nettoproduktion von Trillion bei 172 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d).

CEO Arthur Halleran sagt dazu: Die höheren Rohstoffpreise haben unsere Einnahmen deutlich verbessert und werden die positive Wirtschaftlichkeit der Erschließung des SASB-Gasfeldes, die in naher Zukunft beginnen soll, voraussichtlich erheblich steigern.

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 Prozent am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet.

Kontaktdaten

Tel: 1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

