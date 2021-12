IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy informiert über aktuelle Ressourcen & Reserven

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy informiert über aktuelle Ressourcen & Reserven

Kapitalwert der Aktiva im Gasfeld SASB erhöhte sich aufgrund des Rohstoffpreisanstiegs erheblich

2. Dezember 2021 - Vancouver, BC - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTC: TCFF) (Frankfurt: 3P2N) freut sich, den Abschluss einer neuen Aufstellung seiner Reserven und Ressourcen für das Gasfeld SASB (der Bericht) bekannt zu geben, die extern von der unabhängigen Beratungsfirma GLJ, Ltd (GLJ) erstellt wurde.

Das Unternehmen hat die Erdgasressourcen, die es im Zuge der dritten und vierten Erschließungsphase ab Mitte 2022 fördern will, bewertet. Die gasbezogenen Arbeiten der Phase V bzw. die Ölkonzessionen des Unternehmens wurden im Bericht keiner Bewertung unterzogen.

Zusammenfassung des Berichts (Anteil Trillion)

Der kombinierte Netto-Kapitalwert mit einer Abzinsung von 10 % (NPV 10 %) für die 2P-Gasreserven und die risikobehaftete mittlere Schätzung der Gasvorkommen stieg von 138,64 Mio. USD auf 169,3 Mio. USD (216 Mio. CAD).

Der kombinierte Netto-Kapitalwert mit einer Abzinsung von 10 % (NPV 10 %) für die 3P-Reserven und die hohe Schätzung der Gasvorkommen erhöhte sich von 243,3 Mio. USD auf 288 Mio. USD (367 Mio. CAD).

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse zusammengefasst:

Fußnoten:

1. Der Bericht wurde im Einklang mit den in Kanada geltenden Definitionen, Normen und Verfahren laut dem Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGE) erstellt. Die Ressourcendefinitionen, die zur Erstellung dieses Berichts herangezogen wurden, sind im COGE-Handbuch und in der Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde 51-101 (NI 51-101) enthalten.

2. *Die NPV 10 %-Bewertung entspricht dem diskontierten Wert der Reserven nach Abzug aller Kapitalentwicklungs- und Betriebskosten sowie Gebühren vor Steuern; die Diskontierung erfolgt zum aktuellen Dollarkurs)

3. Bei den prospektiven Ressourcen besteht sowohl die Chance auf eine Entdeckung als auch die Chance auf eine Erschließung, um letztendlich eine Vermarktungsmöglichkeit zu schaffen. GLJ hat allen sechs prospektiven Ressourcenzonen eine Erschließungschance von 90 % und eine Entdeckungschance zwischen 50 % und 90 % zugeschrieben; daraus resultiert eine Vermarktungschance zwischen 45 % und 81 %.

Stellungnahme der Unternehmensführung

Das Unternehmen hat die Absicht, den Wert des im Bericht ausgewiesenen Gases im Zuge der ersten Neuerschließung des Gasfeldes SASB, die Mitte 2022 geplant ist, zu realisieren. Das Unternehmen lässt sich derzeit hinsichtlich der Struktur der betreffenden Finanzierung beraten und rechnet damit, diesbezügliche Informationen nach Abschluss der am 17. Dezember 2021 geplanten Aktionärsversammlung bekannt geben zu können, sofern die Abstimmung positiv ausgeht.

Dreizehn zusätzliche Explorations-Gasvorkommen, die sich aus stratigraphischen Kanälen und auch bekannten dünnen Gasschichten im Bereich der bestehenden Felder zusammensetzen, werden 2022 und 2023 anhand von aktualisierten seismischen Daten genauer bewertet, sobald diese verfügbar sind. Darüber hinaus plant das Unternehmen, bestimmte Explorationsprojekte rund um das besonders potenzialreiche Gelände zu evaluieren, sobald die Finanzierung für das bestehende nahfristige Erschließungsprojekt steht und das Projekt auf den Weg gebracht wurde.

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und bedeutendsten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet.

Die NI 51-101-konformen Unterlagen und anderen Berichte des Unternehmens im Hinblick auf seine Reserven per 31. Dezember 2020 sowie die prospektiven Ressourcen finden Sie auf www.sedar.com und auf der Webseite des Unternehmens.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und andere Informationen zu dieser Pressemitteilung und den Reserven des Unternehmens

Die Genauigkeit jeder Ressourcenschätzung hängt von der Qualität und Quantität der verfügbaren Daten sowie von der technischen Interpretation und Beurteilung ab. Obwohl die hier vorgestellten Ressourcenschätzungen als vernünftig angesehen werden, sollten die Schätzungen unter der Voraussetzung akzeptiert werden, dass die Leistung der Reservoirs nach dem Datum der Schätzung eine Revision nach oben oder unten rechtfertigen kann.

Die in diesem Bericht vorgestellten Einnahmeprognosen basieren zum Teil auf Prognosen von Marktpreisen, Wechselkursen, Inflation, Marktnachfrage und Regierungspolitik, die vielen Unsicherheiten unterliegen und sich in Zukunft erheblich von den hier verwendeten Prognosen unterscheiden können. Die in diesem Bericht dokumentierten Gegenwartswerte der Einnahmen entsprechen nicht notwendigerweise dem fairen Marktwert der hier bewerteten Ressourcen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen über das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens sowie auf den Einschätzungen des Managements und bestimmten Annahmen des Managements basieren. Wörter wie rechnet mit, erwartet, beabsichtigt, plant, glaubt, anstrebt, schätzt, kann, sollte, wird und Variationen dieser Wörter dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Solche Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und sind Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die Prospektnotierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange; die potenziellen Auswirkungen auf den Markt für seine Wertpapiere; Expansions- und Geschäftsstrategien; erwartete Wachstumschancen und den Umfang der zur Erreichung des Vorgenannten erforderlichen Kapitalbeschaffung. Solche Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene regulatorische Herausforderungen in Bezug auf Wertpapiere; COVID-19; Schwankungen der Öl- und Gaspreise; betriebliche und geologische Risiken; die Fähigkeit des Unternehmens, die notwendigen Mittel für die Erschließung aufzubringen; das Ergebnis von kommerziellen Verhandlungen; Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen; dass die Kosten für die Förderung von Gas und Öl zu hoch sind, sodass dies nicht mehr wirtschaftlich und rentabel ist; sowie andere Faktoren, die regelmäßig in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 10-K und der nachfolgenden Berichte auf den Formblättern 10-Q und 8-K. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven können Sie den Formblättern F-1, -2, -3 gemäß 51-101 entnehmen, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Sie können auch direkt bei uns eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2020 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts vom 31. Juli 2020 anfordern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

