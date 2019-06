IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCannas TCM Distribution, Inc. erhält von der Stadt Adelanto die Produktions- und Vertriebsgenehmigungen für Erwachsene

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCannas TCM Distribution, Inc. erhält von der Stadt Adelanto die Produktions- und Vertriebsgenehmigungen für Erwachsene

Vancouver, British Columbia, Kanada, 3. Juni 2019 - Transcanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die hundertprozentige Tochter des Unternehmens, TCM Distribution, Inc., von der Stadt Adelanto in Kalifornien eine Produktionsgenehmigung für Cannabis für Erwachsene sowie eine Vertriebsgenehmigung für Cannabis für erwachsene Konsumenten erhalten hat.

Wie zuvor am 18. April 2019 berichtet, hat TCM Distribution einen Unterverpachtungsvertrag für eine Hallenfläche von 10.000 Quadratfuß in Adelanto unterzeichnet. Im Anschluss hat TCM Distribution einen Antrag auf Erteilung der zwei oben genannten Genehmigungen bei der Stadt Adelanto gestellt und diese am 28. Mai 2019 erhalten. TCM Distribution hat eine dauerhafte Produktionsgenehmigung sowie eine dauerhafte Vertriebsgenehmigung, jeweils für erwachsene Konsumenten, für den Bundesstaat Kalifornien beantragt. Beide Genehmigungen stehen noch aus.

Die Anlage in Adelanto soll auf zweierlei Art genutzt werden; zum einen wird sie als eine unserer südkalifornischen Satellitenanlagen für Waren, die von unserer vertikal integrierten, 196.000 Quadratfuß großen, Cannabisanlage in Modesto transportiert werden, fungieren. Zum anderen können wir jetzt, mit der Produktionsgenehmigung, die Produktion und Verpackung der vorgerollten Cannabisprodukte und anderer ähnlicher Produkte unterbringen und sie anschließend entsprechend ausliefern, sagte Jim Pakulis, CEO von TransCanna.

GoodFellas, dessen Übernahme das Unternehmen zurzeit vorbereitet, wird all seine einkommenswirksamen Vertriebs- und Herstellungsprozesse nach Adelanto verlagern, sobald die Anlage von der Stadt die Nutzungsbewilligung (Certificate of Occupancy) sowie die bundesstaatlichen Vertriebs- und Herstellungsgenehmigungen erhalten hat. Wir gehen davon aus, dass die Genehmigungen bis Ende Juni vorliegen werden.

Außerdem hat TCM Distribution vor Kurzem das vom Bundesstaat geforderte Transportfahrzeug gekauft und aufgerüstet. Das Fahrzeug wurde im März gekauft und es wurden die vom Bundesstaat geforderten Änderungen vorgenommen, sodass es den Gesetzen des Bundesstaats entspricht.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, dass der Stadtrat von Adelanto im Mai beschlossen hat, die Steuern auf Transport, Vertrieb, Herstellung und Labordienste für Cannabistests von 5% auf 1% zu senken. Außerdem hat der Stadtrat dafür gestimmt, die Anbausteuer von 5 $ pro Monat und Quadratfuß auf 42 Cent pro Monat und Quadratfuß zu senken. Auch die Ausgabesteuer wurde von 5% auf 3% gesenkt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehört unter anderem, dass man davon ausgeht, die dauerhafte Genehmigung des Bundesstaats zu erhalten, die geplante Nutzung der Anlage in Adelanto und der Zeitpunkt sowie Erhalt der Nutzungsgenehmigungen. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

