IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna unterzeichnet mit der Firma Persuasion Brewing Co. eine Absichtserklärung zur Herstellung von alkoholfreiem CBD-Bier

: TransCanna unterzeichnet mit der Firma Persuasion Brewing Co. eine Absichtserklärung zur Herstellung von alkoholfreiem CBD-Bier

Vancouver, BC, 9. Mai 2019 - Transcanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung mit der Firma Persuasion Brewing Co. (Persuasion oder PBC), einer Privatbrauerei in Modesto (Kalifornien), bekannt zu geben. Beide Unternehmen haben vereinbart, auf dem Gelände der von TransCanna vor kurzem angekauften vertikal integrierten Betriebsanlage mit 196.000 Quadratfuß Betriebsfläche (die Betriebsanlage) einen Teilbereich für die Einrichtung einer Brauabteilung mit dem Namen Persuasion Brewing bereitzustellen, wo verschiedenste alkoholfreie Biersorten mit CBD-Zusatz hergestellt werden. Im Rahmen der Absichtserklärung gelten folgende Bedingungen: TransCanna erwirbt die Exklusivrechte an den Bieren, die in der Anlage unter einer Eigenmarke entwickelt und hergestellt werden; Persuasion verpflichtet sich zu einer vertraglichen Bindung von drei Jahren mit einer Kündigungsklausel, die eine Kündigungsfrist von 180 Tagen vorsieht; Persuasion steht für die Leistungserbringung eine finanzielle Vergütung zu, die sich über eine prozentuelle Beteiligung am Verkauf an die jeweiligen Ausgabestellen errechnet; und TransCanna finanziert die erforderlichen Gerätschaften samt Dosen- und Flaschenabfüllanlagen. Beide Vertragsparteien stimmen zu, alle auf kommunaler und staatlicher Ebene geltenden Gesetze einzuhalten. Für den Abschluss der Transaktionen, die Gegenstand der Absichtserklärung sind, müssen noch die endgültigen Vertragsbedingungen ausgehandelt und die definitiven Vertragsunterlagen erstellt werden.

Unser vertikal integrierter Cannabisbetrieb auf 196.000 Quadratfuß Betriebsfläche eignet sich perfekt für die Errichtung einer Flaschen- und Dosenabfüllanlage für zahlreiche Getränkesorten. Wir sind jedoch der Meinung, dass unser erstes Getränkeprodukt - vorbehaltlich der Gewährung der entsprechenden Lizenzen - ein alkoholfreies CBD-Bier sein sollte, das unter einer Eigenmarke produziert wird. Aus unserer Sicht ist dies die kostengünstigste Methode, um möglichst rasch maximale Renditen zu erzielen. Und darin werden wir uns auch weiterhin von anderen Marktteilnehmern unterscheiden, meint Jim Pakulis, CEO von TransCanna.

Die wenigen Firmen in Kalifornien, die derzeit im Sektor für alkoholfreie CBD-Getränke tätig sind, haben sich nach meinen persönlichen Recherchen finanziell äußerst positiv entwickelt, fügt Chad Swan, President von Persuasion Brewing Co. hinzu.

TransCanna stellt die Anlagen und Geräte, das Kapital, die Software sowie die Vertriebs- und Marketingplattform zur Verfügung und wir bringen das geistige Eigentum und Know-how ein, um ein erstklassiges alkoholfreies CBD-Bier zu brauen. Wir stellen derzeit 16 verschiedene Biersorten her, die mit Zapfanlage oder in Fässern geliefert werden. Eine Expansion in diesen Markt ist für uns somit eine natürliche und logische Ergänzung. Und der Umstand, dass die Brauerei nur fünf Minuten mit dem Auto/LKW von TransCannas Betriebsanlage entfernt ist, ermöglicht eine straffe Logistik in puncto Transport und Personal.

Der Inhaber von Persuasion, Chad Swan, war Führungsmitglied in der Firma, der die vor kurzem von TransCanna gekaufte Betriebsanlage gehörte. Wie bereits berichtet, hat Herrn Swans Firma, der die Betriebsanlage gehörte, 1,2 Millionen Warrants zu je 2,60 USD sowie 500.000 vinkulierte TransCanna-Aktien als Gegenleistung erhalten.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Chief Executive Officer

Telefon: (604) 609-6199

Suite 820, 1130 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 4A4

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem auch Aussagen über die möglichen Bedingungen der Transaktion; darüber, dass das Unternehmen in der Lage ist, die in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktionen abzuschließen; und über den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignisse, Änderungen in den Annahmen, Änderungen der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46702

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46702&tr=1

