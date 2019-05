IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna richtet einen Geschäftszweig für Hanf ein und unterzeichnet Absichtserklärung mit der Hanffirma Biovelle

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna richtet einen Geschäftszweig für Hanf ein und unterzeichnet Absichtserklärung mit der Hanffirma Biovelle

Vancouver, BC, 3. Mai 2019 - Transcanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass am 30. April 2019 eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme des Anlagevermögens der Marke Biovelle von einem unabhängigen Drittunternehmen unterzeichnet wurde.

Biovelle ist ein mit CBD aus der Hanfpflanze angereichertes Kokosöl (www.Biovelle.com). Das Produkt ist gentechnikfrei, vegan und glutenfrei. Das Kokosöl wird in Bio-Plantagen auf den Philippinen gewonnen und das CBD stammt aus Industriehanffarmen in Colorado.

Jim Pakulis, CEO von TransCanna, erklärt: Seit der Verabschiedung der Farm Bill (Anm.: Gesetz zur Legalisierung der Produktion von Hanf im kommerziellen Maßstab) und dem explosionsartigen Wachstum des Hanfsektors haben wir beschlossen, die Gründung unseres Geschäftszweiges für Hanf zu forcieren. Die Übernahme von Biovelle ist hier die perfekte Ergänzung. Die Verbindung von CBD aus Hanf mit den Vorzügen des Kokosöls ermöglicht einen reinen, natürlichen und gesunden Genuss. Außerdem ist die Übernahme ein hervorragender Impulsgeber für die Entwicklung einer kompletten Biovelle-Produktserie.

Der Mehrwert, der sich über den Hanfgeschäftszweig ergibt, ist enorm. Wir sind damit unmittelbar in der Lage, unseren Vertrieb auf die internationalen Märkte auszuweiten. Nach der Übernahme werden wir mit dem Verkauf über kleinere Läden wie Fitnessstudios, Reformhäuser und Nahversorger, aber auch über große Supermärkte starten. Und im Zuge der Erweiterung unseres Portfolios von Cannabis- und Hanfmarken werden wir die Produkte natürlich auch über die klassischen Ausgabestellen (Anm.: ähnlich einer Apotheke) verkaufen, so Jim Pakulis, CEO von TransCanna.

Wir haben beschlossen, dass als nächster Schritt auf dem Weg zur Vermarktung unseres Produkts ein Partner gefunden werden sollte, der über das nötige Kapital verfügt und in der Lage ist, unseren Betrieb zu erweitern. Wir glauben fest an den Wert der Marke Biovelle und wollen unsere Kunden unterstützen. Diese Übernahmetransaktion mit TransCanna macht es möglich. Wir werden zu stolzen TransCanna-Aktionären und freuen uns darauf, die weitere Expansion des Unternehmens mitzutragen, erklärt Briana Cristofaro, CEO von Biovelle.

Um die Übernahme abschließen zu können, ist eine Due-Diligence-Prüfung erforderlich und die finale, verbindliche und definitive Kaufvereinbarung muss entsprechend dokumentiert werden. Eine Garantie dafür, dass der Abschluss der Übernahmetransaktion zu den oben genannten Konditionen bzw. überhaupt stattfinden wird, gibt es nicht.

Vor Stilllegung der 196.000 Quadratfuß großen Betriebsanlage hat das Unternehmen mit der Vorbereitung der umfangreichen Lizenzierungsunterlagen für die Beantragung von fünf Cannabis-Einzellizenzen auf County-Ebene und auf bundesstaatlicher Ebene begonnen. Ebenfalls vor der Stilllegung der Anlage haben die Verkäufer des Betriebsgebäudes, die nach wie vor als Berater für das Unternehmen tätig sind, die Dienste der Firma Crimson West Consulting in Anspruch genommen. Diese Firma ist darauf spezialisiert, Cannabisunternehmen beim Erwerb einer kommunalen bzw. staatlichen Lizenz zu unterstützen. Das Unternehmen und die früheren Eigentümer der Betriebsanlage arbeiten eng mit Crimson West Consulting zusammen, um die erforderlichen Unterlagen sorgfältig vorzubereiten, damit diese spätestens in der ersten Juniwoche bei den County-Behörden eingereicht werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Mediensprecher:

TransCanna@talkshopmedia.com

604-738-2220

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Der Vorstand

Telefon: (604) 609-6199

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. . Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. . Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignisse, Änderungen in den Annahmen, Änderungen der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

