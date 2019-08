IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna meldet Unterzeichnung von endgültigem Abkommen mit SolDaze

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna meldet Unterzeichnung von endgültigem Abkommen mit SolDaze

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA ODER AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE. DIES IST KEIN ANGEBOT FÜR DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE.

Vancouver (British Columbia), 14. August 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein endgültiges Kaufabkommen hinsichtlich aller ausstehenden Kapitalbeteiligungen an Tres Ojos Naturals LLC unterzeichnet hat, das als SolDaze, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Santa Cruz (Kalifornien), tätig ist. Die Transaktion wird das Markenbildungsaktivum von SolDaze in das expandierende Aktivumsportfolio des Unternehmens integrieren, von dem das Unternehmen annimmt, dass es ein umfassendes Eindringen in den kalifornischen Cannabismarkt ermöglichen wird. SolDaze ist eine Betreibergesellschaft, die den einzigen naturreinen, mit Cannabis angereicherten Fruchtsnack in Kalifornien produziert und verkauft.

Wir freuen uns, das SolDaze-Team in der TransCanna-Familie willkommen zu heißen. Wir möchten ihr Engagement, ihre Erfolge und insbesondere ihre Geduld und ihre Leidenschaft bei diesem Prozess würdigen. Die Marke SolDaze kann optimistisch in die Zukunft blicken und wird mit der Unterstützung von TransCanna eine Vielzahl an neuen Bestandseinheiten einführen, einschließlich der mit Spannung erwarteten Markteinführung von Spicy Mango. Das Unternehmen freut sich über die Aussichten auf zukünftiges Wachstum, die diese Übernahme ermöglichen wird, sobald sie abgeschlossen ist, sagte Arni Johannson, President und Chair von TransCanna.

Seit der Legalisierung hatte ich während meiner Arbeit auf dem kalifornischen Cannabismarkt selten ein so starkes Interesse an einer neuen Bestandseinheit verzeichnet, wie dies beim Produkt Spicy Mango von Soldaze der Fall ist. Wir sind begeistert, dass dieses mit Spannung erwartete Produkt auf den Markt kommt, fügte Dakota Sullivan, CEO von Calyx Brands Inc., dem kalifornischen Vertriebshändler von Produkten der Marke SolDaze, hinzu.

Gemäß dem Kaufabkommen wird sich der Kaufpreis aus einer Barzahlung in Höhe von insgesamt 350.000 US-Dollar (abzüglich einer bereits zuvor geleisteten Anzahlung in Höhe von 50.000 US-Dollar) und der Emission von 810.000 Stammaktien des Unternehmens unter Annahme eines Preises von 1,14 Dollar pro Aktie zusammensetzen. Die Aktienkomponente des Kaufpreises ist in Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren zu bezahlen, sofern der Zeitpunkt dieser Raten vorverlegt werden kann, wenn der Verkauf von SolDaze-Produkten bestimmte Umsatzziele erreicht. Die Anzahl der emittierbaren Aktien könnte auch verringert werden, wenn bestimmte Umsatzziele zu den angegebenen Terminen nicht erreicht werden.

Im Namen der Gründungsmitglieder von SolDaze Snacks (Hand Shake Farms, GoldCoast Gardens, Plaid Cannabiz, SolDaze-Lieferanten und Herstellungspartner) fühlen wir uns geehrt und sind davon begeistert, dass unser Unternehmen in das TransCanna-Ökosystem aufgenommen wurde. Wir freuen uns darauf, unsere Vision zu verwirklichen, den Massen in großem Umfang gesunde, nachhaltige Esswaren zu liefern und gleichzeitig die soziale Verantwortung, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die ethische Beschaffung von Bio-Obst in Mexiko zu unterstützen, sagte Shawn Shevlin, Founder von SolDaze.

Weitere Informationen zu den SolDaze-Produktlinien finden Sie auf der Website unter https://www.soldazesnacks.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Im Namen des Vorstands

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Zeitpunkt der Fertigstellung des SPA und die Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie den erwarteten Nutzen von SolDaze für das Geschäft des Unternehmens. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Canadian Securities Exchange: TCAN

Frankfurter Börse: TH8

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48570

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48570&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89356V1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.