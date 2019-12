IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna meldet Umsatzsteigerung von 90 % gegenüber Vormonat und Ausbau der Anlagen

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna meldet Umsatzsteigerung von 90 % gegenüber Vormonat und Ausbau der Anlagen

Vancouver, BC, 6. Dezember 2019 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: FWB: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber Oktober um 90 % auf 473.000,00 CAD erhöht hat. Das Unternehmen verzeichnete wiederkehrende Umsätze für Blüten und Esswaren, der Großteil des Anstiegs ist jedoch auf die Inbetriebnahme der Herstellungs- und Vertriebseinheiten des Unternehmens zurückzuführen.

Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Monats November, meint Steve Giblin, President und CEO von TransCanna. Zusätzlich zu den laufenden Blütenverkäufen bei Lyfted Farms haben wir unsere Umsatzerwartungen aus dem Start unserer Herstellungs- und Vertriebsbereiche übertroffen. Diese neuen Geschäftseinheiten weisen die größten Margen auf und werden im Zuge der Optimierung unseres Modells weiter ausgebaut werden.

Mit der Eröffnung der erweiterten Anlagen im Dezember erhoffen wir uns im Zuge des weiteren Ausbaus der Infrastruktur des Unternehmens ein anhaltendes Umsatzwachstum in all unseren Geschäftsbereichen, sagt Bob Blink, Gründer von Lyfted Farms. Die erweiterten Anlagen sind Teil der Strategie, die wir für Lyfted Farms erarbeitet haben, als wir von TransCanna übernommen wurden. Dank der Investition in den Ausbau werden wir mehr Blüten anbauen und haben Platz, um unsere Vertriebs- und Herstellungskapazitäten zu erweitern. Dies ermöglicht es uns, Verträge mit Drittunternehmen abzuschließen.

Das Unternehmen sucht nach wie vor nach weiteren Möglichkeiten für die Erweiterung des Vertriebsnetzes für seine Marken Lyfted Farms, Soldaze und Daily. Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es Beratern im Einklang mit den Bestimmungen seines Aktienoptionsplans insgesamt 400.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können innerhalb eines Jahres ausgeübt und zum Preis von 0,60 Dollar pro Aktie gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail über info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

Steve Giblin

President

604-609-6199

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Zeitpunkt der Fertigstellung des SPA und die Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie den erwarteten Nutzen von Lyfted für das Geschäft des Unternehmens. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

