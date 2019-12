IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna maximiert Wertangebot durch Erweiterung von Vertriebs-, Auftragsabwicklungs- und Vertriebsstrategie

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna maximiert Wertangebot durch Erweiterung von Vertriebs-, Auftragsabwicklungs- und Vertriebsstrategie

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT STELLT KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR

Vancouver (British Columbia), 13. Dezember 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN: FWB: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine umfassende Strategie für eine vierphasige Erweiterung des Vertriebs und der Auftragsabwicklung auf den Märkten Nord- und Südkaliforniens für alle TransCanna-Marken entwickelt hat.

Phase 1 wurde bereits gestartet und beinhaltet Lyfted Farms, wodurch die geografische Reichweite seines Vertriebs an Apotheken und seiner Lieferungen auf wichtigen Märkten Nordkaliforniens wie Sacramento und San Francisco erweitert wird. Erstmals haben Apotheken und Kunden auf diesen Märkten Zugang zu allen TransCanna-Marken. Das Unternehmen wird sein Vertriebsteam verstärken und bis Ende des ersten Quartals 2020 weitere 50 der produktivsten Einzelhändler auf diesen Märkten hinzufügen.

Phase 2 ist für Anfang des ersten Quartals 2020 geplant und wird sich auf die Vertriebsdienstleistungen konzentrieren. Das Unternehmen wird modernste Verpackungsanlagen installieren, die die Produktivität und Effizienz steigern, um zusätzliche Kontraktverpackungs- und Auftragsabwicklungskunden wie Züchter, Hersteller und Kleinstunternehmen hinzuzufügen. Es wird auch die Anzahl der Lieferfahrzeuge erhöht werden. Dies wird es TransCanna ermöglichen, seine Servicekapazitäten zu nutzen, um die Anzahl der an Apotheken und Einzelhändler gelieferten Marken zu erhöhen.

Das Unternehmen wird Phase 3 im zweiten Quartal 2020 mit einer umfassenden Vertriebsinitiative beginnen, deren Schwerpunkt auf den Eintritt der TransCanna-Marken in den südkalifornischen Markt liegen wird. Los Angeles ist der größte Cannabis- und Esswarenmarkt Kaliforniens und erfordert eine zielgerichtete Strategie in puncto Auftragsabwicklung und Vertrieb. Das Unternehmen plant, bis zum Ende des dritten Quartals 2020 weitere 75 Apotheken und Lieferungen im Großraum Los Angeles zu beschaffen.

Phase 4 wird den Ausbau einer über 20.000 Quadratfuß großen Vertriebsfläche im unternehmenseigenen Daly-Gebäude in Modesto umfassen, das bis zum Ende des zweiten Quartal 2020 in Betrieb sein wird. Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen von Drittanbietern werden bis zum Ende des vierten Quartals 2020 exponentiell wachsen.

Wir betrachten den Vertrieb als einen Schlüssel zum Erfolg unseres strategischen Plans. Die Nachfrage nach all unseren Produkten ist groß und da wir die Anzahl der Marken in unserem Portfolio erweitern, wird uns die Kontrolle über die Vertriebskanäle von unseren Mitbewerbern abheben, sagte Steve Giblin, CEO von TransCanna

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail über info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

Steve Giblin

President

604-609-6199

Suite 928, 1030 West Georgia Street

Vancouver, B.C. V6E 2Y3

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den Zeitpunkt der Fertigstellung des SPA und die Erfüllung der Abschlussbedingungen sowie den erwarteten Nutzen von Lyfted für das Geschäft des Unternehmens. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49611

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49611&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89356V1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.