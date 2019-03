IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna erhält für den Kauf der Anlage eine Unternehmensbewertung einer Drittpartei zwischen 50 Mio. US-$ und 75 Mio. US-$

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna erhält für den Kauf der Anlage eine Unternehmensbewertung einer Drittpartei zwischen 50 Mio. US-$ und 75 Mio. US-$

TransCanna erhält für den Kauf der Anlage eine Unternehmensbewertung einer Drittpartei zwischen 50 Mio. US-$ und 75 Mio. US-$

Vancouver, BC, Kanada, 25. März 2019 - Wie am 20. März 2018 angekündigt, hat TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) vor Kurzen die endgültigen Erwerbsdokumente für den Kauf einer 196.000 Quadratfuß großen, vertikal integrierten Anlage im Norden Kaliforniens zum Preis von 15 Mio. US-$ unterzeichnet. Dieser Kauf umfasst insgesamt 5.567 Acres Land sowie Cannabisverpackungs- und -verarbeitungsequipment. Das Unternehmen hat eine unabhängige Unternehmensbewertungsfirma (die Firma) mit der Bewertung des Unternehmenswerts des vorgeschlagenen Geschäfts, das das Unternehmen auf dem Grundstück durchführen möchte, beauftragt. Die Firma kam auf eine Bewertungsspanne zwischen 50 Mio. US-$ und 75 Mio. US-$. Für die Schlussfolgerung wurden zwei verschiedene Bewertungsmethoden verwendet.

Wir sind mit dem Ergebnis dieser Bewertung sehr zufrieden und wissen nun, dass die Durchführung der Schlüssel zum Erfolg ist, sagte Jim Pakulis, CEO von TransCanna. Unsere Unternehmensinitiativen sind sehr eindeutig und wir freuen uns darauf, in den nächsten Monaten die Anlage in Betrieb zu nehmen.

Der gesamte Kaufpreis für die Liegenschaft beläuft sich auf 15 Millionen US-Dollar. Um sich die Liegenschaft zu sichern, zahlte der CEO des Unternehmens an den Verkäufer eine nicht erstattungsfähige Anzahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar, die ihm in der Zwischenzeit vom Unternehmen zurückgezahlt wurde, und das Unternehmen wird eine Anzahlung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar aus den Einnahmen der überzeichneten vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens leisten (siehe Pressemitteilungen vom 20. Februar 2019 und 14. März 2019). Der Verkäufer des Gebäudes hat einer Carry Back Note in Höhe von 6,750 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Zinssatz von sieben Prozent für bis zu 13 Monate mit einer ersten Fälligkeit am 15. Oktober 2019 zugestimmt, vorbehaltlich einer sechsmonatigen Verlängerung. Weitere Konditionen finden Sie in der Pressemitteilung vom 20. März.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über Transcanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Marken-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch der Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com oder per E-Mail an info@transcanna.com.

Ansprechpartner für Medien:

TransCanna@talkshopmedia.com

604-738-2220

Für das Board of Directors

James Pakulis

Chief Executive Officer

Telefon: (604) 609-6199

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die bedeutenden Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: den erwarteten Erwerb der Anlage; die Bedingungen des Erwerbs der Anlage; die Zahlung von Vermittlungsprovisionen in diesem Zusammenhang; die Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung zu sichern; und den Erwerb der erforderlichen Lizenzen für die Anlage. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignisse, Änderungen in den Annahmen, Änderungen der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46274

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46274&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89356V1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.