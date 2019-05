IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna bietet Videotour durch 196.000 ft² große vertikal integrierte Anlage

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna bietet Videotour durch 196.000 ft² große vertikal integrierte Anlage

Vancouver (British Columbia), 8. Mai 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, seinen Aktionären und Investoren ein achtminütiges Video bereitzustellen, das von seinem CEO Jim Pakulis präsentiert wird, der die Merkmale und Vorteile des Erwerbs der 196.000 Quadratfuß großen vertikal integrierten, auf Cannabis ausgerichteten Anlage beschreibt.

Die Liegenschaft von TransCanna ist äußerst umfassend und die gesamte Tour dauert über 90 Minuten. Unser Ziel bestand darin, durch dieses Video einen Einblick in die Größe und den Umfang der Anlage zu geben, die uns unserer Meinung nach eine Skalierung ermöglichen wird, wenn wir 15 Premium-Marken in Kalifornien entwickeln und erwerben. Unser Ziel besteht darin, TransCanna so schnell wie möglich weiterzuentwickeln, und wir sind davon überzeugt, dass diese Anlage ein großer Schritt in Richtung Erreichung dieses Ziels ist, sagte Jim Pakulis.

Videolink: https://youtu.be/CbZz_yZQ4nE

In Kürze wird das Unternehmen ein Update hinsichtlich seiner Suche nach Führungskräften bereitstellen, während es ein Team zusammenstellt, das alle Betriebe der facettenreichen Anlage leiten wird. Wir haben nach Personen gesucht, die über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cannabis oder Landwirtschaft verfügen und Erfahrung mit dem Betrieb einer großen, umsatzgenerierenden Anlage haben. Die Kandidaten sind hervorragend und wir freuen uns sehr, diese zu gegebener Zeit bekannt zu geben.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Chief Executive Officer

Telefon: (604) 609-6199

TransCanna Holdings Inc.

Suite 820, 1130 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 4A4

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf den Umfang und die Bedingungen der Privatplatzierung, das Abschlussdatum und die Fähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen, sowie die geplante Verwendung ihres Erlöses. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignisse, Änderungen in den Annahmen, Änderungen der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Corporate Communications:

NetworkWire (NW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

Büro: +1 212.418.1217

Editor@NetworkWire.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46688

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46688&tr=1

