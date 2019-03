IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna bestellt Herrn Steve Giblin in sein Board of Directors

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna bestellt Herrn Steve Giblin in sein Board of Directors

12. März 2019, Transcanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn Steve Giblin zum neuen Direktor bekannt zu geben. Herr Giblin ist ein international anerkannter Führungsexperte in der Hoteleriebranche und im Technologie- und Immobiliensektor und konnte bereits zahlreiche Wertschöpfungsprojekte erfolgreich zum Abschluss bringen.

Herr Giblin verfügt über beste Beziehungen zu den obersten Führungsetagen von internationalen Marken wie Marriott, Hilton und Radisson und verwaltete im Auftrag der British Columbia Investment Management Corporation die Immobilien der Hotelketten Silverbirch und Delta. Als CEO von Silverbirch konnte er den Umsatz von 280 Millionen auf 500 Millionen Dollar sowie den Portfoliowert um über 50 % steigern. Er arbeitete eng mit anderen Unternehmen, unter anderem mit so klingenden Namen wie Bentall Kennedy, Great West Life sowie den Generalunternehmern Ellis Don, PCL und Bird, zusammen.

Wir freuen uns außerordentlich, Steve in unserem Team willkommen zu heißen. Sein Know-how im Hinblick auf die Verwaltung komplexer Geschäftsstrukturen in wettbewerbsstarken Märkten und sein umfangreicher Erfahrungsschatz werden uns im Rahmen unserer Wachstumsinitiative und bei der Umsetzung einer guten Unternehmenspraxis wertvolle Dienste leisten, erklärt CEO Jim Pakulis.

Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit der Unternehmensführung und den Board-Mitgliedern sowohl die Wertschöpfung für unsere Anleger als auch das Unternehmenswachstum zu fördern. Mir ist bewusst, dass TransCanna einzigartig positioniert ist, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Geschäftschancen, die Herr Pakulis im kalifornischen Markt geortet hat, entsprechend nutzen können, fügt Herr Giblin hinzu.

Herr Giblin wird die Funktion von Herrn John Dacosta übernehmen. Das Unternehmen möchte Herrn Dacosta für seine Unterstützung und sein Engagement im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung danken.

Über Transcanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Marken-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch der Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com oder per E-Mail an info@transcanna.com.

Für das Board of Directors:

Herr James Pakulis

President & Chief Executive Officer

Anleger können sich per E-Mail unter info@transcanna.com näher informieren.

Telefon: (604) 609-6199

