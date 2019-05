IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna Holdings Inc.: SolDaze, Produzent von preisgekrönten Mango-Snacks mit Cannabis, bringt neue Produktlinie Spicy Mango auf den Markt

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.



: TransCanna Holdings Inc.: SolDaze, Produzent von preisgekrönten Mango-Snacks mit Cannabis, bringt neue Produktlinie Spicy Mango auf den Markt

VANCOUVER, British Columbia, Kanada, 28. Mai 2019 - via NetworkWire - Transcanna Holdings Inc. (CSE:TCAN: XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) gibt erfreut bekannt, dass SolDaze, ein Unternehmen, mit dem TransCanna vor Kurzem eine Absichtserklärung zum Erwerb der Geschäfts- und Vermögensanteile (die Akquisition) unterzeichnet hat (siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2019), die ersten Vorbestellungen für seine neuen, mit Cannabis angereicherten Mango-Snacks Spicy Mango erhalten hat. SolDaze geht davon aus, dass der Versand der Produktlinie Spicy Mango in der zweiten Juliwoche erfolgen wird.

SolDaze-Snacks sind mit CBD/THC angereicherte Bio-Mango-Snacks, die mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurden; unter anderem waren das der erste Platz für Verpackungsdesign und der zweite Platz für angereicherte Esswaren beim 2018 Emerald Cup.

Die Vorbestellungen für Spicy Mango sind den Vorbestellungen, die wir erhielten, als wir unsere ursprüngliche mit Cannabis angereicherte Mango-Produktlinie herausbrachten, weit voraus, sagte Shawn Shevlin, President von SolDaze, Inc. Wir haben das Geschmacksprofil gründlich getestet und es entstand ein Rezept, bei dem das Aroma der Mango nicht von den Gewürzen überlagert ist. Die Snacks haben eine schöne, gleichmäßige Süße mit einem mildwürzigen Kick. Wir glauben, dass der Geschmack sowohl alle Konsumenten und Ausgabestellen, an die wir die Produkte verkaufen, als auch unsere Distributoren anspricht.

Mike Bitar, Mitbegründer der Ausgabestelle East of Eden, sagte: Wir gehen davon aus, dass die Spicy Mango-Snacks von SolDaze sehr gut in unsere Läden passen und der Verkauf der SolDaze-Mangolinie erheblich gesteigert wird.

Jim Pakulis, CEO von TransCanna, sagte: TransCanna und SolDaze arbeiten so schnell wie möglich am Abschluss der Übernahme von SolDaze und daran, ihre Produktlinien in das Portfolio von TransCanna zu integrieren. Zur Optimierung dieses Prozesses haben wir Shaun als einen Mitarbeiter von TransCanna angestellt und können sein umfangreiches Wissen in den Bereichen Landwirtschaft, Cannabis und Branding sofort nutzen.

Über TransCanna Holdings Inc.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

