IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: President und Co-Founder von SolDaze Inc. mit Leitung der Markenbildungsabteilung von TransCanna betraut

: President und Co-Founder von SolDaze Inc. mit Leitung der Markenbildungsabteilung von TransCanna betraut

Vancouver (British Columbia), 23. Mai 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) freut sich, die Einstellung von Shawn Shevlin (Shawn), President und Co-Founder von SolDaze Inc. (SolDaze), einer mit CBD und TCH angereicherten Bio-Mango-Produktreihe von Snacks und Leckereien, bekannt zu geben. Shawn wird die neu gegründete Markenbildungsabteilung von TransCanna bei der Einrichtung in Modesto leiten, die für den landesweiten Vertrieb verantwortlich sein wird. Er kann eine Erfahrung von über 25 Jahren bei der Markenbildung landwirtschaftlicher Produkte sowie ein umfassendes Know-how in den Bereichen Vertrieb und Betrieb vorweisen.

TransCanna und SolDaze haben kürzlich eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, der zufolge TransCanna das Geschäft und die Aktiva von SolDaze erwerben wird. SolDaze hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, einschließlich des ersten Platzes für Verpackungsdesign und des zweiten Platzes für angereicherte Esswaren beim Emerald Cup 2018. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam am Abschluss der Übernahme.

Das Übergangsteam von TransCanna war bei der Organisation und Verwaltung aller beweglichen Teile äußerst effektiv, während wir mit der Kaufprüfung und den Auditarbeiten fortfahren, die für den Abschluss der Übernahme erforderlich sind. Zu sagen, dass wir uns sehr freuen, mit einem solch professionellen und fachkundigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, wäre eine Untertreibung, sagte Shawn.

Vor der Mitbegründung von SolDaze hatte Shawn Führungspositionen bei führenden Bio-Unternehmen wie EarthBound Farms, Dole und Organic Girl inne. Er war auch Mitgestalter einer Lieferkette von Bio-Mangos aus Mexiko für führende Naturkostmarken und Clubläden. Shawn war Co-Founder von Handshake Farms und leitete die Bemühungen um soziale Verantwortung, um die ländlichen Gemeinden zu unterstützen und die biologische Landwirtschaft zu fördern. Dies beinhaltet Schulungen für Landwirte sowie die Unterstützung von Schulen und Sportprogrammen.

Shawn wird eine große Bereicherung für unser Team sein und wir fühlen uns geehrt, ihn an Bord zu haben. Wir planen zurzeit unsere nächsten Schritte bei der Skalierung der Betriebe und haben einen Plan für andere Marken erstellt, die wir erwerben und in die TCAN-Familie integrieren werden, sagte Arni Johannson, President von TransCanna.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Mediensprecher:

TransCanna@talkshopmedia.com

604-738-2220

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Chief Executive Officer

Telefon: (604) 609-6199

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Meinung der Unternehmensführung zu künftigen Ereignissen, Erwartungen, Plänen und Prognosen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Wegen dieser Risiken und Unsicherheiten sowie aufgrund einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen und indiziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen uneingeschränkt auch Aussagen über den geplanten Kauf von Lyfted, die Bedingungen der Übernahme der entsprechenden Vermögenswerte, die Fähigkeit des Unternehmens, eine Finanzierung bereitzustellen, sowie den Erwerb geeigneter Lizenzen. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann aber nicht garantieren, dass sich die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, Änderungen bei den Annahmen, Änderungen bei den solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussenden Faktoren, noch aus sonstigen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

