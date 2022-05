IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium kündigt Mobilisierung des Bohrgeräts in das Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay und Start des Sommer-Bohrprogramms 2022 an

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium kündigt Mobilisierung des Bohrgeräts in das Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay und Start des Sommer-Bohrprogramms 2022 an

Das Programm umfasst 8 Diamantbohrlöcher über insgesamt 2.000 m entlang eines Abschnitts im Streichen der ermutigenden historischen Bohrergebnisse, die höhere als normale Urankonzentrationen im Sandstein direkt oberhalb des Grundgebirges ergaben

17. Mai 2022, Vancouver BC - Traction Uranium Corp. (das Unternehmen oder Traction) (CSE: TRAC) (OTC: TRT) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada konzentriert, einschließlich seiner beiden Vorzeige-Uranprojekte in der weltbekannten Athabasca-Region, freut sich bekannt zu geben, dass die Mobilisierung für das Sommer-Bohrprogramm bei Lazy Bay Edward im Gange ist. Die Ziele befinden sich in der Nähe des südlichen Randes des Athabasca-Beckens und liegen in relativ geringer Tiefe, wobei der Athabasca-Sandstein, sofern vorhanden, bis in eine Tiefe von etwa 150 m reicht.

Fission 3.0 Corp. (Fission3) wird das Arbeitsprogramm im Einklang mit den Bedingungen der Optionsvereinbarung zwischen Traction und Fission 3 durchführen. Traction kann gemäß der Optionsvereinbarung eine Beteiligung von bis zu 70 % am Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay erwerben (siehe Pressemeldung von Traction vom 10. Dezember 2021).

Bei historischen Arbeiten bei Lazy Edward Bay wurde eine aussichtsreiche Geologie mit einer Reihe von günstigen Indikatoren für eine Uranmineralisierung ermittelt. Die zwei wichtigsten, nach Nordosten streichenden leitfähigen Korridore auf dem Konzessionsgebiet werden als Horse Trend (Westen) und Liberty Trend (Osten) bezeichnet. Der westliche Bereich des Konzessionsgebiets umfasst den größten Teil des leitfähigen Horse Trend ebenso wie die historischen Bohrlöcher LE-72 und LE-73, die von Uranerz Exploration and Mining Limited in den 1980er-Jahren niedergebracht wurden. Das Bohrloch LE-72 durchteufte Berichten zufolge stark alteriertes Grundgestein, das bis zu 170 ppm Uran in einer brekzienartigen und gescherten Grundgebirgsstruktur lieferte. Bohrloch LE-73 enthielt stark gebleichten und zerklüfteten, teilweise limonisierten Sandstein auf seiner gesamten Länge mit vollständig mit Ton gefüllten Verwerfungsletten im unteren Teil des Sandsteins mit bis zu 550 ppm Bor, unterlagert von stark von Ton alteriertem, verworfenem und grafitischem Grundgestein mit bis zu 40 ppm Uran und 420 ppm Bor. Die Claims im östlichen Bereich des Konzessionsgebiets erfassen einen Teil des leitfähigen Liberty Trend, wo das nahegelegene historische Bohrloch LE-001 Berichten zufolge 224 ppm U3O8 auf 0,5 m durchteufte. Die Sommerbohrungen von Traction sind entlang des Abschnitts und in Streichrichtung dieser vielsprechenden historischen Bohrergebnisse geplant.

Lester Esteban, seines Zeichens Chief Executive Officer, sagt dazu: Wir freuen uns sehr darauf, unser Programm im Wert von 1,5 Millionen Dollar bei Lazy Edward Bay umzusetzen. Die früheren historischen Bohrungen lieferten zahlreiche geologische Anomalien wie erhöhte Bor- und Uranwerte sowie stark alteriertes Grundgestein - die eine Reihe von günstigen Indikatoren für eine Uranmineralisierung darstellen. Das Programm wird von einem Hubschrauber unterstützt; und vor der Mobilisierung musste eine Menge Vorarbeit geleistet werden. Ich möchte unserem Team Anerkennung aussprechen, dass es alles rechtzeitig und planmäßig für unser erstes Bohrprogramm bei Lazy Edward Bay vorbereitet hat.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet Lazy Edward Bay befindet sich auf halbem Weg zwischen der von Cameco betriebenen Mine Key Lake und der Uranlagerstätte Centennial; es beherbergt nach Nordosten streichende leitfähige Korridore, die jenen ähneln, die mit den Vorkommen bei Key Lake und Centennial in Zusammenhang stehen. Die wichtigsten Uranlagerstätten im östlichen Teil des Athabasca-Beckens, einschließlich Key Lake, McArthur River und Cigar Lake, erstrecken sich entlang der nach Nordosten verlaufenden Übergangszone Wollaston-Mudjatik und des damit verbundenen leitfähigen Korridors. Im Westen des Konzessionsgebiets befindet sich die Lagerstätte Centennial entlang des nach Nordosten streichenden leitfähigen Korridors Virgin River, der sich durch das gesamte Athabasca-Becken zieht. Die Mine Key Lake, die rund 50 km östlich des Konzessionsgebiets liegt, ist über den Provincial Highway 914 erreichbar, ist an das Stromnetz der Provinz angeschlossen und verfügt über eine in Betrieb befindliche Mühlenanlage, in der das Erz aus McArthur River verarbeitet wird.

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über zwei Uran-Vorzeigeprojekte in der Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über Fission 3.0 Corp.

Fission 3.0 Corp. ist ein Unternehmen, das Uranprojekte generiert und erkundet und sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, in dem einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen lagern. Fission 3.0 verfügt derzeit über 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von Fission 3.0 befinden sich in der Nähe von großen Uranentdeckungen, unter anderem nahe den Lagerstätten Arrow, Triple R und Hurricane.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen dieser Pressemeldung wurden gemäß den behördlichen Bestimmungen Kanadas gemäß National Instrument 43-101 erstellt und von Raymond Ashley, P.Geo., Vice President, Exploration von Fission 3.0 Corp., im Namen des Unternehmens geprüft.

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die erwartete Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsführung des Unternehmens wider, die auf den ihr derzeit verfügbaren Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65819

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65819&tr=1

