IRW-News: TrackX Holdings Inc.: TrackX meldet Berufung eines erfahrenen Einzelhandelsexperten in sein Board of Directors

: TrackX meldet Berufung eines erfahrenen Einzelhandelsexperten in sein Board of Directors

Kirk Ball, der Chief Information Officer von Giant Eagle, Inc., und frühere CTO von The Kroger Company, bringt Expertise in den Bereichen Lebensmittelhandel und Technologie in das Board ein

Denver - 15. November 2021 TrackX Holdings Inc. (TSX.V: TKX | OTC: TKXHF | FRANKFURT: 3TH) (TrackX oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Enterprise-Tracing-, Tracking- und Kooperationslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Kirk Ball, einen äußerst erfahrenen Fachmann für Technologie, in sein Board of Directors berufen hat.

Kirk Ball ist momentan als EVP und Chief Information Officer von Giant Eagle, Inc., tätig, wo er für sämtliche Informationstechnologielösungen des Unternehmens verantwortlich zeichnet, unter anderem für E-Commerce-Entwicklung, strategische Technologieplanung und Enterprise-Anwendungen. Giant Eagle ist ein großer regionaler Lebensmitteleinzelhändler mit ca. 570 Standorten, einschließlich Supermärkten und Convenience Stores (kleinere Gemischtwarenläden). Zuvor war Kirk Ball bei The Kroger Company als CTO tätig. The Kroger Company ist gemessen am Umsatz die größte Supermarktkette der USA und der drittgrößte Einzelhändler (nach Walmart und Amazon). Bei Kroger fungierte Kirk Ball ebenfalls als Chief Operating Officer von Sunrise Technology, der Tochtergesellschaft von Kroger für technologische Innovation.

TrackX bietet Lösungen für eine Vielzahl von Schwachstellen, mit denen sich der Einzelhandels- und Lebensmittelsektor konfrontiert sehen, sagte Kirk Ball. Die Asset-Tracking-, Tracing- und Nachhaltigkeitslösungen des Unternehmens bieten den Kunden mehr Transparenz in Bezug auf Produktbeschaffung und Product Claims. Seine Analytic Engine unterstützt bei der Identifizierung und Umsetzung von Kosteneinsparmöglichkeiten. Ich bin der Ansicht, dass die Lösungen von TrackX in den kommenden Jahren hervorragende Chancen haben werden.

Wir sind außerordentlich erfreut, dass Kirk Mitglied des Board von TrackX wird, erklärte Tim Harvie, der CEO von TrackX. Er bringt unglaubliche Erfahrung, Know-how und Beziehungen in den Bereichen Gastronomie und Lebensmitteleinzelhandel mit - Sektoren, die mit enormen Investitionen in Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Beschaffung auf die Forderungen ihrer Kunden reagieren. Wir freuen uns, dass wir auf dem Weg zu mehr Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus auf das Wissen und die Unterstützung von Kirk Ball zurückgreifen können. Kirk übernimmt die Position von Heath Butler, der aus dem Board ausscheidet, um andere berufliche Ziele zu verfolgen. Heath war seit seiner Berufung in das Board von unschätzbarem Wert für TrackX. Daher möchte ich mich bei Heath herzlich für seine bedeutenden Leistungen für das Unternehmen bedanken.

TrackX gibt bekannt, dass Kirk Ball Incentive-Aktienoptionen für den Kauf von bis zu 400.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt werden, die zu einem Preis $ 0,07 pro Stammaktie ausgeübt werden können. Diese Aktienoptionen und ihre Gewährung unterliegen den Bedingungen der Aktienoptionsgewährung des Unternehmens und der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

TrackX meldet ferner, dass es eine Vereinbarung mit Michael Himmelfarb (CMO) über die Zahlung von insgesamt $ 49.389,67 durch Ausgabe von 658.529 Stammaktien des Unternehmens als Honorar für dem Unternehmen erbrachte Dienstleistungen abgeschlossen hat. Die Ausgabe dieser Stammaktien unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

TrackX teilt außerdem mit, dass Marc Spezialy aus persönlichen Gründen als CFO und Corporate Secretary zurücktreten wird, dem Unternehmen jedoch als Controller von TrackX erhalten bleibt. Marc Spezialy wird weiterhin die laufenden Finanzoperationen unterstützen und TrackX im Hinblick auf seine Berichts- und Prüfungsanforderungen beraten. Gene McConnell, der bisherige CFO von TrackX, übernimmt nunmehr die Rolle eines Interim CFO und des Corporate Secretary des Unternehmens.

Die in Denver (Colorado) ansässige Firma TrackX, Inc. (TSX.V: TKX) bietet eine SaaS-basierte Tracing-, Tracking- und Kooperationslösung für den Geschäftsbereich, auf die führende Marken beim Aufbau von nachhaltigeren und leistungsstärkeren Versorgungsketten vertrauen. Die TrackX-Lösungen basieren auf einer skalierbaren und bedarfsgerecht adaptierbaren Plattform, die ein breites Spektrum von RFID-, IoT- und Sensortechnologien nutzt, um Kunden in einer Vielzahl von Branchen - Lebensmittel, Getränke, Brauereien, Automobil, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie und Behörden - eine entsprechende Sichtbarkeit auf Objektebene zu ermöglichen. Nähere Informationen finden Sie unter www.trackx.com.

Tim Harvie, CEO, TrackX Holdings, Inc.

investor@trackx.com

1-303-325-7300

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Alle Aussagen, die sich auf zukünftige Pläne, einschließlich der erfolgreichen Entwicklung, Implementierung und Kommerzialisierung einer End-to-End-Transparenztechnologie für die Lieferkette, sowie Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit der Bedeutung von und der Kundennachfrage nach überprüfbaren Nachweisen der Produktherkunft und der Validierung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansprüchen (ESG), die nach Ansicht, Erwartung oder Prognose des Unternehmens eintreten werden oder eintreten können, einschließlich der voraussichtlichen Pipeline des Unternehmens und des Wertes aktueller und kundenseitiger Implementierungen und zukünftiger Chancen, stellen die besten Schätzungen des Managements dar und können nicht gewährleistet oder als verlässlich angesehen werden; sie sind zukunftsgerichtete Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

