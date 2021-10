IRW-News: TrackX Holdings Inc.: TrackX als Top Innovative Logistics Solutions Provider ausgezeichnet

IRW-PRESS: TrackX Holdings Inc.



: TrackX als Top Innovative Logistics Solutions Provider ausgezeichnet

Denver, 28. Oktober 2021. TrackX Holdings Inc. (TSX-V: TKX, OTC: TKXHF, FWB: 3TH) (TrackX oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Tracing, Tracking und die Vernetzung von Vermögenswerten in Echtzeit, meldete heute, dass das CIO Coverage Magazine TrackX als einen der zehn innovativsten Anbieter von Logistiklösungen 2021 (Top 10 Innovative Logistics Solutions Providers to Watch in 2021) ausgewählt hat. Tim Harvie, CEO von TrackX, ist auf der Titelseite der Oktober-Ausgabe der Publikation abgebildet, die unter https://www.ciocoverage.com/10-innovative-logistics-solution-providers-to-watch-2021-digital-magazine/ aufgerufen werden kann.

Im Artikel wird die einzigartige Fähigkeit von TrackX hervorgehoben, die Nachhaltigkeit, Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu steigern. Erstens verlangen Verbraucher und Kunden zunehmend nachhaltige Praktiken und sind dazu bereit, 30 % mehr für grüne Marken zu bezahlen. Auch andere Interessensvertreter wie Investoren und Einzelhändler verlangen den Nachweis einer verantwortungsvollen Produktion. Im Artikel heißt es: [TrackX] ist eine der schnellsten, einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten für Lieferketten, ihre ESG- (Umwelt, Soziales und Governance) und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Zweitens sind die Kunden von TrackX anpassungsfähiger an Unterbrechungen der Lieferkette, denen unsere globale Wirtschaft zurzeit ausgesetzt ist. Die Plattform von TrackX unterscheidet sich insofern von anderen Lieferkettenmanagement- (SCM)-Lösungen, als sie eigens für die Lösung der heutigen Herausforderungen entwickelt wurde, heißt es im Magazin. Die Cloud-basierte Analyseplattform Keychain von TrackX fungiert als Kontrollturm für die interne Rück- und Nachverfolgung von Aktiva sowie als zentrale Drehscheibe für die Zusammenarbeit mit Handelspartnern. TrackX sammelt Standort-, Zustands- und Bewegungsdaten von Aktiva, teilt relevante Informationen auf sichere Weise mit Partnern und liefert Frühwarnungen bei vorgelagerten Problemen, um eine Reaktion und Anpassung zu ermöglichen und somit Unterbrechungen zu minimieren.

Wir fühlen uns geehrt, von CIO Coverage in diese ausgewählte Liste aufgenommen worden zu sein, sagte CEO Tim Harvie. In den vergangenen zehn Jahren haben wir mit führenden Unternehmen in unterschiedlichen Branchen zusammengearbeitet, in denen Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität der Lieferkette von größter Bedeutung sind. Nun richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, jene Probleme zu lösen, die für unsere Kunden am wichtigsten sind - Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen sowie Reaktionsfähigkeit angesichts der immer häufigeren Schocks und Engpässe in der Lieferkette. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, jetzt und in Zukunft einen echten und positiven Beitrag zu leisten.

Über TrackX

Die in Denver (Colorado) ansässige Firma TrackX, Inc. (TSX.V: TKX) bietet eine SaaS-basierte Tracing-, Tracking- und Kooperationslösung für den Geschäftsbereich, auf die führende Marken beim Aufbau von nachhaltigeren und leistungsstärkeren Versorgungsketten vertrauen. Die TrackX-Lösungen basieren auf einer skalierbaren und bedarfsgerecht adaptierbaren Plattform, die ein breites Spektrum von RFID-, IoT- und Sensortechnologien nutzt, um Kunden in einer Vielzahl von Branchen - Lebensmittel, Getränke, Brauereien, Automobil, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Technologie und Behörden - eine entsprechende Sichtbarkeit auf Objektebene zu ermöglichen. Nähere Informationen finden Sie unter www.trackx.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marc Spezialy, TrackX Holdings Inc.

mspezialy@trackx.com

303-325-7300

Justin Kamine, Do Good Foods

justin.kamine@kdcag.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulations Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Alle Aussagen, die sich auf zukünftige Pläne, Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Ansicht, Erwartung oder Prognose des Unternehmens eintreten werden oder eintreten können, einschließlich der voraussichtlichen Pipeline des Unternehmens und des Wertes aktueller und kundenseitiger Implementierungen und zukünftiger Chancen, stellen die besten Schätzungen des Managements dar und können nicht gewährleistet oder als verlässlich angesehen werden; sie sind zukunftsgerichtete Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62289

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62289&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89237Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.