IRW-News: Tower One Wireless Corp.: Tower One sichert Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

IRW-PRESS: Tower One Wireless Corp.



: Tower One sichert Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

TOWER ONE sichert sich Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen US-Dollar

VANCOUVER, BC, Kanada - 21. März 2017 - Tower One Wireless Corp (CSE: TO) (OTC: TOWTF) (Frankfurt: A2AFT9) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen von Executive Investment Partners LLC (EIP) in Miami/Florida einen Roll-over-Kredit mit einer Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen USD erhält. Der Kredit ist mit einem jährlichen Zinssatz von 10 % belegt und wird für den Ankauf und die Errichtung von Sendetürmen verwendet.

Alex Ochoa erklärte: Tower One wird diesen Kredit für die Errichtung von Sendetürmen verwenden, wobei der Cashflow aus den Mieten für die Tilgung der Kreditzinsen herangezogen wird. Damit ist Tower One in der Lage, das Unternehmenswachstum ohne Verwässerung zu bewerkstelligen. Mit dieser Kreditspritze erhält das Unternehmen die nötigen Mittel, um rund 100 zusätzliche Sendetürme errichten zu können. Alex Ochoa fügte außerdem hinzu: Das Unternehmen hat sich zu Beginn des ersten Quartals an mehreren großen Sendeturmausschreibungen beteiligt und erwartet in Kürze die Ergebnisse. Dieser Kredit bietet uns die Möglichkeit, neue Sendeturmaufträge rasch zu bedienen.

Über Executive Investment Partners LLC

Executive Investment Partners, LLC ist ein diversifiziertes Investmentunternehmen mit Sitz in Miami/Florida, das Beteiligungen in verschiedenen Branchen wie Luftfahrt, Hypothekenwesen, Technologie, Versicherungen, Immobilien und Einzelhandelsdienstleistungen hält. Zu den besonders erwähnenswerten Transaktionen zählt der Verkauf von Miami Executive Aviation LLC an Ross Aviation, das später von Landmark Aviation, einem Unternehmen der Carlyle Group, übernommen wurde. Das bestandshaltende Unternehmen American Bancshares ist ein privater Online-Hypothekengeber, der jährlich Darlehen in Höhe von 450 Millionen USD vergibt.

Über Tower One Wireless Corp Tower One errichtet, besitzt und verpachtet im Rahmen von langfristigen Verträgen Mobilfunk-Infrastruktureinrichtungen an Mobilfunkbetreiber. Tower One ist das einzige börsennotierte Small-Cap-Startup-Unternehmen unter den Betreibern von Sendetürmen und anderen Mobilfunk-Infrastruktureinrichtungen. Tower One wird von einem Führungsteam aus Telekom- und Finanzexperten geleitet, die langjährige Erfahrung im Telekom- und Mobilfunk-Infrastruktursektor haben. Nach Ermessen der Firmenführung können 30 Millionen Aktien auf das Management von Tower One übertragen werden; diese sind an eine Haltedauer von 3 Jahren gebunden. Tower One Wireless konzentriert sich derzeit in erster Linie auf den Ausbau der 4G- und 5G-LTE-Infrastruktur in Lateinamerika.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Robert Nick Horsley, Director nick@toweronewireless.com (604) 559-8051

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Aussagen), zu denen auch solche zählen, die anhand von Begriffen wie prognostizieren, glauben, planen, schätzen erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnlichen Ausdrücken - soweit sich diese auf das Unternehmen oder seine Unternehmensführung beziehen - zu erkennen sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln die aktuellen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen sowie verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

Sämtliche Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf T1 beziehen, wurden von T1 zur Einbindung in diese Pressemeldung bereitgestellt. Obwohl es nach Kenntnis des Unternehmens keine Hinweise dafür gibt, dass die hier enthaltenen Informationen über T1 unrichtig oder unvollständig sind, übernimmt das Unternehmen keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher Informationen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39259 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39259&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89186Q1019

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.