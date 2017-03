IRW-News: Tower One Wireless Corp.: Neuigkeiten zu Tower One in Argentinien: 10 Mobilfunkstandorte & Immobilien-Tochter

IRW-PRESS: Tower One Wireless Corp.



Neuigkeiten zu Tower One in Argentinien: 10 Mobilfunkstandorte & Immobilien-Tochter

VANCOUVER, BC, Kanada - 15. März 2017 - Tower One Wireless Corp (CSE: TO) (OTC: TOWTF) (Frankfurt: A2AFT9) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass sein neu gegründetes Tochterunternehmen in Argentinien Pachtverträge für 5 Mobilfunkstandorte abschließen konnte und in Kürze mit dem Bau der Sendetürme beginnen wird. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anträge zur Genehmigung von 10 Sendeturmstandorten eingereicht.

Alle 10 Standorte befinden sich in der dicht besiedelten und wirtschaftlich bedeutenden Hauptstadt Buenos Aires. Als Teil der Unternehmensstrategie wurde die Immobilien-Tochter TOWER TWO SAS gegründet, welche die Immobilien, auf denen die Sendetürme gebaut werden sollen, ankauft und im Eigentum führt. Mit diesem Schritt wird die Vermögensbasis gestärkt und es werden zusätzliche Pachteinnahmen generiert.

Das LATAM-Portfolio des Unternehmens erhöht sich damit auf 30 Standorte (7 bereits errichtete Mobilfunktürme und 23 Standortübernahmen).

CEO Alex Ochoa erklärt: Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die neu gegründete Tochterfirma des Unternehmens in Argentinien. Seit Aufnahme des Betriebs im Februar hat das Tochterunternehmen eine Immobilienfirma gegründet und die Grundlage für den Ausbau seines Sendeturm-Portfolios geschaffen, und damit große Fortschritte erzielt. Wir haben die Absicht, Tower One zu einem der Wegbereiter der Mobilfunk-Renaissance in Argentinien zu machen und damit einen Nutzen für alle Beteiligten zu erzielen.

Über Argentina Telecom

Obwohl Argentinien über eine der fortschrittlicheren Telekom-Infrastrukturen Lateinamerikas verfügt, sind in den kommenden Jahren nach wie vor enorme Investitionen erforderlich, um das Leistungsangebot im ländlichen Raum zu verbessern. Die Regierung hat eine progressive nationale Breitbandoffensive gestartet, die in den nächsten drei Jahren mehr als 10.000 neue Mobilfunkstandorte vorsieht. Nach den Wahlen im Dezember 2015 versprach der argentinische Präsident, ein ehemaliger Geschäftsmann, Reformen einzuleiten, um internationale Investitionen in die Infrastruktur anzukurbeln. Kommunikationsminister Oscar Aguad gab im September bekannt, dass die neuen regulatorischen Reformen in den nächsten vier Jahren Telekom-Infrastruktur-Investitionen in Höhe von 20 Milliarden USD auslösen könnten.

Über Tower One Wireless Corp

Tower One errichtet, besitzt und verpachtet im Rahmen von langfristigen Verträgen Mobilfunk-Infrastruktureinrichtungen an Mobilfunkbetreiber. Tower One ist das einzige börsennotierte Small-Cap-Startup-Unternehmen unter den Betreibern von Sendetürmen und Mobilfunkeinrichtungen. Tower One wird von einem Führungsteam aus Telekom- und Finanzexperten geleitet, die langjährige Erfahrung im Telekom- und Mobilfunk-Infrastruktursektor haben. Nach Ermessen der Firmenführung können 30 Millionen Aktien auf das Management von Tower One übertragen werden; diese sind an eine Haltedauer von 3 Jahren gebunden. Tower One Wireless konzentriert sich zurzeit vor allem auf den Ausbau der 4G- und 5G-LTE-Infrastruktur in Lateinamerika. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Robert Nick Horsley, Director nick@toweronewireless.com (604) 559-8051

