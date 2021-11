IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan gibt Explorationspläne für das Gold-Silber-Projekt El Picacho in Sonora, Mexiko, bekannt

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.



: Tocvan gibt Explorationspläne für das Gold-Silber-Projekt El Picacho in Sonora, Mexiko, bekannt

Calgary, Alberta - 15. November 2021 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB/WKN: TV3/A2PE64) freut sich, die Explorationspläne für sein Gold-Silber-Projekt El Picacho in Sonora, Mexiko, bekanntzugeben. El Picacho ist die neueste Akquisition, bei der das Unternehmen die Abtretung der Optionsvereinbarung von Millrock Resources verhandelt. Obwohl sich Tocvan weiterhin auf das Gold-Silber-Projekt Pilar konzentrieren wird, gibt es in El Picacho einige Gebiete, die so vielversprechend sind, dass wir so bald wie möglich mit der Exploration beginnen wollen. Fünf Hauptzielgebiete (San Ramon, Cornea, Jabali, Puerto und Tortuga) wurden bisher identifiziert und erstrecken sich gemeinsam über mehr als 6 Kilometer eines prospektiven Trends. Für das Projekt liegt die vollständige Genehmigung für Schürfungen über 1.995 Meter, 60 Bohrlöcher (bis zu 15.000 Metern) und Zugangsstraßen über 2,2 Kilometer vor. Die Genehmigung ist ein wichtiger Bestandteil der Weiterentwicklung von El Picacho und wird Tocvan, wenn nötig, eine Erweiterung der Exploration ermöglichen.

Explorationspläne 2021/2022

- Zielauswertung

- Oberflächenproben und detaillierte Zielkartierung

- Schürf- und Schlitzproben in Prioritätszielen:

o San Ramon (Genehmigung bis zu 800 m)

o Cornea (Genehmigung bis zu 800 m)

o Jabali (Genehmigung bis zu 400 m)

- Bohrziele (Genehmigung bis zu 15.000 m in 60 Bohrlöchern über 5 Hauptzielgebiete)

Wir werden das Projekt Pilar weiterentwickeln, sind aber gleichzeitig begeistert, die Exploration in El Picacho zu beginnen, kommentierte VP Exploration, Brodie Sutherland. El Picacho ist eine bedeutende Akquisition für Tocvan, da wir unser Portfolio hochqualitativer Gold-Silber-Projekte in Sonora erweitern wollen. Der orogenetische Gürtel Caborca enthält große gold- und silberproduzierende Minen, und wir glauben, dass die Geologie und Strukturen in El Picacho ein orogenetisches Goldmodell unterstützen. Bisher wurden fünf Hauptzielgebiete mit ausgezeichnetem Potenzial aus oberflächennahen Gesteins- und Schlitzproben definiert. Jedes Zielgebiet enthält mehrere historische Minen entlang der Hauptstrukturen, die das Potenzial eines mächtigen Mineralisierungssystems weiter bestätigen. In den meisten dieser Ziele wurden noch nie Bohrprüfungen durchgeführt, und wir freuen uns darauf, diese Ziele im Laufe des nächsten Jahres auf Bohrungen vorzubereiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62623/2021-11-15PicachoDraft_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Karte der Zielgebiete El Picacho. Zu allen 5 Zielen liegt die Genehmigung zu Bohrungen bis zu 15.000 m vor. Zu San Ramon, Cornea und Jabali liegt die Genehmigung zu Schürfungen über 2.000 m vor.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62623/2021-11-15PicachoDraft_DE_PRcom.002.png

Foto 1: Projektgebiet El Picacho mit der Mine San Francisco im Hintergrund (weißer Pfeil).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62623/2021-11-15PicachoDraft_DE_PRcom.002.png

Foto 2: Historische Mine entlang der Scherzone - Ziel Cornea

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62623/2021-11-15PicachoDraft_DE_PRcom.003.jpeg

Foto 3: Mineralisierter Quarz-Karbonat-Gang - Ziel Jabali

Über das Projekt El Picacho

- Das Gold-Silber-Projekt El Picacho wird als orogenetisches Goldsystem innerhalb des für die produzierenden Goldminen La Herradura and San Francisco bekannten regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca interpretiert. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und umfasst insgesamt 2.414 Hektar. Fünf Hauptmineralisierungszonen über insgesamt sechs Kilometer eines prospektiven Trends wurden in der Liegenschaft identifiziert. Probenahmen an der Oberfläche identifizierten hochgradige Gold- und Silbergehalte. Die fünf Hauptzielgebiete sind unten zusammengefasst:

- San Ramon

o 1,4 km prospektiver Trend

o Mehrere historische Minen in Verbindung mit einer flachwinkligen Überschiebung

o Highlights historischer Bohrungen (beide waren Erkundungsbohrlöcher ohne weitere Prüfungen):

§ (Bohrloch PD-01) 7,6 m mit 0,73 g/t Au, einschließlich 3 m mit 1,37g/t Au

§ (Bohrloch RCP-02) 10,7m mit 0,67 g/t Au, einschließlich 4,6 m mit 1,4 g/t Au

o Highlights der Gesteinsproben:

§ 22 g/t Au und 22 g/t Ag

§ 16 g/t Au und 26 g/t Ag

§ 14 g/t Au und 83 g/t Ag

- Cornea

o 2,3 km prospektiver Trend

o Bis zu 30 Meter tiefe historische Minen entlang von Scherzonen

o Highlights der Gesteinsproben:

§ 26 g/t Au und 340 g/t Ag

§ 15 g/t Au und 66 g/t Ag

§ 15 g/t Au und 29 g/t Ag

- Jabali

o 0,5 km prospektiver Trend

o Historische Minen in flachwinkligen Überschiebungen

o Highlights der Gesteinsproben:

§ 32 g/t Au

§ 28 g/t Au und 10 g/t Ag

- El Puerto

o 1,2 km prospektiver Trend

o Historische Minen entlang vertikaler Scherzonen in gebändertem Gneis

o Highlights der Gesteinsproben:

§ 8 g/t Au und 10 g/t Ag

§ 6,5 g/t Au und 176 g/t Ag

- Tortuga

o 1 km prospektiver Trend

o Historische Minen in jurassischen Metasedimenten, umgeben von mineralisiertem Biotit-Gneis

o Highlights der Gesteinsproben:

§ 2 m mit 4,4 g/t Au und 46 g/t Ag

Brodie A. Sutherland, P.Geo., VP Exploration bei Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 31 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte in Sonora (Mexiko) einzukaufen: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung der Firmenführung bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, VP Exploration

950-736 6 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3T7

Telefon: 403-668-7855

E-Mail: bsutherland@tocvan.ca

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

