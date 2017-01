IRW-News: Timmins Gold Corp.: Timmins Gold berichtet Produktion von 100.322 Unzen Gold im Jahr 2016, übertrifft nach oben korrigierte Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Timmins Gold":

: Timmins Gold berichtet Produktion von 100.322 Unzen Gold im Jahr 2016, übertrifft nach oben korrigierte Prognose

Hermosillo, Mexiko - 11. Januar 2017 - Timmins Gold Corp. (TSX:TMM; NYSE MKT:TGD) (Timmins oder das Unternehmen) berichtet vorläufige Produktionsergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr mit Ende 31. Dezember 2016. Das Unternehmen erzielte eine Produktion von 25.287 Unzen Gold im Quartal und 100.322. Unzen Gold im Gesamtjahr.

Drei Monate mit Ende 31. Dezember 2016:

Kategorie Q4 2016 Q4 2015 Änderung (%) Aufbereitetes Erz (Tonnen Tr1,917,9651,921,060 (0.2) ockengewicht ) Durchschnittsgehalt 0.482 0.458 5.2 aufbereitet (g/t Au) Niedrighaltiges Haldenmateri- 968 (100) al (t) Durchschnittsgehalt - 0.328 (100) Haldenmaterial (g/t Au) Abgebauter Abraum (t) 2,733,6696,857,052 (60.1) Abbau insgesamt (t) 4,598,0768,569,919 (46.3) Abraumverhaeltnis 1.47 4.00 (63.3) Produziertes Gold (Unzen) 25,287 22,943 10.2 Produziertes Silber (Unzen) 12,994 13,158 (1.2) Verkauftes Gold (Unzen) 26,012 22,786 14.2 Verkauftes Silber (Unzen) 12,994 13,158 (1.2) Tage 92 92 - Durchschnitt Erzaufbereitung20,847 20,881 (0.2) (t/d)

Durchschnitt Abbau (t/d) 49,979 93,151 (46.3) Realisierter Goldpreis ($/Un1,223 1,111 10.1 ze )

Jahr mit Ende 31. Dezember 2016: Kategorie Fiscal 2016 Fiscal 2015Änderung (%) Aufbereitetes Erz (Tonn7,652,642 8,448,731 (9.4) en Trockengewicht) Durchschnittsgehalt 0.579 0.508 14.0 aufbereitet (g/t Au)

Niedrighaltiges Haldenm3,966 176,650 (97.8) aterial (t) Durchschnittsgehalt 0.244 0.278 (12.2) Haldenmaterial (g/t Au)

Abgebauter Abraum (t) 14,896,386 27,007,221 (44.8) Abbau insgesamt (t) 22,353,870 34,887,513 (35.9) Abraumverhaeltnis 2.00 3.43 (41.7) Produziertes Gold (Unze100,322 93,353 7.5 n ) Produziertes Silber (Un56,326 52,047 8.2 zen ) Verkauftes Gold (Unzen)100,480 93,196 7.8 Verkauftes Silber (Unze56,417 52,047 8.4 n ) Tage 366 365 0.3 Durchschnitt Erzaufbere20,909 23,147 (9.7) itung (t/d) Durchschnitt Abbau (t/d61,076 95,582 (36.1) )

Realisierter Goldpreis 1,237 1,172 5.5 ($/ Unze)

Wir sind mit unserer Betriebsleistung im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2016 sehr zufrieden, erklärte Arturo Bonillas, President des Unternehmens. Im vierten Quartal wurden 25.287 Unzen Gold produziert, was die Jahresproduktion auf über 100.000 Unzen erhöht und uns in den oberen Bereich unserer Prognose stellt, die im Laufe des Jahres nach oben korrigiert wurde. Wir möchten unserem Team auf der Mine San Francisco unsere Anerkennung für das Engagement und die Bemühungen in diesem herausfordernden Jahr aussprechen.

San Francisco Der Abbaubetrieb auf San Francisco verläuft gemäß des Minenplans des Unternehmens. Die Prognose für 2017 liegt zwischen 70.000 und 75.000 Unzen Gold zu Cash Costs von 900 USD bis 950 USD pro Unze Gold (was alle Kosten für den Abraumabtrag einschließt). Das Produktionsprofil für das Jahr wird durch die Zunahme des notwendigen Abraumabtrags Mitte des Jahres beeinträchtigt werden. Wir erwarten eine Produktion von ungefähr 20.000 Unzen im ersten Quartal mit einem Trend zu 15.000 Unzen im dritten Quartal und anschließende Rückkehr in den Bereich von 20.000 Unzen im vierten Quartal. Wie im vor Kurzen aktualisierten technischen Bericht für San Francisco angegeben wird vom Abbaubetrieb auf San Francisco erwartet, dass er bis 2023 450.000 bis 500.000 Unzen Gold zu Cash Costs von 900 USD bis 950 USD pro Unze Gold (einschließlich 2016) produzieren wird.

Ana Paula Die Bauvorbereitungsarbeiten auf Ana Paula verlaufen nach Plan. Die Testarbeiten der Machbarkeitsstudie machen wie geplant Fortschritte und das 20.000 Meter umfassende Bohrprogramm (Infill-Bohrungen, geotechnische Bohrungen und Bohrungen zum Ausschluss einer Vererzung) nähert sich dem Abschluss. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Machbarkeitsstudie Mitte 2017 und den Erhalt der Baugenehmigungen bis Ende des Jahres.

Zusätzlich und gemäß des Emissionsprospekts des Unternehmens, datiert den 28. November 2016 wurden 36.400.000 Einheiten zu einem Preis von 0,55 CAD pro Unit ausgegeben. Insgesamt betrugen die Nettoerlöse 13,8 Mio. CAD.

Über Timmins Gold Timmins Gold ist ein kanadisches Goldbergbauunternehmen mit Fokus auf Exploration, Entwicklung und Produktion in Mexiko. Die Hauptprojekte schließen die produzierende Mine San Francisco in Sonora, Mexiko und das sich in der Entwicklungsphase befindliche Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko, ein. Das Unternehmen besitzt ebenfalls ein Portfolio mit anderen Explorationsliegenschaften, die sich alle in Mexiko befinden.

Kontakte:

Timmins Gold Corp. Mark Backens Interim CEO and Director Tel.: 604-638-8980 mark.backens@timminsgold.com www.timminsgold.com

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Timmins Gold Corp. Suite 615 - 700 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 1G8Tel.: (604) 682-4002 Fax: (604) 682-4003

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) bzw. die New Yorker Börse (NYSE MKT) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handeln, die im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und den kanadischen Wertpapiergesetzen getätigt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Dazu zählt auch die erwartete Produktion (und die geschätzten Cash-Kosten). Zu solchen Aussagen zählen u.a. Schätzungen, Prognosen und Aussagen zu den Erwartungen der Firmenführung, die sich u.a. auf zukünftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen beziehen. Dazu zählen auch die Produktion mögliche Kosteneinsparungen und Schätzungen der Investitionskosten und zukünftige Ereignisse bzw. die zukünftige Betriebstätigkeit.

In manchen Fällen lassen sich solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Begriffen, wie könnte, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, glaubt, schätzt, prognostiziert, Potenzial oder weiterhin bzw. deren Negationen oder vergleichbare Begriffe erkennen. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse bzw. die Ergebnisse unserer Branche, sowie die entsprechenden Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und sämtliche Annahmen, auf denen diese basieren, werden in gutem Glauben abgegeben und entsprechen unserer aktuellen Einschätzung der Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit. Die tatsächlichen Ergebnisse werden jedoch fast immer, bisweilen sogar wesentlich, von Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Annahmen oder anderen hier angenommenen zukünftigen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38587 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38587&tr=1

