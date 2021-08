IRW-News: Tier One Silver Inc: Tier One Silver nimmt den Handel auf dem OTCQB-Markt unter dem Symbol TSLVF auf

IRW-PRESS: Tier One Silver Inc: Tier One Silver nimmt den Handel auf dem OTCQB-Markt unter dem Symbol TSLVF auf

Vancouver, Kanada - 2. August 2021 - Tier One Silver (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) (Tier One oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/) gibt bekannt, dass heute der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens auf dem OTCQB Venture Market (der OTCQB") in den USA unter dem Symbol TSLVF" beginnt.



Der OTCQB wird von der OTC Markets Group Inc. betrieben. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol TSLV" gehandelt.

Das Unternehmen hat weiterhin Anspruch auf die Buchungseintrag- und Hinterlegungsdienste (Book-Entry Delivery and Depository Services) der Depository Trust Company (die "DTC"), um die elektronische Abwicklung von Übertragungen ihrer Stammaktien in den USA zu erleichtern. Die DTC-Berechtigung trägt dazu bei, die potenzielle Investorenbasis des Unternehmens zu verbessern und aktuellen und zukünftigen Aktionären ein bequemeres Handelserlebnis zu bieten.

US-Investoren finden aktuelle Finanzinformationen und Level-2-Kurse in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com/stock/TSLVF/overview.

Eine Mitteilung von Peter Dembicki, President, CEO und Direktor:

Wir sind begeistert, unsere Zugänglichkeit für unsere Investoren in den USA und weltweit mit dem Handel der Tier One Silver-Aktien am OTCQB zu verbessern, während wir uns auf die ersten Bohrergebnisse aus unserem Projekt Curibaya im Süden Perus freuen.

Der OTCQB Venture bietet Anlegern einen transparenten Handel für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der unternehmerischen Phase und im Entwicklungsstadium, die sich möglicherweise noch nicht für den OTCQX qualifizieren. Um dafür geeignet zu sein, müssen Unternehmen in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand sein und sich einem jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess unterziehen. Die Qualitätsstandards der OTCQB Venture bieten eine starke Transparenzbasis sowie die Technologie und Regulierung, um die Informations- und Handelserfahrung für Anleger zu verbessern.

DTC ist die größte Wertpapierverwahrstelle der Welt und ermöglicht die elektronische Abwicklung von Aktientransfers in den USA. Die Aktien des Unternehmens, die in den USA unter dem Symbol TSLVF" gehandelt werden, können über DTC elektronisch verrechnet und abgewickelt werden und werden daher als DTC-fähig" angesehen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

President, CEO und Director

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Emilia, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya, auf dem mit dem ersten Bohrprogramm begonnen wurde. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie wird wahrscheinlich resultieren, werden erwartet zu, erwartet, wird weitergeführt, wird erwartet, sieht vorher, glaubt, geschätzt, beabsichtigt, plant, prognostiziert, Prognose, Strategie, Ziel und Ausblick) sind keine historischen Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein sowie Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte man sich nicht unangemessen verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60778

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60778&tr=1

