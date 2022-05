IRW-News: Tier One Silver Inc: Tier One Silver gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Millionen CAD bekannt

IRW-PRESS: Tier One Silver Inc: Tier One Silver gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Millionen CAD bekannt

Vancouver, Kanada - 20. Mai 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) (Tier One oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3,0 Millionen CAD aus dem Verkauf von 6.666.667 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,45 CAD pro Einheit (die Platzierung) durchführen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Warrant), der bis zu dem Datum, das drei Jahre nach dem Abschlussdatum der Platzierung liegt, zu einem Preis von 0,75 CAD ausgeübt werden kann. Der Abschluss der Platzierung wird am 30.Mai 2022 erwartet. Die Warrants unterliegen einem beschleunigten Verfall, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die TSXV) an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen innerhalb der ersten 12 Monate nach Abschluss der ersten Tranche über 1,50 CAD liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung der weiteren Explorationsarbeiten im Portfolio des Unternehmens in Peru, vor allem bei Curibaya, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Die Platzierung unterliegt dem Erhalt der ausgeführten Zeichnungsabkommen und Gelder sowie den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSXV.

In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen werden die im Rahmen der Platzierung emittierten Aktien und Warrants an akkreditierte Investoren oder andere Investoren, die von der Prospektpflicht befreit sind, verkauft und unterliegen in Kanada einer gesetzlichen viermonatigen Sperrfrist für den Weiterverkauf. Obwohl die Platzierung nicht vermittelt wird, können Vermittlungsgebühren für einen Teil der Erlöse an berechtigte Personen gezahlt werden, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist. Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder missbilligt. Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert, und diese Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person oder einer Person in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Wertpapiergesetzen der USA sowie der US-Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre. Der Wiederverkauf von Einheiten innerhalb der Vereinigten Staaten wird in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht eingeschränkt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

President, CEO und Director

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Leiterin der Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind von Natur aus ungewiss, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate können erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Umfang oder sogar den Abschluss der Platzierung und die Verwendung der Erlöse aus der Platzierung.

Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresbericht des Unternehmens und in der Management's Discussion & Analysis für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei den Canadian Securities Administrators eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung erörtert werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

