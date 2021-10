IRW-News: Tier One Silver Inc: Tier One Silver beantragt Bohrgenehmigung für zusätzliche 200 Bohrungen auf dem Projekt Curibaya

IRW-PRESS: Tier One Silver Inc: Tier One Silver beantragt Bohrgenehmigung für zusätzliche 200 Bohrungen auf dem Projekt Curibaya

Vancouver, Kanada - 21. Oktober 2021 - Tier One Silver (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) (Tier One oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver-inc/) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Erweiterung seiner Bohrgenehmigung für das Projekt Curibaya im Süden Perus beantragt hat, um das Ziel Cambaya einzuschließen. Von dort wurden die bis dato besten Ergebnisse der Schlitzproben erhalten (siehe Pressemitteilung vom 14. Oktober 2021). Das Ziel befindet sich nordöstlich der zuvor abgegrenzten verezten Grundfläche und des aktuellen Bohrprogramms (Abbildung 1).

Die erweiterte Genehmigung würde es dem Unternehmen ermöglichen, bis zu 200 Bohrungen von bis zu 20 neuen Bohrplattformen aus niederzubringen, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrungen, die Tier One auf dem Projekt Curibaya niederbringen kann, auf 240 erhöhen würde. Tier One erwartet, dass sein Bohrprogramm bei Cambaya im zweiten Quartal 2022 nach der Regenzeit beginnen wird.





Eine Nachricht von Peter Dembicki, President, CEO & Director:

Das Projekt Curibaya hat in den letzten sechs Monaten beträchtliche Fortschritte gemacht und unser Vertrauen in das Potenzial für eine Silberentdeckung von Weltklasse wurde gestärkt. Die von uns durchgeführten Arbeiten haben zu einer größeren Fläche mit hochgradiger Silbervererzung geführt, die sowohl in Gesteinsproben als auch in den jüngsten Schlitzproben aus dem Zielgebiet Cambaya zu sehen ist.

"Die erweiterte Genehmigung gibt uns die Möglichkeit, die aktuellen Ziele weiterzuverfolgen und mehrere neue Ziele, die im Gebiet Cambaya identifiziert wurden, aggressiv zu überprüfen. Die Genehmigungen werden voraussichtlich im 2. Quartal des nächsten Jahres erteilt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62176/2021.10.21_TSLV_DE.001.png

Abbildung 1: Veranschaulicht die Lage des Ziels Cambaya und der Zufuhrstrukturen, das aktuelle genehmigte Bohrgebiet und die geplante Erweiterung der Bohrgenehmigung, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, das Zielgebiet Cambaya im Jahr 2022 abzubohren.

Michael Henrichsen (Chefgeologe), P.Geo ist die QP, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung übernimmt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON TIER ONE SILVER INC.

Peter Dembicki

President, CEO und Director

Für weitere Informationen über Tier One Silver Inc. besuchen Sie www.tieronesilver.com oder kontaktieren Sie Natasha Frakes, Leiterin der Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Tier One

Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Nichtedelmetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Emilia, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya, auf dem mit dem ersten Bohrprogramm begonnen wurde. Besuchen Sie www.tieronesilver.com für weitere Informationen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen und Pläne zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, die keine historischen Tatsachen sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein und Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den darin ausgedrückten vorausschauenden Aussagen abweichen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten entsprechend gelesen werden. Curibaya enthält derzeit keine wesentliche Vererzung, der aktuelle Explorationsplan ist ein vorläufiger Test einer technischen Hypothese, die auf begrenzten Oberflächenproben und geophysikalischen Arbeiten basiert. Die enthaltenen Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Explorationspläne des Unternehmens.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

