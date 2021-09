IRW-News: Theta Gold Mines Limited : Theta Gold Mines Limited: Schreiben des Chairman an die Aktionäre

IRW-PRESS: Theta Gold Mines Limited : Theta Gold Mines Limited: Schreiben des Chairman an die Aktionäre

Sehr geehrte Aktionäre von Theta Gold

im Namen des Board of Directors von Theta Gold Mines Limited ("Theta" oder das Unternehmen) möchte ich Sie über die neuesten Entwicklungen der kürzlichen Finanzierungstransaktionen informieren.



Eine Finanzierung in Höhe von mehr als 10 Mio. $ unter Leitung eines angesehenen deutschen Investoren-Konsortiums wurde gesichert, wovon 6 Mio. $ über die Ausgabe einer besicherten Anleihe (d.h. Schuldverschreibung) ohne Verwässerung an die Aktionäre von Theta erfolgten. Das ist sehr aufregend, weil das Board der Meinung ist, dass das Unternehmen zurzeit im Vergleich zu anderen, vergleichbaren Goldunternehmen unterbewertet ist, und die Verwässerung so gering wie möglich halten möchte, um den Wert für die Aktionäre zu erhalten.

In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen verschiedene Dokumente veröffentlicht, darunter die Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. August sowie heute einen Transaction Specific Prospectus (der Prospectus). Die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung enthält Beschlüsse, dass die Aktionäre größtenteils Aktien ratifizieren müssen, die bereits in den vergangenen zwölf (12) Monaten ausgegeben wurden. Der Prospectus hingegen ist ein notwendiges Rechtsdokument im Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkaufplan, welche den Aktionären zu den gleichen Bedingungen wie die kürzlich durchgeführten Platzierungen angeboten werden.

Finanzierung von mehr als 10 Mio. $ unter der Leitung des deutschen Investors, 2Invest AG, und ein Aktienkaufplan

Nach der Pressemitteilung vom 2. August 2021 (Sicherung eines neuen Finanzierungspaket zur Beschleunigung der Entwicklung des TGME-Goldprojekt) erhielt das Unternehmen die 6 Mio. $ von der 2Invest AG (2Invest, an der FWB unter 2INV gelistet) und gab fünfzehn (15) Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 400.000 Dollar an 2Invest AG aus. Die Schuldverschreibungen sind bis zum 31. Januar 2023 fällig, wobei drei (3) Barcoupons halbjährlich nachträglich (bis zum 31. Januar 2022, 31. Juli 2022 bzw. 31. Januar 2023) von jährlich 20% an 2Invest zu zahlen sind. Durch diese Transaktion kann das Unternehmen die Schuldverschreibungen zu jedem Zeitpunkt vor der Fälligkeit ohne Vorfälligkeitsentschädigungen einlösen.

Außerdem hat das Unternehmen die erste von drei Tranchen der Kapitalbeteiligung durch 2Invest Anfang August 2021 in Höhe von 1 Mio. $ erhalten; mehrere andere internationale und lokale professionelle und erfahrene Investoren investierten zusätzliche 1.626.000 $ zu den gleichen Konditionen wie dieses Angebot.

Zugunsten unserer das Unternehmen schon lange unterstützenden Aktionären hat Theta einen Aktienkaufplan ausgearbeitet, der es jenen Aktionären ermöglicht, bis zu 30.000 $ auf registriertem Namen zu investieren, und zwar zu den gleichen Konditionen wie obiges Angebot an professionelle und erfahrene Investoren. Das Angebot im Rahmen des Aktienkaufplans ist auf maximal 1,5 Mio. begrenzt und bis zu 1 Mio. des Betrags ist von 2Invest unterzeichnet. Daher wird das Unternehmen keine Überzeichnungen akzeptieren. Es wurde ein Transaction Specific Prospectus gemäß den regulatorischen Anforderungen ausgegeben, der die Aktien und die Angebote gemäß Aktienkaufplan begleitet.

Außerdem wird 2Invest aufgrund der Platzierungskapazitätsengpässe des Unternehmens und gemäß der entsprechenden Beschlüsse, die von den Aktionären von Theta auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 27. September 2021 genehmigt werden, einen weiteren Betrag von 500.000 $ zu den gleichen Konditionen wie bei der ersten Investition von 1 Mio. $ investieren.

Die anstehende außerordentliche Hauptversammlung

Eine Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung, Vollmachtsformulare sowie ein Brief an die Aktionäre wurden am 26. August 2021 veröffentlicht. Zahlreichen Beschlüssen muss von den Aktionären an oder vor der außerordentlichen Hauptversammlung am Montag, 27. September 2021 um 2:00pm (AEST), zugestimmt werden.

Aktienkaufplan

Berechtigte Aktionäre können sich mittels unten genanntem QR-Code registrieren, um eine personalisierte Aktienkaufplan-Dokumentation per Mail zu erhalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61437/20210910_ThetaGold-DE_PRCOM.001.png

Im Juli/August verbrachte ich mehrere Wochen vor Ort auf den TGME-Minen in Südafrika. Begleitet wurde ich von unserem Managementteam unter Führung von CEO Mitford Mundell. Das Team arbeitet aktiv am Goldprojekt TGME des Unternehmens. Am 11. August 2021 wurde eine Pressemitteilung Entwicklungsupdate für Projekt TGME veröffentlicht, in der zusammenfassend über die Aktivitäten berichtet wurde. Unser Bergbauteam hat jetzt Zugang zu Beta South, CDM und verschiedenen anderen Untertageminen in der Nähe der Anlage TGME und kann sich so auf eine potenzielle weitere Ressource und Erzreserven-Upgrades vorbereiten und die definitive Machbarkeitsstudie zur aktuellen ersten Phase des Goldprojekts TGME voranbringen. Der Testabbau in verschiedenen Untertageminen hat begonnen. Das Unternehmen wird Anfang Oktober weitere Neuigkeiten zum Betrieb verkünden, wenn der Aktienkaufplan und die aktuelle Finanzierung, die Ende dieses Monats erfolgen soll, abgeschlossen sind.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Bill Guy, Chairman, zur Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen:

Bill Guy, Chairman

Theta Gold Mines Limited

T: + 61 2 8046 7584-

E: billg@thetagoldmines.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61437/20210910_ThetaGold-DE_PRCOM.002.png

Webseite: www.thetagoldmines.com

https://twitter.com/ThetaGoldMines

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61437/20210910_ThetaGold-DE_PRCOM.003.jpeg

https://www.linkedin.com/company/thetagoldmines/

ÜBER 2INVEST AG

Die 2Invest AG (FWB: 2INV) ist eine börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Heidelberg, die Investitionen an Kapital- und Personengesellschaften im In- und Ausland erwirbt, hält, verwaltet und veräußert. Mehrheitsaktionäre der 2Invest AG sind die Deutsche Balaton AG (FWB: BBHK), die Delphi Unternehmensberatung Aktiengesellschaft AG und verbundene Unternehmen (die verbundenen Unternehmen). Die verbundenen Unternehmen verfügen über ein Aktienportfolio im Wert von mehreren Millionen US-Dollar im gesamten ASX- und TSX-Junior-Bergbau-/Ressourcensektor.

ÜBER THETA GOLD MINES LIMITED

Theta Gold Mines Limited (ASX: TGM | OTCQB: TGMGF | FWB: 3LM) ist ein Golderschließungsunternehmen, das eine Reihe höffiger Gold-Assets in einer weltbekannten südafrikanischen Goldabbauregion hält. Zu diesen Assets gehören mehrere hochgradige Goldprojekte an der Oberfläche und in der Nähe der Oberfläche, die Kostenvorteile gegenüber anderen Goldproduzenten in der Region bieten.

Theta Golds Kernprojekt befindet sich neben der historischen Goldbergbaustadt Pilgrim's Rest in der Provinz Mpumalanga, etwa 370 Straßenkilometer nordöstlich von Johannesburg oder 95 km nördlich von Nelspruit (Hauptstadt der Provinz Mpumalanga). Nach der Produktion in kleinem Maßstab von 2011 bis 2015 konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf den Bau einer neuen Goldaufbereitungsanlage innerhalb seiner genehmigten Grundfläche in der TGME-Anlage und auf die Aufbereitung der ersten Erzreserven.

Das Unternehmen zielt darauf ab, eine solide Produktionsplattform von über 160.000 Unzen pro Jahr aufzubauen, die hauptsächlich auf oberflächennahen Tagebau- oder flachen Untertagegruben mit Stollenzugang in Festgestein basiert. Theta Gold hat Zugang zu über 43 historischen Minen und Prospektionsgebieten, die für eine Erkundung zugänglich sind und für die eine aufgezeichnete historische Produktion von über 6,7 Mio. Unzen vorliegt.

Theta Gold hält 100 % des ausgegebenen Kapitals seiner südafrikanischen Tochtergesellschaft Theta Gold (SA) Pty Ltd (TGSA). TGSA hält 74 % der Aktien an Transvaal Gold Mining Estates Limited (TGME) und Sabie Mines (Pty) Ltd (Sabie Mines). Der Rest der Aktien ist im Besitz der Black Economic Empowerment ("BEE")-Unternehmen die Teil der ESG-Initiativen des Landes sind. Die BEE-Beteiligung an TGME und Sabie Mines umfasst eine Kombination aus lokalen Community Trusts, einem Mitarbeiter-Trust und einem strategischen unternehmerischen Partner.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61437/20210910_ThetaGold-DE_PRCOM.004.jpeg

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61437

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61437&tr=1

