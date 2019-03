IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growths Tochter Urban Juve registriert bei Health Canada ein sinnliches Gleitmittel mit Hanfwurzelöl

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growths Tochter Urban Juve registriert bei Health Canada ein sinnliches Gleitmittel mit Hanfwurzelöl

Yield Growths Tochter Urban Juve registriert bei Health Canada ein sinnliches Gleitmittel mit Hanfwurzelöl

7. März 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Urban Juve bei Health Canada eine Registrierung für eine Rezeptur mit dem Namen Sensual Lubricant (zu dt.: sinnliches Gleitmittel) eingereicht hat. Das Gleitmittel enthält Hanfwurzelöl, das mit der zum Patent angemeldeten Extraktionstechnologie von Urban Juve hergestellt wurde.

Die Rezeptur von Urban Juve ist vegan und frei von Silikon, Parabenen und Glycerin, die zu Reizungen führen können. Avocado-, Hanfsamen- und Hanfwurzelöle bieten Linderung bei Trockenheit und Reibungen und bilden eine nährstoffreiche, heilende Basis für ayurvedische Inhaltsstoffe. Ashwandgandha, ein bekanntes Aphrodisiakum, wird seit Jahrzehnten verwendet, um das sexuelle Verlangen und die Befriedigung bei Frauen zu erhöhen. Schwarzes Pfefferöl verbessert bekanntermaßen die Durchblutung, fördert die Stimulation und baut Stress ab und bietet gleichzeitig eine antibakterielle, entzündungshemmende, angstlösende und antidepressive Wirkung. Menthol findet sich unter den Inhaltsstoffen, da es die Haut auf prickelnde Weise kühlt und so die stimulierende Wirkung fördert.

Yield Growth hat in den USA über seine Tochtergesellschaft ein vorläufiges Patent für Sensual Lubricant, das zur Steigerung der weiblichen Lust entwickelt wurde, angemeldet. Im Patentantrag steht, dass die Kombination bestimmter Cannabinoide mit anderen Pflanzenstoffen und Hanfwurzelöl - eine Erfindung des Unternehmens - die Kapillaren erweitert, die Durchblutung erhöht und die Empfindlichkeit steigert, während Cannabidiol eine gefäß- und muskelentspannende Wirkung hat, was zu einem einfacheren, vergnüglicherem Geschlechtsverkehr und mehr Orgasmen führt. Yield Growth muss klinische Studien durchführen, um diese Behauptungen zu untermauern.

Auf dem Markt für Frauen besteht ein Mangel an medizinischen Produkten zur Verbesserung der Libido, was in erster Linie darauf zurückgeht, dass die medizinische Fachwelt seit langem ihre Augen vor den gesundheitlichen Bedürfnissen von Frauen verschließt, sagt Bhavna Solecki, Director of Products bei Urban Juve. Cannabis hat im Laufe der Jahrzehnte eine wichtige Rolle im Sexualleben der Frauen gespielt und zwar als eine Art Allheilmittel zur Behandlung verschiedener Formen sexueller oder reproduktiver Störungen.

Urban Juve hat die Absicht, sein eigens entwickeltes sinnliches Öl an lizenzierte Cannabisproduzenten und -verarbeiter auf der ganzen Welt zu lizenzieren und so die Wirksamkeit von Cannabis auf einen neuen Höhepunkt zu bringen.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. revolutioniert die 4,2-Milliarden-Dollar-Wellnessbranche mit Hanf- und Cannabisprodukten, die alte Heilmittel mit moderner Wissenschaft verbinden. Yield Growth ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das über die Führungskräfte, die Finanzkraft und die wissenschaftlich fundierten Rezepturen verfügt, um von der Cannabisrevolution zu profitieren. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit relevanten globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnesslösungen wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, hat bei Health Canada 35 Produkte registriert. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen dieser Produkte gehören Cannabis Sativa-Hanfsamen- und -Hanfwurzelöle, die mit der eigens entwickelten und zum Patent angemeldeten Technologie von Urban Juve gewonnen werden. Urban Juve hat in den USA überdies 11 Patentanträge eingebracht. Über seine Tochtergesellschaften vermarktet Yield Growth mehr als 70 Wellnessprodukte und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Inkubationsdienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen, Prognosen, Einschätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve-, UJ Topicals-, UJ Beverages- und UJ Edibles-Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46119

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46119&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98584W2067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.