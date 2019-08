IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth veröffentlicht Unternehmensupdate

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth veröffentlicht Unternehmensupdate

8. August 2019 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FSE:YG3) freut sich, die Investoren-Highlights für das dritte Quartal bekanntzugeben. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen mehrere Aktionen durchgeführt, um seine Reichweite zu steigern und die wertvolle Infrastruktur für sein zukünftiges Wachstum aufzubauen.

Vertriebshöhepunkte:

- Yield Growth hat eine Allianz für Verbrauchermarketing und Vertrieb mit ipsy unterzeichnet, damit die Produkte von Urban Juve in die sogenannte Glam Bag aufgenommen werden. ipsy hat mehr als drei Millionen monatliche Mitglieder, über eine halbe Milliarde Seitenbesuche im Monat und Beziehungen zu mehr als 8.000 Digital Content Creators.

- Mehr als 130 Einzelhandelsstandorte haben sich verpflichtet, die Produkte von Urban Juve in Kanada und den USA zu führen. Die Standorte sind geografisch breit gefächert und bringen luxuriöse, mit Hanf angereicherte Hautpflegeprodukte auf neue Märkte in ganz Nordamerika.

- Yield Growth hat eine Vereinbarung mit Melorganics unterzeichnet, laut der Melorganics als exklusiver Einzelhandelsvertriebspartner und nicht exklusiver Vertriebspartner für den Online-Handel für die Produkte von Urban Juve in Griechenland und Zypern tätig sein wird. Um sich den exklusiven Vertrieb in dem Gebiet zu sichern, wird Melorganics im ersten Jahr Urban Juve-Produkte im Wert von mindestens 300.000 $ und in jedem weiteren Jahr im Wert von mindestens 500.000 $ abnehmen.

- Urban Juve hat international expandiert und die Produkte sind jetzt auch für Käufer der größten Hautpflegeproduktmärkte der Welt verfügbar - darunter China, die USA, Japan, Südkorea, Deutschland, Griechenland und Zypern.

Marken- und Marketinghöhepunkte:

- Yield Growth hat die New Yorker Grafikdesign- und Branding-Firma The Design Spot mit der Markenidentität für Verpackung, Merchandising und Point-of-Sale für Mad Wallaby und Urban Juve beauftragt. Ihr Portfolio umfasst Arbeiten für die bekannten Kosmetikbranchen Brandt MD, LOreal USA, Origins, Revlon, Dove und zahlreiche mehr.

- Yield Growth hat außerdem Cornerstone Strategic Branding beauftragt. Dabei handelt es sich um eine New Yorker Agentur für Branding und Verpackungsdesign mit mehr als 28 Jahren Erfahrung, zu deren Kunden große internationale Marken zählen, wie zum Beispiel Perrier, Nestle, Seagrams und Labatt. Die Agentur wurde mit einer Studie zur visuellen Positionierung beauftragt und soll anschließend das Marken- und Verpackungsdesign für die neue Produktlinie aus hanf- und cannabisangereicherten Getränken übernehmen.

- Wright & Well, eine hundertprozentige Tochterfirma von Yield Growth, ist Anfang des Jahres in Oregon an den Start gegangen. Die Marke bietet Wellness-Produkte mit CBD, THX, Hanfwurzelöl und Terpene höchster Qualität für einen gesunden Lebensstil an.

- Urban Juve hat für internationale Medienberichte in führenden Zeitschriften, darunter British Vogue, Elle Magazine und Zoomer, gesorgt.

- Yield Growth hat zahlreiche Aktionen gestartet, um das Markenbewusstsein anzukurbeln und Reichweite und Verkäufe zu steigern, darunter Influencer-Marketing und Social-Media-Kampagnen.

Höhepunkte bei den Führungskräften:

- Yield Growth hat eine neue Chief Operating Officer, Tamara Melck, die zuletzt Aritzias Vice President, Corporate Operations und Executive Vice President, People & Culture, war. Melck hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und wird ihr unbezahlbares Fachwissen beisteuern, wenn Yield Growth weiter expandiert.

- Yield Growth hat Jeff Smith zum Chairman des Advisory Boards benannt. Als ehemaliger Global Chief Transformation Officer und Group Chairman von Consumer North America bei Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) sorgte Jeffs Abteilung für mehr als 42% der weltweiten Erträge und über 6,5 Mrd. US-$ Jahresumsatz mit einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. 2011 wurde Jeff zum President, U.S. Skincare für Nordamerika benannt und war verantwortlich für G&V (Gewinn- und Verlustrechnung) des Hautpflegeproduktportfolios in den USA. Als President von Johnson & Johnsons größtem Geschäftsbereich sorgte Jeff dafür, dass aus dem drittgrößten Hautpflegeunternehmen im Laufe von 3,5 Jahren die Nummer 1 in den USA wurde.

Höhepunkte bei den Lizenzen:

Yield hat Lizenzvereinbarungen in Höhe von 1,8 Mio. $ unterzeichnet.

Über Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabishaltigen Beauty- und Wellness-Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert, und die Produktpalette umfasst mehr als 200 cannabishaltige Getränke, Esswaren sowie Wellness- und Beauty-Formeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat insgesamt 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein komplexes internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well, UJ Beverages und UJ Edibles, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48516

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48516&tr=1

