IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth unterzeichnet endgültige Vereinbarung zwecks Vertrieb von Bio-Kaffeesorten auf Pilzbasis in Griechenland, Zypern, Rumänien, Bulgarien und Serbien

Yield Growth unterzeichnet endgültige Vereinbarung zwecks Vertrieb von Bio-Kaffeesorten auf Pilzbasis in Griechenland, Zypern, Rumänien, Bulgarien und Serbien

21. November 2019, Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FWB:YG3) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung hinsichtlich des exklusiven Vertriebs der Produktlinie an mit Pilzen angereicherten Bio-Kaffeemischungen von Yield Growth unterzeichnet hat, die über die Tochtergesellschaft Flourish Mushroom Labs Inc. entwickelt wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49426/PR 120 Mushroom Coffees to Melorganics_DEPRcom.001.jpeg

Bio-Kaffeesorten auf Pilzbasis sollen in Griechenland, Zypern, Rumänien, Bulgarien und Serbien verkauft werden

Die Vertriebsvereinbarung gewährt 2699598 Ontario Corp. O/A Melorganics Hellas die exklusiven Vertriebsrechte für die Bio-Pilzkaffee-Produktlinie, die von Flourish Mushroom Labs, einer Tochter von Yield Growth, entwickelt wird, in Griechenland, Zypern, Rumänien, Bulgarien und Serbien. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von drei Jahren und die Exklusivität ist gewährleistet, sofern ein Mindestbestellwert von 100.000 Dollar pro Jahr erreicht wird. Die anfängliche Produktlinie mit Pilzkaffeemischungen wird die Bio-Zertifizierung tragen und mit verschiedenen Wildpilzen wie Löwenmähne, Schmetterlingstramete, Reishi, Shitake, Chaga und Cordyceps angereichert sein. Der Vertrieb in Europa wird nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen beginnen.

Nach Angaben von eulerhermes.com war Griechenland im zweiten Quartal 2019 die wachstumsstärkste Volkswirtschaft in der Eurozone, was von einem starken Zuwachs beim öffentlichen Konsum getragen wurde.

Pilze sind eine einzigartige Quelle von Vitamin D und einigen B-Vitaminen. Pilze werden seit langem in der chinesischen Medizin verwendet und neuere Forschungserkenntnisse zeigen, dass sie große Mengen der Antioxidantien Ergothionein und Glutathion enthalten, die dazu beitragen können, den Körper vor solchen Schäden schützen, die schließlich zu altersbedingten Erkrankungen wie Krebs, Herzerkrankungen, Parkinson und Alzheimer beitragen können, meint Beth Warren, RDN, Gründerin von Beth Warren Nutrition, wie auf Yahoo Lifestyle berichtet wurde.

Flourish Mushroom Labs hat auch seine Absicht bekannt geben, klinische Studien zur Erforschung innovativer therapeutischer Anwendungen von bestimmten Verbindungen in psychoaktiven Pilzen wie Psilocybin zu entwickeln. COMPASS Pathways, ein Life-Sciences-Unternehmen, das auf die Forcierung des Patientenzugangs zu evidenzbasierten Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit ausgerichtet ist, hat von der US Food and Drug Administration (FDA) für seine Psilocybin-Therapie zur Behandlung behandlungsresistenter Depression das Prädikat Breakthrough Therapy (in etwa: bahnbrechende Behandlungstherapie) erhalten.

Laut Drugpolicy.org finden heute Dutzende von Studien statt, um die medizinische Sicherheit und Wirksamkeit von Psychedelika, darunter Psilocybin, sowie den potenziellen Nutzen von Psychedelika in der Behandlung von Clusterkopfschmerzen, Angstzuständen, Abhängigkeit von Alkohol und anderen Drogen, Depression und Zwangsstörungen zu bewerten. Außerdem werden Experimente in der Hirntomografie durchgeführt, um das Verständnis der Auswirkungen von Psychedelika auf das Gehirn zu fördern.

Über Flourish Mushroom Labs Inc.

Als Produkt des Inkubationsteams von The Yield Growth Corp. hat sich Flourish Mushroom Labs zum Ziel gesetzt, die Führung im wachstumsstarken Markt für funktionelle Lebensmittel zu übernehmen - und die Lebensqualität der Menschen mit hochwertigen Aufgussprodukten aus Speisepilzen, die der Gesundheit auf natürliche Weise förderlich sind, zu steigern. Flourish Mushroom Labs sondiert derzeit die Möglichkeit, sich die innovativen therapeutischen Anwendungsgebiete für psychoaktive Pilze patentieren zu lassen. Im Rahmen von klinischen Studien soll der therapeutische Nutzen einiger Wirkstoffkomplexe, die in psychoaktiven Pilzen enthalten sind, erforscht werden.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. spezialisiert sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Produkten aus Hanf, Marihuana und Pilzen in einem Weltmarkt für Wellnessprodukte, der laut dem Global Wellness Institute ein Umsatzvolumen von 4,2 Billionen Dollar erzielt. Dem Unternehmen gehören die Cannabis-Wellnessmarken Urban Juve, Wright & Well und Jack n Jane. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers und Aritzia bestens vertraut. Urban Juve, die hanfhaltige Hautpflegemarke des Unternehmens auf rein natürlicher Basis, hat Vertriebsvereinbarungen in den Ländern Kanada, Kolumbien, Brasilien, Griechenland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Serbien unterzeichnet. Die Yield Growth-Marke Wright & Well wird diesen Monat in Oregon eine THC/CBD-Produktlinie für die topische Anwendung sowie Esswaren auf den Markt bringen. Im Jahr 2020 soll dann eine Produktlinie aus CBD-Hanf für die topische Anwendung in Kalifornien in den Verkauf kommen. Über seine Tochtergesellschaften hat Yield Growth mehr als 200 geschützte Rezepturen für die Schönheits- und Wellnessbranche, für die Lebensmittelbranche und für den Getränkesektor entwickelt. Zum Schutz seiner Extraktionsmethoden und Rezepturen hat das Unternehmen 12 Patentanmeldungen eingereicht. Yield Growth erzielt seine Umsätze über zahlreiche Einnahmequellen wie Lizenzierungen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf den sozialen Plattformen, um sich zu informieren, mit uns in Kontakt zu treten und bei uns einzukaufen.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well Flourish Mushroom Labs, Jack n Jane und UJ Beverages, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

