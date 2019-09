IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth unterzeichnet mit Peak Performance Products eine endgültige Vereinbarung über den nationalen Vertrieb in Kanada

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth unterzeichnet mit Peak Performance Products eine endgültige Vereinbarung über den nationalen Vertrieb in Kanada

12. September 2019, Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Peak Performance Products Inc. (Peak Performance) eine Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach Peak Performance als Großhändler für Yields Hanfprodukte der Marke Urban Juve im Gesundheitseinzelhandel in Kanada fungieren wird.

Urban Juve erweitert sein Vertriebspotenzial mit Hilfe von Peak Performance Products Inc.

Peak Performance verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vertretung von globalen Gesundheits- und Wellnessmarken auf dem kanadischen Markt. Das Unternehmen bietet namhaften Einzelhändlern in ganz Kanada natürliche Gesundheitsprodukte höchster Qualität und hat über verschiedene Vertriebskanäle Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 3.500 Verkaufsläden und Online-Händlern im ganzen Land.

Die Vereinbarung gewährt Peak Performance das Recht, die Produkte der Marke Urban Juve im Großhandel an Gesundheitseinzelhändler in Kanada zu vertreiben und zu verkaufen. Peak Performance wird den Verkauf und den Vertrieb der Urban Juve-Produktlinie in ganz Kanada aktiv fördern. Das Unternehmen wird eine vollständige Produktlinie vorrätig halten, um einen schnellen Service für alle Einzelhändler sicherzustellen. Der Vertrag wurde am 9. September 2019 unterzeichnet und hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Zusätzlich zu laufenden Marketingaktivitäten wird Peak Performance die Produkte von Urban Juve auch auf seinem Stand auf der Fachmesse der Canadian Health Food Association (CHFA) am 14. und 15. September in Toronto vorstellen. Diese Veranstaltung ist Kanadas größte Fachmesse für natürliche Gesundheits-, Spezialitäten- und Bioprodukte und auf dem Stand von Peak Performance werden den lokalen und internationalen Teilnehmern Proben der Urban Juve-Produkte, Demonstrationen und Produktkenntnisse geboten werden.

Peak Performance ist ein führender Vertriebshändler in Kanada und ist seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich in der Gesundheits- und Wellnessbranche tätig, sagt Sandi Lesueur, President von Urban Juve. Das Unternehmen hat sich wegen ihrer Einzigartigkeit für den Vertrieb der Produkte von Urban Juve entschieden: Unsere von Ayurveda inspirierten Hanfprodukte suchen ihresgleichen auf dem Markt. Wir sind eine hochwertige Unisex-Marke, die Millennials anspricht und von Babyboomern als eine erschwingliche Luxuslinie beschrieben wird. Unser Stand ist immer der am meisten besuchte, wenn wir an Messen teilnehmen. Dies erwarte ich mir auch von der Veranstaltung der CHFA dieses Wochenende.

Laut Beauty Innovation Awards wird der gesamte Schönheitsmarkt bis 2024 voraussichtlich einen Umsatz von 758 Milliarden Dollar erreichen. Urban Juve macht Fortschritte in diesem Markt, nachdem es vor Kurzem Vertriebsvereinbarungen für Kanada, Kolumbien, Brasilien, Griechenland und Zypern abgeschlossen hat, die der Marke Zugang zu über 12.000 Einzelhandelsgeschäften verschaffen.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. revolutiert den internationalen 4,2 Billionen Dollar schweren Wellness-Markt mit der Kraft und Energie von Hanf- und Cannabisprodukten. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Seine Verbrauchermarke Urban Juve ist in Nordamerika mittlerweile mit mehr als 110 Verkaufsläden vertreten und startet in Kürze über Wechat mit dem Verkauf der Produkte im chinesischen Online-Handel. Urban Juve hat mit dem weltgrößten Online-Beautyportal Ipsy eine Vertriebs- und Marketingallianz unterzeichnet, um die begehrten Glam Bags von Ipsy mit Urban Juve-Produkten zu bestücken. Nächsten Monat kommt in Oregon die von Yield entwickelte THC-Produktlinie Wright & Well auf den Markt. Den Verkauf übernimmt ein etabliertes Vertriebsunternehmen, das über ein Netzwerk aus 400 Cannabis-Verkaufsläden verfügt.

Über seine Tochtergesellschaften hat Yield Growth für die Schönheits- und Wellnessbranche und den Getränkesektor mehr als 200 vermarktungsfähige Cannabis-Produkte entwickelt. In den meisten dieser Produkte ist als Hauptbestandteil das Hanfwurzelöl der Marke Urvan Juve enthalten, das unter Einsatz der geschützten und zum Patent angemeldeten Urban Juve-Extraktionsmethode gewonnen wird. Yield Growth erzielt seine Umsätze über zahlreiche Einnahmequellen wie Lizenzierungen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

